Владивосток
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:43

Вывески снимают маски: бизнес Владивостока начинает глобальную переделку фасадов

Во Владивостоке началась кампания по приведению городской визуальной среды в соответствие с актуальными законодательными нормами. С 1 марта 2025 года предприниматели приступили к адаптации вывесок, витрин и меню к правилам использования русского языка в публичном пространстве. Первыми на изменения отреагировали крупные городские площадки: гастробар Gusto начал переход на кириллическое написание "Густо", а торговый центр "Клевер" избавил фасад от латинских символов. Городское управление наружной рекламы уже приступило к мониторингу соблюдения закона, предупреждая владельцев бизнеса о возможных предписаниях и демонтаже конструкций.

Первые шаги по переоформлению города

Уличное пространство Владивостока постепенно меняет свой облик. Пока одни заведения, такие как "Густо", оперативно переходят на кириллицу в логотипах и на интернет-ресурсах, другие объекты до сих пор сохраняют прежнее оформление. Например, торговый центр "Изумруд" сохраняет вывеску Izumrud Plaza, демонстрируя избирательность в темпах адаптации под новые требования.

Городские власти подчеркивают, что процесс носит системный характер, а специалисты управления наружной рекламы уже начали фиксировать нарушения. В пресс-службе администрации уточнили, что за несоблюдение норм предусмотрены не только требования об обязательном исправлении вывесок, но и радикальные меры в случае игнорирования предписаний.

Важно понимать, что не каждый бизнес обязан менять название. Владельцы уже зарегистрированных товарных знаков, например сети "Шашлыkoff", сохраняют право на использование своих брендов в привычном начертании. Эти исключения, зафиксированные в реестрах, позволяют избежать конфликта с новыми правилами оформления городской среды.

Правовые аспекты применения закона

Согласно федеральному закону №168 от 24 июня 2025 года, любая информация для публичного ознакомления потребителей должна быть представлена на русском языке. Запрета как такового нет: иностранные слова можно добавлять как дублирующий вариант, но основной приоритет отдан государственному языку страны. Исключения касаются только фирменных наименований, знаков обслуживания и зарегистрированных торговых марок.

Разграничение между рекламной конструкцией и информационной вывеской остается критически важным моментом для бизнеса. Меню, ценники и режим работы подпадают под регулирование закона "О защите прав потребителей", тогда как наружная реклама регулируется профильными нормами. Эксперты рекомендуют предпринимателям в спорных ситуациях обращаться напрямую в управление наружной рекламы для консультаций.

"Приведение городского пространства к единообразию требует от бизнеса внимательной работы со статусом брендов и документацией. Зарегистрированный товарный знак служит надежной юридической защитой, позволяющей сохранить узнаваемость бренда без лишних правовых рисков. Предпринимателям стоит системно подходить к обновлению всех носителей — от физических вывесок до цифровых площадок. Городские службы готовы к диалогу и разъяснению требований, что помогает минимизировать возможные трения в процессе этой трансформации".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Финансовая ответственность и рычаги контроля

Прямых штрафных санкций "за иностранные слова" в федеральном кодексе нет, однако работа надзорных ведомств ведется через существующие статьи. Роспотребнадзор опирается на закон "О защите прав потребителей", в то время как Федеральная антимонопольная служба работает в рамках закона "О рекламе". Нарушения в этой сфере могут повлечь серьезные расходы, особенно для юридических лиц.

Штрафы для юрлиц по нарушениям в области рекламы могут варьироваться от 100 000 до 500 000 рублей, что делает вопрос своевременного переоформления экономически оправданным. Даже если нарушение квалифицируется как недобросовестное информирование потребителя, штрафы хотя и меньше, но создают риск предписаний, которые в итоге все равно придется исполнять.

Для предпринимателей сейчас оптимальный путь — аудит всех своих ресурсов. Помимо фасада, нужно проверить социальные сети, сайты и карты, такие как 2GIS. Адаптация контента на всех этапах взаимодействия с клиентом позволяет избежать лишнего внимания контролирующих органов и сохранить репутацию бренда в текущих реалиях.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Фотографии, как искусство живописи: мастер-классы в Владивостоке раскроют тайны профессиональной съемки сегодня в 1:51

Владивосток приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы по фотографии, которые раскроют секреты профессионалов и помогут удивить зрителей.

Читать полностью » Океан перестал быть закрытой зоной: новый круизный путь открывает неизведанные уголки Дальнего Востока сегодня в 1:49

В 2026 году на Дальнем Востоке стартует масштабная морская программа, объединяющая главные порты региона и отдаленные острова в единый туристический маршрут.

Читать полностью » Зеленые легкие Хабаровского края в опасности: незаконная вырубка леса поставила под угрозу экосистему сегодня в 1:45

В Хабаровском крае полицейские раскрыли незаконную вырубку леса, которая причинила ущерб экосистеме в миллионы.

Читать полностью » Владивосток ждёт гостей из Токио: японская компания прощупывает почву для легального транзита сегодня в 1:44

Известный логистический оператор, покинувший регион из-за санкций, начал серию конфиденциальных визитов для обсуждения возобновления прямых морских рейсов.

Читать полностью » Кошелёк трещит от миллиардов: Хабаровский край бросил все ресурсы на спасение самого ценного вчера в 22:53

В Хабаровском крае направили колоссальные бюджетные средства на переоснащение родильных домов и ввели уникальные меры финансового поощрения для молодых родителей.

Читать полностью » Собирая голоса по новым правилам: жители Хабаровска теперь напрямую общаются с губернатором вчера в 21:59

Новый чат-бот в мессенджере МАХ упрощает общение между гражданами и властями Хабаровского края, привнося современные подходы в управление.

Читать полностью » Необычная ситуация на дороге во Владивостоке: автомобилистка оспаривает штраф из-за сбоя камеры 18.03.2026 в 21:25

Ситуация с ошибочным штрафом во Владивостоке заставила переглядеть повседневные алгоритмы камер. О неожиданной проблеме всколыхнулась новая система.

Читать полностью » Железный занавес для фур: приморская трасса на Де-Фриз закрывается на замок от наглых водителей 18.03.2026 в 21:23

На ключевой трассе Приморья вводят радикальные меры против водителей фур, которые привыкли игнорировать правила и заставляли полицию работать в ручном режиме.

Читать полностью »

Новости
ДФО
От Владивостока до Суйфэньхэ за один присест: в РЖД готовятся к запуску долгожданного рейса
СКФО
Миллион покупок по лицу: регионы Северного Кавказа стремительно переходят на биометрию
СКФО
Небо над Дагестаном под прицелом: мониторинг безопасности перевели на усиленный режим
СФО
Шелковый путь обретает цифру: университеты Алтая открывают новые горизонты в работе с Китаем
СФО
Святыни в пути: из руин под обстрелом в мастерские Сибири спасены древние церковные образы
СФО
Сибирский размах вместо салютов: как Иркутск планирует встретить свой масштабный юбилей
ЮФО
Миллионы на перемены: в Сочи стартовал грантовый конкурс для активных местных жителей
ЮФО
Сочи уступает только вершинам: спрос на весенние туры в южную столицу бьёт рекорды
