Передача ключей при аренде квартиры
© Pravda.ru by Мария Круглова is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:24

Стены кусаются, но хватка слабеет: стоимость аренды жилья в Приморье пошла на неожиданный разворот

Владивосток сохранил статус одного из самых дорогих городов Дальнего Востока по стоимости долгосрочной аренды жилья по итогам первого квартала 2026 года. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в марте достигла отметки в 32,4 тысячи рублей, что выше показателей прошлого года на 5,5%. В сегменте двухкомнатных квартир, напротив, наметилась положительная для квартиросъемщиков динамика: цена снизилась на 4,3% относительно предыдущего квартала и составила 46,8 тысячи рублей. Статистика фиксирует рост объема предложений на рынке, что характерно для текущей ситуации в большинстве крупных городов страны.

Рыночная динамика и конкуренция

Аналитические данные указывают на завершение периода ажиотажного спроса, который наблюдался в последние годы. Увеличение количества предложений на рынке жилья достигло максимальных значений за три года, что усиливает конкурентную борьбу между арендодателями. Собственники вынуждены корректировать финансовые аппетиты, стараясь сделать свои объекты более привлекательными для потенциальных жильцов.

Значительную часть доступного жилья теперь представляют квартиры в новостройках. Большая часть этой недвижимости была куплена владельцами исключительно в инвестиционных целях для последующей перепродажи или сдачи в наем. Выход таких объектов на арендный рынок увеличивает объем предложения и естественным образом ограничивает возможности владельцев диктовать высокие цены.

"Рынок постепенно достигает точки насыщения, что мы и видим по цифрам первого квартала. Высокая стоимость жилья, зафиксированная в предыдущие годы, спровоцировала избыточное появление инвестиционных квартир в новостройках. Сейчас для арендаторов наступил период относительной стабилизации цен, так как собственники вынуждены подстраиваться под реальную покупательную способность граждан. Эта ситуация создает условия для более осознанного выбора жилья в комфортных районах без лишней финансовой переплаты".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Сравнительный анализ по региону

На фоне Дальнего Востока Владивосток демонстрирует устойчивые ценовые показатели, хотя тренд на охлаждение затронул соседей более явно. Так, в Хабаровске однокомнатные квартиры в среднем обходятся арендаторам в 38,8 тысячи рублей, однако там наблюдается более выраженное квартальное снижение ставок. Подобная тенденция прослеживается также в Иркутске и Томске, где рынок активно балансирует после пиковых значений прошлого года.

Разница в динамике цен между однокомнатными и двухкомнатными квартирами во Владивостоке свидетельствует о разном уровне спроса. Если спрос на компактное жилье остается стабильным, то в сегменте более просторных квартир конкуренция среди арендодателей стала заметно выше. Именно это приводит к тому, что двухкомнатные квартиры дешевеют быстрее, чем малогабаритные варианты.

Инфраструктурные особенности и концентрация деловой активности во Владивостоке определяют специфику арендных ставок. Высокая база стоимости жилья, сформированная на протяжении прошлых периодов, продолжает удерживать Владивосток в топе самых дорогих городов для квартиросъемщиков, несмотря на общие по стране процессы коррекции стоимости.

Перспективы изменений цен

Текущая ситуация характеризуется как более благоприятная для тех, кто планирует переезд или смену жилья в ближайшие месяцы. Специалисты полагают, что инерционное движение к снижению цен сохранится на протяжении ближайшего квартала. Сезонный фактор также играет роль, так как спрос на аренду традиционно требует времени для восстановления после зимнего периода.

Второй квартал, согласно прогнозам, не обещает резких разворотов рыночной ситуации. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько быстро найдут своих арендаторов инвестиционные квартиры, продолжающие поступать на рынок. Потенциальный рост цен наиболее вероятен только с приходом летнего периода, когда ожидается традиционное оживление интереса к смене места жительства.

В конечном итоге рынок движется к сбалансированному состоянию. Арендаторы в Приморье получают возможность выбирать из более широкого ассортимента объектов, пока собственники адаптируются к обновленным экономическим реалиям и возросшей конкуренции за каждого клиента.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

