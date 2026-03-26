Бумажные деньги уходят в прошлое: иностранным гостям Владивостока упростили финансовый быт

Сбербанк, администрация Владивостока и министерство туризма Приморского края запустили совместный проект, упрощающий финансовые операции для иностранных гостей региона. Туристы теперь могут оформить платежные карты ЮMoney на базе системы "Мир", что позволяет проводить бесконтактные платежи и снимать наличные в банкоматах. Решение принято в ответ на заметный рост зарубежного турпотока: в 2025 году Приморье посетило более 600 тысяч человек, включая бизнесменов и путешественников из Китая. Новая финансовая инфраструктура призвана заменить использование наличных средств и повысить комфорт пребывания гостей в регионе.

Расширение географии сервиса

Ранее доступ к картам туриста от ЮMoney был ограничен главными транспортными хабами страны, такими как Москва и Санкт-Петербург. Однако высокий спрос со стороны гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона потребовал масштабирования проекта. Владивосток, выступающий ключевой точкой входа для иностранных путешественников, стал логичным этапом развития этой инфраструктуры.

Развертывание сервиса направлено на создание единого цифрового пространства для иностранных граждан. По мнению специалистов отрасли, интеграция таких инструментов позволяет создать более предсказуемую и комфортную среду для международного туризма в условиях отсутствия доступа к привычным для гостей зарубежным финансовым системам.

Технологические возможности для туристов

Владельцы новых карт получают все преимущества полноценного финансового инструмента, включая бесконтактную оплату через приложение ЮPay и расчеты по QR-кодам. Это полностью решает проблему, с которой сталкивались многие зарубежные гости: нехватку наличных денег в обороте и невозможность использования привычных электронных кошельков. Дополнительным преимуществом становится безопасность, так как туристу больше не нужно носить с собой крупные суммы денежных средств.

Система расчетов не только упрощает оплаты в ресторанах или магазинах, но делает комфортнее процесс покупки экскурсий и бронирования отелей. Инструмент направлен на поддержку локального бизнеса, стимулируя активность отдыхающих в ритейле и сфере гостеприимства. Мгновенная возможность начисления кешбэка баллами также добавляет привлекательности сервису для пользователей.

Для тех, кто предпочитает готовиться к поездке заранее, предусмотрена возможность регистрации и настройки профиля еще до прибытия в Россию. Мобильное приложение и сайт сервиса полностью переведены на английский язык, что позволяет гостям дистанционно пройти все необходимые этапы идентификации и быть готовыми к расчетам сразу после пересечения границы.

Как оформить карту на месте

Процесс получения карты максимально упрощен и интегрирован в туристическую логистику Владивостока. Получить необходимую консультацию и пройти процедуру идентификации можно во всех значимых точках прибытия и посещения города. Помощь сотрудникам туристско-информационного центра делегирована на ключевых локациях: от терминалов международного аэропорта до центральной площади.

Помимо аэропорта, консультанты работают на морском вокзале и в популярных сувенирных магазинах города, а также в стационарном офисе на улице Адмирала Фокина. Специалисты готовы провести полный инструктаж по пополнению счета и эксплуатации карты, чтобы гость мог без задержек начать пользоваться всеми цифровыми возможностями во время своего пребывания.

Данный формат работы ориентирован на современный запрос туриста, который привык к высокой скорости цифровизации процессов. Устранение барьеров при проведении платежей позволяет не только удерживать капитал внутри региона, но и повышать уровень общего качества туристических услуг, обеспечивая гостям финансовую предсказуемость в поездке.