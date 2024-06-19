Бутилированная или обычная вода из-под крана - о разнице задумываются многие. О том, какая вода полезнее, рассказал директор Научно-Исследовательский Институт Экологии Человека, Ассоциация "Вода-Медицина-Экология" Рахманин Юрий.

- Росподребнадзор тщательно все проверяет. В целом, 99%, если не больше, можно считать, что это все нормальное и находится под контролем самой активной службы.

Также он подчеркнул разницу между водопроводной и бутилированной водой.

- Бутилированная вода лучше значительно. Потому что в московской водопроводной воде мы обнаруживаем десятки соединений, для которых даже нет еще гигиенических нормативов, к сожалению. Потому что загрязнения водоисточников растет. Сегодня в Chemical Abstracts Service регистре Соединенных Штатов зарегистрировано на январь этого года 204 миллиона химических соединений, синтезированных человеком. И материалов, смесей, прочего. В год синтезируется порядка 10 миллионов теперь. И каждое тысячное вещество вводится в оборот. Около 150 тысяч реально используется в хозяйственной деятельности.

На этом фоне, по словам эксперта, бутилированная вода значительно выигрывает.

- В бутыли разливают подземные воды. Они все-таки более защищены. Это не поверхностные реки, они превращены в сточные канавы. Поэтому уже по этим соображениям намного лучше. И нормативная база гигиенических требований к бутилированной воде значительно строже, чем к водопроводной. Не 68 обязательных показателей, а 93. И многие нормативы уже включены по сравнению с водопроводной водой. Это не поддается сомнению, что бутилированная вода лучше, чище, чем водопроводная.

Тем более, как подчеркнул эксперт, кипятить бутилированную воду не нужно.