Когда слова застревают в горле: как стресс стирает наш голос подчистую

Осиплость голоса часто связывают с простудой, но врачи предупреждают: виновниками нередко становятся нарушения в работе голосового аппарата, а не вирусы. Об этом рассказал изданию Pravda.Ru руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Как рождается голос

Голос появляется в момент, когда воздух, выходя из легких, проходит через сомкнутые голосовые складки. От их натяжения и силы выдоха зависят громкость и тембр звучания. Если складки смыкаются не полностью, голос становится хриплым или исчезает совсем.

"Звукоизвлечение человека происходит на выдохе, когда воздушная струя, проходя через сомкнутые голосовые складки, формирует звуковой сигнал. И когда складки не могут смыкаться, или одна из них находится в разомкнутом состоянии, возникает состояние афонии. Если смыкание происходит частично, развивается дисфония", — объяснил Зайцев.

Такие функциональные расстройства не всегда связаны с воспалением. Иногда голос пропадает из-за перенапряжения, эмоционального стресса или переохлаждения. В этих случаях голосовые складки теряют тонус, и звук не формируется.

Когда эмоции мешают говорить

По словам специалиста, временная потеря голоса может быть реакцией организма на сильное волнение. В момент стресса включается защитный рефлекс, при котором дыхание сохраняется, но голос "отключается". Так природа заботится о дыхательной функции, даже если страдает речь.

"Голосовой аппарат эволюционно настроен так, чтобы в ситуации опасности сохранить дыхание, даже в ущерб голосу. Вот почему рядом с ораторами всегда стоит вода — она помогает бороться с сухостью слизистой оболочки и предотвращает развитие дисфонии и афонии", — отметил врач.

Поддержание влажности слизистой особенно важно при длительных выступлениях или разговорах. Даже короткие паузы и небольшие глотки воды помогают сохранить эластичность голосовых складок.

Когда нужно обратиться к врачу

Если осиплость или потеря голоса повторяются регулярно, стоит пройти обследование у отоларинголога. Такие симптомы могут указывать на неврогенные нарушения, миастению или функциональную дисфонию. Иногда необходима помощь фонопеда — специалиста, который восстанавливает голосовые функции с помощью специальных упражнений.

"Фонопедические упражнения позволяют тренировать голосовой аппарат так же, как инструктор тренирует мышцы в фитнес-зале. Но если голос теряется без причины, откладывать диагностику нельзя — это может быть признаком серьезного заболевания, вплоть до онкологии", — подчеркнул Зайцев.

Риски и вредные привычки

Особое внимание врач обращает на курение. Табачный дым раздражает слизистую гортани, снижает ее защитные свойства и со временем разрушает голосовые складки. По словам Зайцева, курильщики часто теряют голос из-за хронической дисфонии, которая при длительном воздействии никотина может перейти в афонию.

Человек может курить много лет, но рано или поздно голос утратит силу и тембр — предупреждают специалисты. Особенно уязвимы те, кто по роду деятельности часто пользуется голосом: педагоги, артисты, дикторы и лекторы.