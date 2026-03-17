Владивосток и таиландская провинция Пхукет готовятся официально закрепить партнерские отношения. Администрация острова уже подтвердила готовность к подписанию меморандума, нацеленного на укрепление экономических, культурных и туристических связей. Инициатива исходит от российской стороны: необходимый пакет документов был передан в Таиланд еще в феврале текущего года. Если стороны успешно завершат процедуру, Пхукет станет 18-м городом-побратимом в списке приморской столицы.

Рождение дипломатического союза

Оформление побратимства стало логичным итогом многолетних неформальных контактов между двумя регионами. До сегодняшнего дня города связывало устойчивое туристическое сообщение, активная работа прямых авиарейсов и постоянный обмен в спортивной и гуманитарной сферах. По словам вице-мэра Владивостока Дарьи Стегний, формализация этих отношений открывает путь для реализации принципиально новых совместных инициатив.

Проект меморандума, представленный на рассмотрение властям Пхукета, базируется на фундаментальных принципах взаимной выгоды, равенства сторон и уважения интересов каждого участника. Администрация российского города подчеркивает, что готовность Таиланда поддержать этот процесс подтверждает высокий потенциал для дальнейшего сближения. Власти обеих территорий рассчитывают, что подписание документа не заставит себя ждать.

Личному контакту на высшем уровне поспособствовал ряд встреч, состоявшихся в начале текущего года. Губернатор Пхукета Нират Пхонгситтхавон в ходе диалога с российскими представителями выразил искреннее намерение лично посетить Владивосток. Глава острова планирует ознакомиться с туристической инфраструктурой города и его историческим наследием, чтобы оценить перспективы обмена опытом в этой области.

Перспективы двусторонних связей

Запуск юридической процедуры побратимства знаменует переход взаимодействия на профессиональный управленческий уровень. Провинция Пхукет выступает как значимый международный курорт, чей опыт может оказаться полезным для дальневосточной столицы. Власти рассчитывают, что соглашение станет катализатором для роста деловой активности и расширит горизонты для бизнеса в разных секторах экономики.

"Установление официальных партнерских отношений с ведущими экономическими и курортными центрами Азии — это стратегическая необходимость для развития прибрежных территорий. Подобные соглашения позволяют не только формализовать привычные туристические потоки, но и выстроить надежные каналы для обмена управленческими технологиями. Владивосток, как ключевой транспортный хаб, получает возможность масштабировать свои инфраструктурные проекты, опираясь на лучшие международные практики. Уверен, что сотрудничество с Пхукетом станет важным звеном в укреплении нашего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Расширение международного присутствия происходит на фоне масштабного экономического рывка Приморья, объем экономики которого достиг 2,3 триллиона рублей. Несмотря на темпы роста, превышающие показатели многих соседних субъектов, регион по-прежнему сталкивается с вызовами в энергетике и нехваткой кадрового ресурса. Партнерство с крупными зарубежными провинциями рассматривается как один из инструментов интеграции в глобальную экономическую сеть.

География побратимов Владивостока

На сегодняшний день Владивосток обладает разветвленной сетью зарубежных представительств и партнерств. В официальном списке числится 17 городов и округов, расположенных в разных частях мира. Это сотрудничество охватывает такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Япония, Республика Корея, Китай, Малайзия, Вьетнам, Эквадор и КНДР.

Спектр взаимодействия с текущими побратимами включает в себя не только административные визиты, но и прикладные области: от градостроительства и экологии до обмена студенческими делегациями. В случае успеха переговоров, Таиланд гармонично дополнит эту географию, укрепив статус Владивостока как активного участника международного диалога.

Каждое новое побратимское соглашение требует тщательной проработки, так как за ними стоят конкретные обязательства по развитию инфраструктурных и гуманитарных программ. В случае с Пхукетом решение было продиктовано самой жизнью и интенсивностью сложившихся за годы контактов. Статус города-побратима станет официальной печатью на долгой истории дружбы между жителями двух морских регионов.