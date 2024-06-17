Во Франции в условиях кризиса политических партий президента Эммануэля Макрона началась предвыборная кампания перед экстренными выборами в парламенте, которая может привести к исторической победе праворадикальной партии Марин Ле Пен.



На выборах в Европарламент 9 июня во Франции ее партия "Национальное объединение" (RN) превзошла альянс сторонников президента Эммануэля Макрона более чем в два раза, набрав 31,36% голосов. В результате поражения Макрон объявил о роспуске Национального Собрания, где у него после переизбрания в 2022 году не было абсолютного большинства.



В воскресенье вечером префектуры зарегистрировали кандидатов в депутаты во всех 577 избирательных округах. Главной интригой экстренных выборов является возможная победа "Национального объединения". Для Франции, где долгое время нельзя было представить приход к власти крайне правых, это станет историческим событием.



Сама Ле Пен в настоящее время остается региональным советником департамента Па-де-Кале, откуда она была избрана депутатом в 2017 году. В сентябре 2021 года Ле Пен ушла с поста председателя партии "Национальное объединение", чтобы подготовиться к избирательной кампании на президентских выборах 2022 года.



В данный момент партию формально возглавляет 28-летний Жордан Барделла, но Ле Пен всё еще остается "серым кардиналом".



Если "Национальное объединение" получит относительное большинство мест в парламенте, Макрону придется назначить его лидера, то есть Барделла, премьер-министром. Следует отметить, что в истории Пятой республики так называемое "правительство сожительства" существовало всего трижды: дважды при Франсуа Миттеране и один раз при Жаке Шираке.



По словам издания Monde, большинство вопросов будет передано премьеру и его команде, а президент окажется на заднем плане. Выборы будут проходить в два тура: 30 июня и 7 июля. Перед голосованием политические силы во Франции объявили о создании предварительно невиданных коалиций, чтобы противостоять сторонникам Макрона.



Так, Барделла объявил о договоренности о поддержке партии республиканцев (LR), что впоследствии подтвердил их лидер Эрик Сьотти. Это заявление едва не стало причиной его исключения из партии, и он столкнулся с критикой своих коллег, стремившихся его исключить. В итоге "Национальное объединение" и республиканцы договорились не выдвигать своих кандидатов друг против друга. В 70 из 577 избирательных округов они представят своего кандидата.



Левая оппозиция — Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и "Непокорившаяся Франция" (LFI) — также выдвинет единого кандидата в каждом избирательном округе в первом туре выборов, создавая объединенный "Народный фронт". Однако создание такой коалиции было принято с сомнениями в СМИ, указавшими на значительные разногласия между партиями по ряду вопросов.



Таким образом, на выборы выходят три основных лагеря: правые и республиканцы, объединение левых, которым прогнозируется крепкое второе место, и президентская коалиция из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) и "Горизонтов" (Horizons), бывших премьера Эдуара Филиппа.



Согласно последним опросам, "Национальное объединение" поддерживают 33% избирателей, левые — 25%, а президентская коалиция — 20%. По словам премьера Франции Габриэля Атталь в понедельник, президентская коалиция вообще не выставит своих кандидатов в более чем 60 избирательных округах из-за опасений перед низкими результатами.



Макрон неоднократно объявлял, что не собирается уходить в отставку "независимо от результата выборов". Согласно мнению президента, по Конституции он имеет право занимать пост главы государства в течение 5 лет, и он планирует оставаться на этой должности до завершения своего второго срока в 2027 году. Однако, согласно последним опросам, его рейтинг достиг исторического минимума с времен кризиса "желтых жилетов" в 2018–2019 годах.



Тогда поддержка президента упала до 23%, а сейчас положительно оценили его работу всего 24% избирателей.



Как сообщают СМИ, союзники Макрона в ЕС и НАТО не понимают его решения о проведении досрочных выборов и даже ставят под сомнение его рассудительность.



Для них проведение парламентских выборов накануне ежегодной конференции НАТО кажется чрезвычайно опасным, а возможное приход праворадикальных партий к власти во Франции рассматривается как "угроза для всей Европы".



Позиция по вопросу конфликта на Украине гораздо менее острая, чем провокационные заявления Макрона, направленные на запугивание французов "российской угрозой" для отвлечения внимания от внутренних проблем страны: бюджетного дефицита, снижения покупательной способности, инфляции, дефицита врачей и учителей, роста преступности и нелегальной миграции.



Согласно опросам, именно эти проблемы больше всего беспокоят жителей Франции. Нижнюю палату французского парламента составляют 577 депутатов: 539 из метрополии, 27 из отдельных территорий и 11 французов, проживающих за рубежом.



Обычно выборы проводятся раз в пять лет после смены президента. Перед роспуском парламента в нем было 88 депутатов "Национального объединения", 61 депутат республиканцев, 149 депутатов левой коалиции (75 из них LFI-Nupes), 22 депутата оппозиционной фракции LIOT. В итоге после парламентских выборов июня 2022 года, когда Макрон был переизбран на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства.

В правящей коалиции было 250 депутатов, а в оппозиции — 320. Еще семь депутатов не принадлежали ни к одной партии. Абсолютное большинство в парламенте — это 289 депутатов.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿