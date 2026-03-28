Авиакомпания "Аэрофлот" в июне вернет прямое авиасообщение между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Полеты запланированы в рамках летнего расписания и будут выполняться три раза в неделю. На маршруте перевозчик задействует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300. Это решение позволит пассажирам совершать перелеты между Дальним Востоком и Северной столицей без промежуточных посадок в Москве.

Логистика летнего сезона

Возобновление прямого рейса значимо для жителей Приморья, планирующих поездки в летний период. Отсутствие необходимости делать пересадку в столичном авиаузле значительно экономит время в пути и упрощает логистику. Для деловых путешественников и туристов это станет весомым преимуществом в пик отпускного сезона.

Вылеты запланированы на вечернее время. Точную информацию о графике полетов и стоимости билетов авиакомпания публикует на своем официальном сайте, а также на портале аэропорта Владивосток. Пассажирам рекомендуется заблаговременно отслеживать доступные даты для покупки билетов.

"Запуск таких направлений — это логичный шаг в ответ на растущий спрос на внутренние перелеты между отдаленными субъектами федерации. Прямое авиасообщение между крупными центрами, минуя центральные узлы, существенно повышает мобильность населения и способствует развитию межрегиональных связей. Это решение также снимает дополнительную нагрузку с транзитных аэропортов в летний период, когда пассажиропоток достигает своих максимумов. Управленческий подход к планированию таких маршрутов требует учета как экономической целесообразности, так и реальных потребностей жителей, что мы и наблюдаем в данном случае" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Техническое оснащение рейсов

Выбор лайнеров Airbus A330-300 обусловлен спецификой дальнемагистральных направлений. Данные широкофюзеляжные самолеты способны перевозить существенное количество пассажиров за один рейс, что оптимально для обслуживания высокого сезонного спроса.

Данная модель уже работала на этом направлении в прошлые годы, подтвердив свою эффективность. Компоновка салона с несколькими классами обслуживания обеспечивает необходимую гибкость для авиакомпании при продаже билетов. Это позволяет более эффективно выстраивать коммерческую модель маршрута.

Влияние на внутренний туризм

Эксперты и представители транспортной отрасли отмечают, что решение о возвращении рейса стало следствием роста интереса к внутреннему туризму. Наблюдается также усиление деловой активности между Владивостоком и Санкт-Петербургом, что требует качественного транспортного обеспечения.

Для аэропорта Владивосток этот маршрут станет важной частью летней программы. Ожидается, что возможность прямого перелета между двумя крупнейшими портами страны удовлетворит потребности значительной части пассажиров. Это событие подчеркивает тенденцию к расширению географии полетов для регионов без участия московских стыковок.