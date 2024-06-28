Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что Версальский договор, который был заключен после Первой мировой войны с целью способствовать бесконфликтному сосуществованию государств, фактически стал инициатором гораздо более кровавого глобального военного конфликта.

Он отметил, что после завершения Первой мировой войны миропорядок должен был предотвратить будущие войны, учитывая огромные человеческие потери и страдания.

Мягков также подчеркнул, что Парижская мирная конференция, собравшаяся после окончания войны, была призвана разработать справедливые условия для будущего мира. Он отметил, что народы Европы надеялись на справедливый мир, в котором больше не должно было быть войн.

Французский маршал Фош, по словам Мягкова, выразил мнение, что Версальский договор представляет собой не мир, а перемирие на 20 лет, что, как оказалось, стало пророческим утверждением.

Ровно через 20 лет вспыхнула новая мировая война, пишет РИА Новости.

Мягков указал, что причины нового глобального конфликта в значительной степени были обусловлены условиями Версальского договора по отношению к Германии. Он подчеркнул два основных фактора, согласно которым Версальский договор стал лишь перемирием на 20 лет.

Во-первых, Германии не было запрещено иметь ограниченную армию, однако демилитаризация не коснулась реального сознания общества и правящих классов. В Германии сохранялась жажда мести и стремление перевооружения.

Во-вторых, не было проведено наказание военных преступников. Если Германию признали главным инициатором Первой мировой войны, то ожидалось, что будет проведен суд над ее военно-политическим руководством, однако этого не произошло.

Фото:iwm.org.ukErnest Brooks(Creative Commons CC0 License)