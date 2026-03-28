Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владивосток
© commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:15

Билет в одну сторону от скуки: Владивосток предлагает новый формат отдыха для искушенных

Владивосток по итогам зимнего сезона вошел в десятку самых востребованных туристических направлений среди россиян. По данным исследований сервисов ЮMoney и "Отелло", 80% граждан провели свой отпуск внутри страны, уделяя повышенное внимание дальневосточному региону. На приморскую столицу пришлось около 2% от общего объема бронирований жилья. Средняя стоимость ночи в отеле города зафиксирована на уровне 4 тысяч рублей, что позволило направлению стать одним из наиболее доступных в рейтинге популярности.

География зимних путешествий

Российские туристы в минувшем зимнем сезоне отдавали явное предпочтение внутренним маршрутам. Несмотря на традиционное лидерство Москвы и Санкт-Петербурга, структура спроса заметно смещается в сторону региональных центров. Владивосток занял прочные позиции в первой десятке городов, наравне с Казанью, Новосибирском и Екатеринбургом, демонстрируя устойчивый рост туристического потока.

Аудитория путешественников всё чаще ищет новые гастрономические и природные локации, где сочетаются комфорт и уникальные впечатления. Владивосток, благодаря своей уникальной приморской специфике и развивающейся инфраструктуре, успешно интегрировался в эту модель потребления. Доступность размещения при сохранении высокого уровня сервиса остается решающим фактором для выбора данного направления среди индивидуальных туристов.

Такая динамика отражает изменения в привычках россиян, которые стремятся максимизировать пользу от коротких зимних отпусков. Постоянная работа над качеством городской среды позволяет региону не просто удерживать внимание аудитории, но и привлекать новых посетителей, ранее не рассматривавших Дальний Восток в качестве зимнего курорта.

Транспортный узел и новые тренды

Географическое положение Владивостока превращает его в ключевую точку логистики. Многие туристы используют город не только как конечную цель, но и как отправной пункт для дальнейших поездок в страны Азии, включая Китай, Вьетнам и Казахстан. Этот комбинированный подход к планированию отпуска становится заметным трендом индустрии.

"Развитие Владивостока как активного туристического хаба закономерно отражает запросы современного путешественника на мобильность. Инфраструктура города теперь эффективно обслуживает как поток внутренних туристов, так и тех, кто планирует трансграничные маршруты. Подобная интеграция позволяет региону сохранять конкурентоспособность даже при высокой волатильности спроса на дальние перелеты. Это подтверждает правильность вектора на создание комплексных условий для отдыха, где транспортная доступность дополняется качественным досугом"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Статистика подтверждает, что интерес к азиатским странам коррелирует с общей активностью на российском направлении. Туристическая экосистема Владивостока адаптируется к таким требованиям, предлагая гостям качественный сервис и удобную связку между внутренними и международными маршрутами. Это способствует росту инвестиций в номерной фонд и объекты индустрии гостеприимства.

Рост интереса к формату глэмпингов

Помимо городских отелей, путешественники всё больше внимания уделяют нестандартным форматам проживания. Спрос на глэмпинги за текущий год вырос на треть, что свидетельствует о тяге горожан к уединению и непосредственному контакту с природой. Такой подход позволяет минимизировать стресс и получить новый качественный опыт, недоступный при стандартном размещении.

Основными статьями расходов для отдыхающих остаются питание и развлечения. Путешественники стали более избирательны: их привлекают места с выраженной идентичностью или уникальными природными явлениями. Комбинация гастрономических маршрутов и визуальных впечатлений делает локации, подобные Владивостоку, крайне перспективными для долгосрочного развития туристической отрасли.

Данный тренд указывает на то, что индустрия отдыха в России переходит от массовых предложений к сегментированным продуктам. Поддержка подобных инициатив на уровне территорий способствует формированию устойчивого спроса круглый год. Ожидается, что в ближайшие сезоны баланс между технологичностью сервиса и природной эстетикой останется главным драйвером интереса путешественников.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet