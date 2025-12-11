Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пепел после извержения вулкана
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:29

Блохи, зерно и вулканическая зима: сложите пазл, и вы получите причину Чёрной смерти

Вулкан вызвал голод и чуму в XIV веке — CEE

Чёрную смерть обычно объясняют торговлей, санитарией и путями миграции грызунов — но новое исследование добавляет к этой картине "первый домино": вулканическое извержение. Авторы предполагают, что климатический шок в середине XIV века изменил экономику продовольствия в Средиземноморье и заставил города-государства резко нарастить ввоз зерна. А вместе с грузом на европейские причалы могла попасть и Yersinia pestis — через блох, прячущихся в зерне и зерновой пыли. Об этом сообщает Communications Earth & Environment, где опубликованы основные выводы работы.

Откуда взялась гипотеза: связать вулкан, погоду, голод и порты

Международная команда, связанная с Кембриджем и Институтом истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница (GWZO), собрала в одну цепочку разные типы данных: климатические "прокси", археологические и исторические источники. Их логика строится на известном механизме: крупные извержения выбрасывают аэрозоли, которые могут уменьшать поступление солнечного света и временно охлаждать климат. Для Средиземноморья это означает риск холодных и влажных сезонов — а значит, удар по урожаю.

Дальше включается социальная сторона. Чтобы избежать голода, средневековые государства и города-государства могли активнее закупать зерно по морю. И вот здесь исследователи выдвигают ключевое предположение: торговые суда с зерном из черноморского региона стали транспортом, который помог занести возбудителя чумы в европейские порты — через блох и/или синантропных животных, связанных с зерновыми складами.

Какие "следы" указывают на извержение около 1345 года

Авторы опираются на несколько источников признаков.

Во-первых, исторические хроники, где описываются необычная дымка/облачность, снижение яркости солнца и другие атмосферные эффекты, которые могут соответствовать присутствию вулканических аэрозолей.

Во-вторых, природные архивы: в публикациях упоминают сигналы в ледяных кернах (повышенные концентрации серы), которые обычно используют как индикатор крупного извержения. В новостных пересказах и пресс-материалах также фигурируют данные дендрохронологии (годичные кольца деревьев), указывающие на холодные/неблагоприятные сезоны в середине 1340-х.

Важно: речь идёт не о том, что вулкан "создал чуму", а о том, что климатическая аномалия могла подготовить условия для резкого усиления торговых потоков и для уязвимости общества (недоедание, стресс, скученность в портах и складах).

Как зерновая торговля становится эпидемиологическим фактором

В исследовании центральное место занимает гипотеза о чрезвычайном импорте зерна в итальянские центры, включая Венецию и Сицилию, из черноморских портов. Зерно — это не только продукт, но и целая экосистема: мешки, трюмы, складские помещения, зерновая пыль. В такой среде могли выживать эктопаразиты (блохи), а также переносчики, тесно связанные с продовольственными цепочками.

В пересказах подчёркивается хронология: после прибытия зерновых судов в Венеции первые случаи фиксируются спустя короткий промежуток времени (в пределах недель). Авторы интерпретируют это как косвенную поддержку версии "портового заноса" на фоне климатического кризиса.

Почему это важно для спора о "быстром" распространении Чёрной смерти

Чёрная смерть 1347-1353 годов унесла колоссальное число жизней, и вопрос о том, почему болезнь так быстро закрепилась именно в портовых узлах, остаётся предметом дискуссий. Новая работа предлагает объяснение не "вместо" других факторов, а как надстройку: долговременные торговые связи существовали и раньше, но именно климатический шок мог резко увеличить интенсивность и срочность перевозок зерна, делая занос более вероятным и масштабным.

Авторы называют это примером того, как краткосрочное природное событие может запустить цепь последствий в уже глобализованной по меркам Средневековья системе обмена.

Сравнение: "классическое" объяснение Чёрной смерти и версия с вулканическим триггером

  1. Классический подход делает акцент на торговых путях, портовой скученности, грызунах и блохах как переносчиках, а также на социальных условиях городов.

  2. Новая гипотеза добавляет внешний импульс: извержение → аэрозольная дымка → похолодание/сырость → неурожаи → экстренный импорт зерна → повышенный риск заноса возбудителя в порты.

  3. В итоге пандемия описывается как следствие связки "климатический стресс + торговая инфраструктура", а не как событие с одной причиной.

Популярные вопросы о версии "вулканическое извержение запустило Чёрную смерть"

Сколько стоит "доказать" такую гипотезу окончательно?

Точную сумму назвать нельзя: нужны климатические реконструкции (ледяные керны, древесные кольца), работа с архивами, а иногда и биомолекулярные методы. Обычно это многолетние проекты с грантовым финансированием.

Что лучше объясняет скорость распространения — климат или торговля?

Скорее связка. Торговля даёт маршруты и контакты, а климатический стресс может резко усилить перевозки, ухудшить питание и повысить уязвимость городов, делая вспышки более вероятными.

