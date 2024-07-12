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Пьер Рабадан заявил, что вода в Сенне достаточно чиста для проведения Олимпийских игр
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Пьер Рабадан заявил, что вода в Сенне достаточно чиста для проведения Олимпийских игр

Несмотря на недавние проблемы с качеством воды в Сене, запланированные на реке соревнования по триатлону и плаванию состоятся, заявили в мэрии Парижа. Представитель мэрии Пьер Рабадан сообщил, что в течение 10-11 из последних 12 дней показатели качества воды соответствовали необходимым стандартам.

В последние недели в Париже выпало большое количество осадков, что привело к повышению уровня загрязнения Сены из-за проблем с канализационной системой. На прошлой неделе уровень фекальных бактерий в реке превысил допустимые нормы для проведения соревнований.

Олимпийские соревнования по триатлону запланированы на 30-31 июля и 5 августа, а по плаванию на открытой воде — на 8-9 августа.

Рабадан выразил надежду на улучшение погоды, но заверил, что проведение соревнований не под угрозой. Он отметил, что в формат соревнований могут быть внесены некоторые изменения, но не уточнил, какие именно.

Прогнозы синоптиков обещают ясную погоду в Париже в последние две недели перед началом Олимпийских игр.

За последнее десятилетие французские власти инвестировали €1,4 млрд в улучшение качества воды в Сене. Средства были направлены на модернизацию канализационной системы и строительство новых очистных сооружений.

Фото:From Wikimedia Commons/ Alessandro Prada (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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