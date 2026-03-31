Школьный порог станет ближе: во Владивостоке открывается приём заявлений в первые классы через сеть

Во Владивостоке 1 апреля стартует первая волна приема заявлений на зачисление детей в первые классы местных школ. В текущем году 75 общеобразовательных учреждений города готовятся принять около 6 тысяч первоклассников. Городское управление образования рекомендует родителям использовать портал "Госуслуги" для дистанционной подачи документов как наиболее оперативный метод. Кампания пройдет в два стандартных этапа, регулирующих порядок зачисления в зависимости от места регистрации и наличия льготных оснований.

Правила и сроки подачи документов

Основной акцент в этом году сделан на цифровизацию процесса зачисления в учебные заведения. Использование электронных сервисов позволяет избежать очередей в администрациях школ и минимизировать временные затраты родителей. Мэрия уточняет, что подача онлайн через государственные сервисы является приоритетным каналом связи между семьей и образовательной организацией.

Несмотря на техническое удобство, родителям следует заранее проверить актуальность своих учетных записей. Система требует корректного заполнения всех полей, чтобы избежать технических отказов на этапе первичной обработки. Для тех, кто предпочитает традиционные методы, сохраняется возможность личного обращения в секретариат выбранной школы в установленные рабочие часы.

Общая мощность образовательной сети города позволяет распределить нагрузку равномерно. Около 75 школ Владивостока полностью укомплектованы педагогическим составом для работы с новыми классами. Ожидается, что основной поток заявок будет обработан в первые недели апреля, когда активность традиционно достигает пика.

Этапы приемной кампании

Приемная кампания строго структурирована и разделена на два временных отрезка. С 1 апреля по 30 июня документы принимаются от тех, кто проживает на закрепленной за школой территории. В этот же период оформляются дети, имеющие право на преимущественное зачисление, включая льготные категории семей военнослужащих и тех, чьи старшие дети уже обучаются в данном учреждении.

Второй этап начинается с 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период география проживания перестает играть решающую роль, и родители могут выбрать любую школу города. Однако зачисление в это время возможно исключительно при наличии в классах свободных мест, оставшихся после распределения первой очереди.

Такой механизм позволяет обеспечить гарантированные места детям, проживающим в шаговой доступности от школы, сохраняя при этом право выбора для остальных горожан. Информация о вакантных местах в конкретных учреждениях будет актуализироваться на официальных сайтах управления образования ближе к середине лета.

"Процесс зачисления в первый класс требует от родителей внимательности к деталям и соблюдения установленных сроков. Своевременная подача документов через дистанционные платформы значительно упрощает работу профильных ведомств и самих образовательных организаций. Важно помнить, что наличие льгот должно быть подтверждено документально на первом этапе кампании. Правильное распределение потоков заявителей помогает избежать перегрузки школ и обеспечивает комфортный переход детей к учебному процессу." Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Необходимые документы и подтверждение

Для успешного формирования заявки законным представителям необходимо подготовить стандартный пакет бумаг. В него входят паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и справка о регистрации по месту жительства. При наличии прав на льготы или преимущественное зачисление потребуется приложить соответствующие сертификаты или удостоверения, подтверждающие статус семьи.

Уведомление о принятом решении по зачислению ребенка придет в личный кабинет пользователя на "Госуслугах". Это произойдет в течение трех рабочих дней после того, как прием документов в рамках текущего этапа будет официально завершен. Такая задержка необходима для финальной сверки данных и формирования приказов по учебным заведениям.

Родителям рекомендуется следить за статусом заявления онлайн, чтобы в случае возникновения ошибок оперативно внести коррективы. Вся дополнительная информация по специфике обучения и перечню необходимых принадлежностей будет предоставлена школами на родительских собраниях, которые пройдут ближе к началу учебного года.