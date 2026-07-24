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Унитаз с крутящейся водой
Унитаз с крутящейся водой
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 18:32

Скрытая математика ЖКХ: водоотведение рассчитывают не так, как думает большинство жильцов

Строка "водоотведение" в квитанции часто вызывает один и тот же вопрос: за что именно с вас берут деньги, если вода просто уходит в слив. В ванной это выглядит буднично — открыл кран, спустил воду, и всё исчезло без следа. Но за этим стоит вполне конкретная городская система: стоки нужно собрать, провести по трубам, очистить и вернуть в окружающую среду без грязи и запаха. Именно за этот маршрут и платят жильцы.

"Водоотведение — это не просто слив воды из квартиры. В расчёте учитывают отвод стоков, их очистку и работу сетей, которые доводят эту воду до очистных сооружений. Если в квитанции цифры не совпадают, сначала смотрят на счётчики и общедомовые показания, а уже потом ищут ошибку в начислениях. Здесь мелочей нет: одна неверно переданная цифра легко ломает всю сумму"

строитель Михаил Волков

Что такое водоотведение

Водоотведение — это коммунальная услуга, связанная с отводом использованной воды и её последующей очисткой. Сначала стоки уходят по трубам, потом проходят через очистные сооружения, где их отстаивают, фильтруют и обеззараживают. После этого очищенную воду возвращают в водоёмы.

С водоснабжением её часто путают, хотя это разные вещи. Водоснабжение подаёт чистую воду в дом, а водоотведение забирает грязную и доводит её до состояния, безопасного для природы и людей. Поэтому строка в платёжке — не формальность, а оплата отдельной услуги.

Как устроена система

В квартире всё начинается с раковины, унитаза и душа. Вода уходит через сифоны с гидрозатворами, дальше движется по трубам с уклоном и попадает в стояк. В многоэтажке стояк считается общедомовым имуществом.

Потом стоки идут в подвал, где трубы соединяются с горизонтальными участками, выводящими воду за пределы дома. Дальше поток попадает в более крупные сети и коллекторы. Если дом стоит ниже уровня городской системы, ставят насосную станцию, и она уже гонит стоки дальше.

Финальная точка — очистные сооружения. Там из воды убирают крупный мусор и песок, затем подключается биологическая очистка, где органику перерабатывают бактерии. После этого воду обеззараживают ультрафиолетом или реагентами и только потом сбрасывают в водоём.

В частном доме схема может быть другой. Если участок подключён к автономной канализации, например через септик или станцию биологической очистки, отдельная строка за водоотведение может не появляться. Если же дом связан с городской сетью, платежи идут по общим правилам.

Как считают плату

Отдельных счётчиков на водоотведение в квартирах не ставят. Обычно берут расход холодной и горячей воды, складывают его и умножают на тариф. Если за месяц ушло 4 м³ холодной воды и 3 м³ горячей, а тариф равен 40 рублям за кубометр, сумма составит 280 рублей.

Когда счётчиков нет, плату считают по региональному нормативу на каждого зарегистрированного жильца. Норматив зависит от региона, а ещё от того, есть ли в доме централизованная горячая вода, ванна и душ в самой квартире. В примере из текста при двух прописанных жильцах, нормативе 8 м³ и тарифе 40 руб./м³ получится 640 рублей.

Если в доме стоит КПУ, он показывает общий объём сточных вод на вводе. Разницу между его показаниями и суммой по квартирам распределяют между жильцами. В платёжке это и появляется как водоотведение на ОДН или СОИ.

В одном из примеров КПУ показал 600 м³, а сумма индивидуальных показаний составила 520 м³. Разница — 80 м³. При квартире площадью 40 м² и общей площади 4000 м² её доля выходит 0,8 м³, а плата за ОДН — 32 рубля при тарифе 40 руб./м³.

Тарифы и расхождения в квитанциях

Тарифы на водоотведение зависят от региона и пересматриваются не один раз. В Москве с 1 января по 30 сентября 2026 года он составляет 52,48 рубля за кубометр, а с 1 октября по 31 декабря — 60,24 рубля. В Московской области цифры такие: 32,84 и 35,47 рубля.

В Санкт-Петербурге тарифы указаны на уровне 43,13 рубля до 30 сентября и 50,50 рубля после 1 октября 2026 года. Источники этих данных — сайт Мосводоканала и распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2025 №260-р. Рост связан с расходами на электричество и газ, ремонтом сетей, строительством новых объектов и общей инфляцией.

Иногда объём водоотведения в квитанции выходит больше, чем водоснабжение. Так бывает при начислении по нормативу, при распределении общедомовых расходов или из-за ошибок в переданных показаниях. Ещё причина может быть в сбое системы, неверном тарифе или неучтённой льготе.

Если цифры не сходятся, сначала проверяют счётчики, затем данные в УК или водоканале. Когда ошибка подтверждается, жильцу должны сделать перерасчёт. Здесь лучше не тянуть: одна лишняя строчка в платёжке обычно не исчезает сама.

"Если в доме есть общедомовой счётчик, жильцы должны понимать, откуда берётся разница между общим объёмом и суммой по квартирам. Часть этой воды уходит на уборку, часть — на потери в сетях, а часть может появиться из-за неверных данных. Поэтому квитанцию нужно читать не бегло, а по строкам"

строитель Артём Кожин

FAQ

Можно ли поставить счётчик именно на водоотведение?
Нет, в квартирах такие приборы обычно не ставят. Расчёт делают по расходу холодной и горячей воды либо по нормативу.

Почему строка за водоотведение есть, даже если воды ушло немного?
Потому что платят не только за слив, но и за очистку, транспортировку и работу сетей. Если в доме есть общедомовые расходы, они тоже попадают в расчёт.

Что делать, если сумма в квитанции кажется завышенной?
Сначала сверить показания своих счётчиков и данные в платёжке. Потом обратиться в УК или водоканал и запросить проверку начислений.

Куда уходит вода после канализации?
Она проходит через очистные сооружения. Там её очищают, обеззараживают и сбрасывают в водоём.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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