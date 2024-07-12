Верховный суд Крыма вынес решение в пользу жителей полуострова, признав их право на компенсацию морального ущерба, причиненного ограниченем поступления воды в Северо-Крымский канал со стороны Украины.

Суд удовлетворил иск Общественной палаты Крыма, которая выступала от имени граждан Российской Федерации, проживающих на территории полуострова. В своем решении суд указал на нарушение права крымчан на доступ к воде в результате незаконных действий украинских властей по ограничению поступления воды в Северо-Крымский канал.

Суд установил, что с апреля 2014 года, когда была прекращена подача водных ресурсов на территорию Крыма, жители полуострова испытывали серьезные трудности с доступом к воде. Это подтверждают документы, представленные министерством ЖКХ Крыма, которые описывают технические проблемы, возникшие из-за дефицита воды, и последствия прекращения подачи пресной воды для питьевого водоснабжения населения.



Ранее Арбитражный суд Крыма уже удовлетворил иск к властям Украины о возмещении ущерба, нанесенного бюджету республики в результате водной блокады. С ответчиков было взыскано более 152,6 миллиарда рублей.

В настоящее время Общественная палата Крыма готовит еще один иск, на этот раз к украинским властям, о компенсации морального вреда, причиненного крымчанам в результате водной блокады. Сумма иска предварительно оценивается в 3 триллиона рублей.

Кроме того, крымские промышленные предприятия готовят иск о возмещении ущерба, который, по предварительным оценкам, составит около 2 триллионов рублей.

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