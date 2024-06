Депутаты ЛДПР создали законопроект, позволяющий отбирать водительские права у граждан, которые повторно нелегально применяли знак "Инвалид" на своём транспортном средстве. Документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости, информирующее о предложенном нововведении.

Законопроект предусматривает, что в случае повторного нарушения водителем необходимо будет выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Помимо этого у нарушителя отберут водительские права на несколько месяцев, а также изымут предмет противоправного, виновного действия.

Также поступили предложения об увеличении суммы штрафа для должностных лиц. Им собираются поднять сумму выплаты до 20 тысяч рублей. Самая большая сумма штрафа будет приходиться на организации, с которых в случае нарушения потребуют полмиллиона рублей.

Основная причина получения водителем штрафа будет незаконное размещение предупреждающего знака, что в автомобиле находится человек с ограниченными возможностями здоровья, на поверхности транспортного средства. Также уточняется, что за последние годы возросло число пользователей автомобилями, которые нелегально применяют знак. Как объясняется, делают они это для бесплатной парковки. По этой причине у инвалидов закрывается доступ к объектам государственной поддержки. Именно чтобы пресечь подобные незаконные действия, необходимо было создать законопроект, сообщается в пояснительной записке.

Фото: The original uploader was Tdmalone at English Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)