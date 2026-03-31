Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
учитель в школе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 2:18

Школьный порог станет ближе: во Владивостоке открывается приём заявлений в первые классы через сеть

Во Владивостоке 1 апреля стартует первая волна приема заявлений на зачисление детей в первые классы местных школ. В текущем году 75 общеобразовательных учреждений города готовятся принять около 6 тысяч первоклассников. Городское управление образования рекомендует родителям использовать портал "Госуслуги" для дистанционной подачи документов как наиболее оперативный метод. Кампания пройдет в два стандартных этапа, регулирующих порядок зачисления в зависимости от места регистрации и наличия льготных оснований.

Правила и сроки подачи документов

Основной акцент в этом году сделан на цифровизацию процесса зачисления в учебные заведения. Использование электронных сервисов позволяет избежать очередей в администрациях школ и минимизировать временные затраты родителей. Мэрия уточняет, что подача онлайн через государственные сервисы является приоритетным каналом связи между семьей и образовательной организацией.

Несмотря на техническое удобство, родителям следует заранее проверить актуальность своих учетных записей. Система требует корректного заполнения всех полей, чтобы избежать технических отказов на этапе первичной обработки. Для тех, кто предпочитает традиционные методы, сохраняется возможность личного обращения в секретариат выбранной школы в установленные рабочие часы.

Общая мощность образовательной сети города позволяет распределить нагрузку равномерно. Около 75 школ Владивостока полностью укомплектованы педагогическим составом для работы с новыми классами. Ожидается, что основной поток заявок будет обработан в первые недели апреля, когда активность традиционно достигает пика.

Этапы приемной кампании

Приемная кампания строго структурирована и разделена на два временных отрезка. С 1 апреля по 30 июня документы принимаются от тех, кто проживает на закрепленной за школой территории. В этот же период оформляются дети, имеющие право на преимущественное зачисление, включая льготные категории семей военнослужащих и тех, чьи старшие дети уже обучаются в данном учреждении.

Второй этап начинается с 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период география проживания перестает играть решающую роль, и родители могут выбрать любую школу города. Однако зачисление в это время возможно исключительно при наличии в классах свободных мест, оставшихся после распределения первой очереди.

Такой механизм позволяет обеспечить гарантированные места детям, проживающим в шаговой доступности от школы, сохраняя при этом право выбора для остальных горожан. Информация о вакантных местах в конкретных учреждениях будет актуализироваться на официальных сайтах управления образования ближе к середине лета.

"Процесс зачисления в первый класс требует от родителей внимательности к деталям и соблюдения установленных сроков. Своевременная подача документов через дистанционные платформы значительно упрощает работу профильных ведомств и самих образовательных организаций. Важно помнить, что наличие льгот должно быть подтверждено документально на первом этапе кампании. Правильное распределение потоков заявителей помогает избежать перегрузки школ и обеспечивает комфортный переход детей к учебному процессу."

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Необходимые документы и подтверждение

Для успешного формирования заявки законным представителям необходимо подготовить стандартный пакет бумаг. В него входят паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и справка о регистрации по месту жительства. При наличии прав на льготы или преимущественное зачисление потребуется приложить соответствующие сертификаты или удостоверения, подтверждающие статус семьи.

Уведомление о принятом решении по зачислению ребенка придет в личный кабинет пользователя на "Госуслугах". Это произойдет в течение трех рабочих дней после того, как прием документов в рамках текущего этапа будет официально завершен. Такая задержка необходима для финальной сверки данных и формирования приказов по учебным заведениям.

Родителям рекомендуется следить за статусом заявления онлайн, чтобы в случае возникновения ошибок оперативно внести коррективы. Вся дополнительная информация по специфике обучения и перечню необходимых принадлежностей будет предоставлена школами на родительских собраниях, которые пройдут ближе к началу учебного года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дорогое удовольствие: один заправленный бак на Камчатке бьет рекорды стоимости по всей стране вчера в 8:20

Зимний сезон принес неприятные сюрпризы для автомобилистов одного из крупнейших регионов, где ценники на заправках переписали все региональные максимумы.

Читать полностью » Южный полюс бизнеса: из владивостокского аэропорта открывают новый маршрут в центр Китая вчера в 8:18

Жители Дальнего Востока получили новый способ быстро добраться до крупного экономического центра в южной части Поднебесной с удобными стыковками.

Читать полностью » Воздушные ворота распахнулись шире: аэропорт Владивостока резко меняет график полетов 30.03.2026 в 1:55

Крупнейший дальневосточный авиаузел официально перешел на весенне-летний график работы, внеся серьезные коррективы в частоту вылетов и географию рейсов.

Читать полностью » Семь морей и один сюрприз: как изменился Владивосток спустя пятнадцать лет гастролей 30.03.2026 в 1:51

Известный артист вернулся в приморский город спустя полтора десятилетия и обнаружил перемены, которые полностью изменили его восприятие привычных локаций.

Читать полностью » Москва выпала из маршрута: Аэрофлот бросил мост между Владивостоком и Санкт-Петербургом 29.03.2026 в 2:23

Крупный авиаперевозчик меняет летнюю логистику и запускает беспересадочное сообщение между отдаленными регионами для удобства туристов в пик сезона.

Читать полностью » Билет в одну сторону от скуки: Владивосток предлагает новый формат отдыха для искушенных 29.03.2026 в 2:15

Россияне массово меняют привычный сценарий зимнего отдыха, обращая взор к дальневосточному побережью, которое стало новым центром притяжения для туристов.

Читать полностью » Дистанция короче, чем кажется: авиакомпании резко меняют правила доступа на Дальний Восток 28.03.2026 в 2:50

Крупный авиаперевозчик готовит корректировки в логистическую цепочку направлений, связывающих центр страны с удаленными восточными субъектами грядущим летом.

Читать полностью » Сердце Владивостока остановят на ремонт: масштабная перестройка ждёт оживлённый перекрёсток 28.03.2026 в 1:53

Жителей города ждет непростой период планирования поездок, так как один из самых загруженных транспортных узлов центра подлежит полной модернизации.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Цифровая магия в Мурино: шкафы с документами открываются сами при приближении нужного человека
СЗФО
Север меняет лед на морскую пену: тысячи детей из Заполярья отправятся на юг по особой программе
СЗФО
Северная земля в один клик: в Заполярье запустили хитрый алгоритм для быстрой раздачи наделов
СЗФО
Петля затянута правильно: новая скоростная трасса в Петербурге навсегда изменит движение в городе
ЦФО
Миллионы летят на стройку — а город богатеет: бюджетный пирог Брянска вырос до рекордных значений
СЗФО
Алые паруса снова расправят крылья: город на Неве официально выбрал день для главной ночи лета
СЗФО
Янтарные паруса вместо серых будней: самый западный регион запускает свой аналог Алых парусов
ЮФО
Бетонная стена вместо дешёвых комнат: доступное жильё в Сочи окончательно уходит в историю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet