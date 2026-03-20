Вывески снимают маски: бизнес Владивостока начинает глобальную переделку фасадов

Во Владивостоке началась кампания по приведению городской визуальной среды в соответствие с актуальными законодательными нормами. С 1 марта 2025 года предприниматели приступили к адаптации вывесок, витрин и меню к правилам использования русского языка в публичном пространстве. Первыми на изменения отреагировали крупные городские площадки: гастробар Gusto начал переход на кириллическое написание "Густо", а торговый центр "Клевер" избавил фасад от латинских символов. Городское управление наружной рекламы уже приступило к мониторингу соблюдения закона, предупреждая владельцев бизнеса о возможных предписаниях и демонтаже конструкций.

Первые шаги по переоформлению города

Уличное пространство Владивостока постепенно меняет свой облик. Пока одни заведения, такие как "Густо", оперативно переходят на кириллицу в логотипах и на интернет-ресурсах, другие объекты до сих пор сохраняют прежнее оформление. Например, торговый центр "Изумруд" сохраняет вывеску Izumrud Plaza, демонстрируя избирательность в темпах адаптации под новые требования.

Городские власти подчеркивают, что процесс носит системный характер, а специалисты управления наружной рекламы уже начали фиксировать нарушения. В пресс-службе администрации уточнили, что за несоблюдение норм предусмотрены не только требования об обязательном исправлении вывесок, но и радикальные меры в случае игнорирования предписаний.

Важно понимать, что не каждый бизнес обязан менять название. Владельцы уже зарегистрированных товарных знаков, например сети "Шашлыkoff", сохраняют право на использование своих брендов в привычном начертании. Эти исключения, зафиксированные в реестрах, позволяют избежать конфликта с новыми правилами оформления городской среды.

Правовые аспекты применения закона

Согласно федеральному закону №168 от 24 июня 2025 года, любая информация для публичного ознакомления потребителей должна быть представлена на русском языке. Запрета как такового нет: иностранные слова можно добавлять как дублирующий вариант, но основной приоритет отдан государственному языку страны. Исключения касаются только фирменных наименований, знаков обслуживания и зарегистрированных торговых марок.

Разграничение между рекламной конструкцией и информационной вывеской остается критически важным моментом для бизнеса. Меню, ценники и режим работы подпадают под регулирование закона "О защите прав потребителей", тогда как наружная реклама регулируется профильными нормами. Эксперты рекомендуют предпринимателям в спорных ситуациях обращаться напрямую в управление наружной рекламы для консультаций.

"Приведение городского пространства к единообразию требует от бизнеса внимательной работы со статусом брендов и документацией. Зарегистрированный товарный знак служит надежной юридической защитой, позволяющей сохранить узнаваемость бренда без лишних правовых рисков. Предпринимателям стоит системно подходить к обновлению всех носителей — от физических вывесок до цифровых площадок. Городские службы готовы к диалогу и разъяснению требований, что помогает минимизировать возможные трения в процессе этой трансформации". Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Финансовая ответственность и рычаги контроля

Прямых штрафных санкций "за иностранные слова" в федеральном кодексе нет, однако работа надзорных ведомств ведется через существующие статьи. Роспотребнадзор опирается на закон "О защите прав потребителей", в то время как Федеральная антимонопольная служба работает в рамках закона "О рекламе". Нарушения в этой сфере могут повлечь серьезные расходы, особенно для юридических лиц.

Штрафы для юрлиц по нарушениям в области рекламы могут варьироваться от 100 000 до 500 000 рублей, что делает вопрос своевременного переоформления экономически оправданным. Даже если нарушение квалифицируется как недобросовестное информирование потребителя, штрафы хотя и меньше, но создают риск предписаний, которые в итоге все равно придется исполнять.

Для предпринимателей сейчас оптимальный путь — аудит всех своих ресурсов. Помимо фасада, нужно проверить социальные сети, сайты и карты, такие как 2GIS. Адаптация контента на всех этапах взаимодействия с клиентом позволяет избежать лишнего внимания контролирующих органов и сохранить репутацию бренда в текущих реалиях.