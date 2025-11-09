Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 8:24

Вода на грани хаоса: молекулы тайно управляют распадом струи

Капли воды образуются из-за тепловых флуктуаций молекул — Дэниел Бонн

Когда вода течёт из крана или садового шланга, она кажется сплошной, но через несколько сантиметров превращается в цепочку отдельных капель. Это обыденное зрелище долго оставалось одной из загадок физики жидкости. Команда физиков под руководством Дэниела Бонна из Амстердамского университета впервые смогла точно установить, что заставляет ровную струю распадаться. Исследование опубликовано в препринте на arXiv и уже вызвало интерес у специалистов по гидродинамике.

"Обычно говорят: "Что-то постороннее воздействует на струю — кто-то чихнул, кто-то шевельнул рукой"", — отмечает прикладной математик Джеймс Сприттлс из Уорикского университета.

Учёные выяснили, что даже при полной изоляции от внешних воздействий струя воды всё равно распадается — не из-за вибраций или несовершенств сопла, а из-за тепловых флуктуаций, то есть микроскопических движений молекул.

От непрерывной струи к капле

Физики давно знали, что образование капель подчиняется принципу неустойчивости Рэлея-Плато. Любая струя жидкости содержит микронеровности, и поверхностное натяжение старается минимизировать площадь поверхности, усиливая эти неровности. В итоге струя сжимается в одних местах и расширяется в других, пока не разделяется на капли.

Однако до недавнего времени оставалось неясно, что запускает этот процесс. Предполагалось, что причина — внешние шумы: колебания воздуха, движение оборудования, шероховатость сопла. Команда Бонна решила проверить это экспериментально.

Сотни экспериментов и тысячи данных

Исследователи провели 158 экспериментов с десятками типов сопел разной шероховатости — от микрометров до миллиметров. Они использовали жидкости с различной вязкостью и поверхностным натяжением, тщательно изолировав оборудование от внешних воздействий.

Результаты оказались неожиданными: качество сопла и внешние шумы не влияли на момент распада. Все колебания исходили из самой жидкости — от теплового дрожания её молекул. Амплитуда этих флуктуаций составила около 0,1 нанометра, что соответствует масштабу колебаний отдельных молекул воды.

"Эта работа меня очень впечатлила. Она проверяет проблему с разных сторон и показывает, что данные формируют цельную картину", — говорит физик Йенс Эггерс из Бристольского университета.

Параметр эксперимента Условия Результат
Тип сопла От микронных до миллиметровых Не влияет на распад
Тип жидкости Разная вязкость и плотность Не меняет суть явления
Температура Контролируемая Колебания связаны с тепловыми флуктуациями
Воздействие извне Полностью исключено Струя всё равно распадается

Советы шаг за шагом: как наблюдать эффект дома

  1. Откройте кран и обратите внимание, как струя превращается в капли на расстоянии нескольких сантиметров от сопла.

  2. Попробуйте изменить напор воды — при слабом напоре капли появляются ближе к крану.

  3. Подсветите струю фонариком сбоку — можно заметить, как по ней бегут рябь и колебания.

  4. Понаблюдайте, как при нагреве воды или изменении температуры струя начинает распадаться быстрее.

  5. Сравните с маслом или мыльным раствором — жидкости с другой вязкостью и натяжением образуют капли иначе.

Ошибка — Последствия — Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что распад вызван внешними шумами.
    Последствия: неверное объяснение явления.
    Альтернатива: признание роли тепловых флуктуаций молекул жидкости.

  2. Ошибка: игнорировать поверхностное натяжение.
    Последствия: непонимание механизма формирования капель.
    Альтернатива: учитывать стремление жидкости минимизировать площадь поверхности.

  3. Ошибка: предполагать, что явление зависит от размера сопла.
    Последствия: ложные корреляции.
    Альтернатива: фокус на внутренних свойствах жидкости, а не внешних условиях.

А что если температура изменит процесс

Если бы только температура определяла частоту распада струи, её увеличение должно было бы усиливать неустойчивость. Но в экспериментах выяснилось: прямое повышение температуры невозможно без закипания воды. Поэтому физики пошли иным путём — они изменяли поверхностное натяжение жидкостей, добиваясь тех же эффектов без перегрева.

Это позволило установить, что тепловые колебания действительно "запускают" образование капель, а поверхностное натяжение управляет масштабом этого процесса. Даже в простом падении струи из крана проявляется взаимодействие молекулярного мира с макромиром.

"Не часто можно наблюдать прямую связь между движениями отдельных молекул и эффектами, которые мы видим в масштабе кухонной раковины", — подчёркивает Йенс Эггерс.

Плюсы и минусы открытого механизма

Плюсы Минусы
Даёт фундаментальное объяснение старой загадке Требует сложных экспериментов
Применим в микроинженерии и печати Зависит от свойств конкретной жидкости
Помогает оптимизировать создание аэрозолей Трудно наблюдать напрямую
Объясняет явление без внешних факторов Мелкие колебания трудно измерить

FAQ

Что такое неустойчивость Рэлея-Плато?
Это физический процесс, при котором струя жидкости разделяется на капли из-за поверхностного натяжения.

Почему капли формируются даже в идеальных условиях?
Потому что в жидкости постоянно происходят тепловые колебания молекул.

Можно ли увидеть этот эффект дома?
Да — достаточно наблюдать струю воды из крана при хорошем освещении.

Зачем изучать такие мелочи?
Понимание микропроцессов помогает улучшать технологии печати, медицины и микрофлюидики.

Можно ли управлять размером капель?
Да, изменяя свойства жидкости — её вязкость и поверхностное натяжение.

Мифы и правда

  1. Миф: капли образуются из-за вибраций воздуха.
    Правда: причина — тепловые флуктуации молекул жидкости.

  2. Миф: форма капли зависит от формы сопла.
    Правда: она определяется поверхностным натяжением, а не геометрией отверстия.

  3. Миф: явление не имеет практической ценности.
    Правда: именно на этом эффекте основана работа принтеров и ингаляторов.

Исторический контекст

Исследования распада струй начались в XIX веке, когда лорд Рэлея описал теорию неустойчивости. Позже Жозеф Плато подтвердил её экспериментально, используя струи мыла и масла. Однако тогда никто не мог наблюдать процесс на микромолекулярном уровне.

С развитием высокоскоростных камер и лазерных измерений стало возможно рассмотреть, как микроскопические колебания превращаются в капли. Работа Дэниела Бонна — важный шаг в понимании того, как тепловое движение молекул влияет на макромир, и почему даже капля воды — результат тончайшей физики.

Три интересных факта

  1. Средний размер капель из-под крана можно предсказать уравнением Рэлея, зная диаметр струи.

  2. В струйных принтерах этот же принцип используется для формирования чернильных капель.

  3. На Международной космической станции наблюдения за струёй воды помогают изучать поверхностное натяжение в невесомости.

