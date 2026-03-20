железнодорожная станция Суйфэньхэ
© commons.wikimedia.org by Prcshaw is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:39

От Владивостока до Суйфэньхэ за один присест: в РЖД готовятся к запуску долгожданного рейса

Власти Приморского края совместно с Российскими железными дорогами планируют организовать прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Владивостоком и китайским городом Суйфэньхэ. Ожидается, что новый международный маршрут заработает в 2026 году. Реализация проекта обсуждалась на профильной стратегической сессии, посвященной продвижению туристических направлений на рынке Китая. Текущая логистика ограничивается коротким участком между станцией Гродеково и приграничным населенным пунктом КНР, что требует масштабирования для развития турпотока.

Особенности запуска международного маршрута

Министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко подчеркнул, что текущее сообщение между Гродеково и Суйфэньхэ является востребованным, однако его логистическая связность с краевым центром недостаточна. Продление маршрута до Владивостока требует проработки множества факторов, включая синхронизацию графиков и таможенные формальности. Проект признан сложным, но власти оценивают его как вполне выполнимый в ближайшей перспективе.

"Расширение железнодорожных путей сообщения с сопредельными государствами является стратегически верным шагом для усиления региональной экономики. Прямое сообщение с китайскими городами не просто упрощает логистику, но и создает базу для устойчивого роста туристического и делового обмена. Внедрение подобных проектов требует слаженной работы всех звеньев администрации и транспортных компаний. Успешная реализация таких инициатив напрямую зависит от эффективного управления приграничными территориями и готовности инфраструктуры к повышенным нагрузкам."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Техническая реализация и роль операторов

За подготовку к запуску рейса отвечает холдинг Российских железных дорог. Согласно представленным документам, к операционной деятельности по обслуживанию поезда может быть привлечена Федеральная пассажирская компания. Данная организация специализируется на перевозках дальнего следования и обладает необходимыми ресурсами для обеспечения стандартов на трансграничных направлениях.

Интеграция будущего поезда в единую систему пассажирского сообщения позволит оптимизировать трафик для туристов и бизнес-делегаций. В настоящее время профильные специалисты проводят оценку технического состояния путей и готовность подвижного состава. Выбор в пользу дочерней компании РЖД продиктован опытом компании в работе с межгосударственными маршрутами и наличием соответствующего парка вагонов.

Развитие пограничной инфраструктуры

Параллельно с развитием железнодорожной ветки власти региона работают над модернизацией пунктов пропуска на государственной границе. В приоритете текущего года находится запуск обновленных площадок Пограничный и Хасан. Ожидается, что это поможет существенно увеличить пропускную способность транспортных коридоров для физических лиц.

Администрация края прогнозирует, что реализация комплекса мер по расширению пропускных пунктов приведет к удвоению пассажиропотока через границу. Рост количества туристов и деловых путешественников станет драйвером для смежных отраслей, включая гостиничный бизнес и сферу услуг в Приморском крае. Постепенное восстановление международного сообщения, прерванного пандемией, продолжается с конца 2024 года, демонстрируя устойчивый тренд к росту.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Необычная ситуация на дороге во Владивостоке: автомобилистка оспаривает штраф из-за сбоя камеры 18.03.2026 в 21:25

Ситуация с ошибочным штрафом во Владивостоке заставила переглядеть повседневные алгоритмы камер. О неожиданной проблеме всколыхнулась новая система.

Читать полностью » Железный занавес для фур: приморская трасса на Де-Фриз закрывается на замок от наглых водителей 18.03.2026 в 21:23

На ключевой трассе Приморья вводят радикальные меры против водителей фур, которые привыкли игнорировать правила и заставляли полицию работать в ручном режиме.

Читать полностью » Транспортная отрасль на старте: новый кластер в Хабаровском крае решит проблему кадрового дефицита 17.03.2026 в 20:59

Новый образовательный кластер в Хабаровском крае нацелен на подготовку кадры для транспортной отрасли и решение дефицита.

Читать полностью » Смог и дыхание города: Владивосток на грани экологической катастрофы 17.03.2026 в 20:58

Владивосток столкнулся с резким ухудшением качества воздуха, когда смог окутал улицы города и дома.

Читать полностью » Морской узел затягивается крепче: тропический остров готовится стать частью семьи Владивостока 17.03.2026 в 20:58

Власти двух крупных прибрежных регионов завершают подготовку к подписанию важного документа, который изменит статус их многолетнего сотрудничества.

Читать полностью » Золотая лихорадка по-новому: в Амурской области резко нарастили добычу драгметаллов в начале года 17.03.2026 в 13:54

Министерство природных ресурсов поделилось данными о работе местных промышленных гигантов, которые смогли существенно повысить эффективность добычи.

Читать полностью » Серые пустыри уходят в прошлое: забайкальские города готовят к масштабному преображению 16.03.2026 в 22:52

Регион готовится к масштабному обновлению общественных зон отдыха, на которые выделены значительные бюджетные средства после массового народного голосования.

Читать полностью » Золотой дождь над Забайкальем: рекордная поддержка из бюджета даст новую жизнь сельским окраинам 16.03.2026 в 21:49

Рекордные ассигнования направят на масштабное преображение муниципальных объектов и создание уникальных условий для активного досуга в самых отдаленных точках.

Читать полностью »

Новости
СКФО
Миллион покупок по лицу: регионы Северного Кавказа стремительно переходят на биометрию
СКФО
Небо над Дагестаном под прицелом: мониторинг безопасности перевели на усиленный режим
СФО
Шелковый путь обретает цифру: университеты Алтая открывают новые горизонты в работе с Китаем
СФО
Святыни в пути: из руин под обстрелом в мастерские Сибири спасены древние церковные образы
СФО
Сибирский размах вместо салютов: как Иркутск планирует встретить свой масштабный юбилей
ЮФО
Миллионы на перемены: в Сочи стартовал грантовый конкурс для активных местных жителей
ЮФО
Сочи уступает только вершинам: спрос на весенние туры в южную столицу бьёт рекорды
Наука
Планета шевелится изнутри: глубоко под снегом Гренландии обнаружили странные потоки
