Светофор
© unsplash.com by Marco Biondi is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:53

Сердце Владивостока остановят на ремонт: масштабная перестройка ждёт оживлённый перекрёсток

В центре Владивостока в апреле 2026 года стартует масштабная реконструкция транспортной инфраструктуры на пересечении Океанского проспекта и улицы Фонтанной. Работы включают демонтаж существующих и установку новых светофорных объектов, а также замену сопутствующего оборудования, включая датчики и камеры. Проект, оцененный в 6,7 миллиона рублей, потребует проведения земляных работ и частичного вскрытия дорожного полотна. Согласно официальной документации, полное обновление узла займет до трех месяцев, а завершить благоустройство подрядчик обязан до окончания лета.

Демонтаж и технический регламент

Процесс обновления перекрестка начнется с полного снятия системы управления движением. Подрядчику предстоит демонтировать не только светофорные колонки, но и всю сопутствующую инфраструктуру: от камер видеонаблюдения до датчиков контроля интенсивности потока и кабельных сетей.

Работы предполагают глубокое вмешательство в дорожное покрытие. Снятие оборудования потребует вскрытия асфальта для прокладки обновленных коммуникаций, что неминуемо затронет схему проезда автомобилей и пешеходное движение, так как работы будут вестись в том числе на участках тротуаров.

После замены технологической начинки рабочие приступят к установке новых опор и современных контроллеров. Согласно техническому заданию, функциональность перекрестка должна полностью сохраниться с использованием более надежного и актуального оборудования.

Сроки и бюджет проекта

Официальный аукцион на выполнение указанных работ был запущен городским Центром организации дорожного движения 27 марта. Начальная стоимость контракта составила 6,7 миллиона рублей, средства на реализацию выделены из городского бюджета Владивостока.

Этап приема заявок продлится до 6 апреля, а уже через двое суток, 8 апреля, станет известно имя исполнителя. Вся процедура закупок проходит через портал государственных услуг, что обеспечивает прозрачность выбора компании-подрядчика.

"Обеспечение бесперебойной работы дорожной сети требует обновления инфраструктуры, даже несмотря на временные неудобства для автомобилистов. Реконструкция ключевых узлов — это всегда баланс между необходимостью развития городской среды и сохранением пропускной способности дорог. Горожанам следует заранее планировать свои маршруты в часы пик на период проведения ремонтных работ. Важно завершить процесс в установленные контрактом сроки, чтобы вернуть привычный ритм движения в центр города до наступления осени".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Общий объем работ по контракту рассчитан на 90 календарных дней. Строгое соблюдение графика необходимо для того, чтобы полностью сдать объект в эксплуатацию до конца августа 2026 года.

Восстановление городской среды

Важным этапом договора является финальное благоустройство затронутых участков. После основной части работ подрядная организация обязана восстановить целостность дорожного полотна в местах вскрытия и привести в порядок прилегающие бордюры.

Проект подразумевает не только замену коммуникаций, но и качественное восстановление ландшафта, включая зеленые зоны, которые могли быть повреждены в ходе ремонта. Стандарты благоустройства требуют полной очистки территории от строительного мусора и возвращения первоначального вида пешеходным дорожкам.

Контроль за качеством исполнения и соблюдением сроков остается приоритетной задачей муниципальных властей. Жителям Владивостока предстоит набраться терпения, поскольку именно этот перекресток считается одним из наиболее загруженных в центральной части города.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

