Во Владивостоке были задержаны организаторы нелегальной миграции, которые оказали услуги практически 11 тысячам приезжих. О произошедшем информировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет РИА Новости.
Как сообщили Ирине Волк её товарищи по работе из крупного города и порта на юге Дальнего Востока России, в организации, чья деятельность была связана с комплексом услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, а также в двух хостелах, предоставляющих своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, преступники помогали гражданам иностранных государств с документацией о регистрации по месту пребывания. Все бумаги были фикцией. Позже выяснилось, что документация отдавалась без предоставления им жилья.
Официальный представитель МВД Российской Федерации сообщила, что в бланки уведомлений, фиксирующие мигрантов в специальном учёте, была введена дезинформация об официальном адресе, по которому мигранты должны были быть зарегистрированы и проживать. Позже стало известно, что незаконная регистрация проводилась с уникального адреса организаторов, который идентифицирует устройство в сети. В итоге были задержаны руководитель фирмы и двое соучастников.
Ирина Волк заявила, что злоумышленники начали заниматься незаконной деятельностью ещё два года назад. Они успели предоставить услуги практически 11 тысячам приезжих. Они заработали на этом несколько десятков миллионов рублей. Теперь им может грозить тюремный срок в семь лет.
Фото: Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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