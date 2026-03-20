От Владивостока до Суйфэньхэ за один присест: в РЖД готовятся к запуску долгожданного рейса

Власти Приморского края совместно с Российскими железными дорогами планируют организовать прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Владивостоком и китайским городом Суйфэньхэ. Ожидается, что новый международный маршрут заработает в 2026 году. Реализация проекта обсуждалась на профильной стратегической сессии, посвященной продвижению туристических направлений на рынке Китая. Текущая логистика ограничивается коротким участком между станцией Гродеково и приграничным населенным пунктом КНР, что требует масштабирования для развития турпотока.

Особенности запуска международного маршрута

Министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко подчеркнул, что текущее сообщение между Гродеково и Суйфэньхэ является востребованным, однако его логистическая связность с краевым центром недостаточна. Продление маршрута до Владивостока требует проработки множества факторов, включая синхронизацию графиков и таможенные формальности. Проект признан сложным, но власти оценивают его как вполне выполнимый в ближайшей перспективе.

"Расширение железнодорожных путей сообщения с сопредельными государствами является стратегически верным шагом для усиления региональной экономики. Прямое сообщение с китайскими городами не просто упрощает логистику, но и создает базу для устойчивого роста туристического и делового обмена. Внедрение подобных проектов требует слаженной работы всех звеньев администрации и транспортных компаний. Успешная реализация таких инициатив напрямую зависит от эффективного управления приграничными территориями и готовности инфраструктуры к повышенным нагрузкам." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Техническая реализация и роль операторов

За подготовку к запуску рейса отвечает холдинг Российских железных дорог. Согласно представленным документам, к операционной деятельности по обслуживанию поезда может быть привлечена Федеральная пассажирская компания. Данная организация специализируется на перевозках дальнего следования и обладает необходимыми ресурсами для обеспечения стандартов на трансграничных направлениях.

Интеграция будущего поезда в единую систему пассажирского сообщения позволит оптимизировать трафик для туристов и бизнес-делегаций. В настоящее время профильные специалисты проводят оценку технического состояния путей и готовность подвижного состава. Выбор в пользу дочерней компании РЖД продиктован опытом компании в работе с межгосударственными маршрутами и наличием соответствующего парка вагонов.

Развитие пограничной инфраструктуры

Параллельно с развитием железнодорожной ветки власти региона работают над модернизацией пунктов пропуска на государственной границе. В приоритете текущего года находится запуск обновленных площадок Пограничный и Хасан. Ожидается, что это поможет существенно увеличить пропускную способность транспортных коридоров для физических лиц.

Администрация края прогнозирует, что реализация комплекса мер по расширению пропускных пунктов приведет к удвоению пассажиропотока через границу. Рост количества туристов и деловых путешественников станет драйвером для смежных отраслей, включая гостиничный бизнес и сферу услуг в Приморском крае. Постепенное восстановление международного сообщения, прерванного пандемией, продолжается с конца 2024 года, демонстрируя устойчивый тренд к росту.