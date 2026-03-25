Город становится организованнее: система эвакуации автомобилей помогает разгрузить Владивосток

В администрации Владивостока отчитались об итогах работы по эвакуации припаркованных с нарушениями автомобилей за первые три месяца 2026 года. С января на муниципальную штрафстоянку было перемещено 594 транспортных средства, при этом 187 машин забрали только в марте. Данные мероприятия проводит служба "Содержание городских территорий" исключительно по предписаниям сотрудников Госавтоинспекции. Владельцам принудительно эвакуированного транспорта для получения своих машин необходимо сначала оформить документы в ГАИ, а затем оплатить услуги эвакуатора и хранения на специализированной площадке.

Порядок эвакуации и хранения

Муниципальная служба "Содержание городских территорий" выступает исполнителем работ по перемещению машин, однако не обладает полномочиями самостоятельно принимать решение об эвакуации. Основанием для каждой такой операции служит только официальная заявка от Госавтоинспекции после фиксации правонарушения. Сама спецплощадка для временного размещения транспортных средств находится в ведении муниципалитета и расположена вблизи дома № 50 по улице Луговой.

Алгоритм возврата автомобиля предполагает визит в дорожную полицию для погашения штрафа и получения соответствующего разрешения. После этого владелец отправляется на штрафстоянку, где дополнительно покрывает расходы на перемещение и суточное хранение своей собственности. Такая система призвана регулировать дисциплину водителей, игнорирующих дорожные знаки.

"Муниципальное управление парковочным пространством требует системного подхода, особенно в условиях сложного рельефа и плотной застройки Владивостока. Регулярная очистка улиц от неправильно припаркованных машин помогает не только разгрузить транспортные потоки, но и обеспечить безопасность пешеходов. Важно понимать, что соблюдение правил создает предсказуемую среду для всех участников движения. Городские службы продолжат следить за тем, чтобы дороги оставались доступными для общественного и экстренного транспорта". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Улицы с высокой интенсивностью нарушений

Основными причинами для интереса эвакуаторов становятся остановка или стоянка на пешеходных переходах, а также прямое игнорирование знака "Остановка запрещена". Такие действия водителей создают серьезные помехи для общего движения, вынуждая городские службы принимать крайние меры.

Статистика указывает на ряд улиц и проспектов, где эвакуация машин проводится с наибольшим постоянством. В этот список входят Светланская, Фонтанная, Адмирала Фокина, а также Снеговая. Также под особым контролем находятся Университетский проспект и Зелёный бульвар, где интенсивность автомобильного трафика требует повышенной дисциплины от автовладельцев.

Расширение зоны запрета парковки

География ограничений для парковки во Владивостоке продолжает увеличиваться, что связано с необходимостью оперативного управления дорожным трафикам. Последние изменения были внесены на улице Нейбута, где запрет установлен на участке между домами 17а и 11. Несмотря на то, что ограничения на других отрезках этой же улицы действуют давно, водители часто пренебрегают новыми указателями.

Наиболее острая ситуация наблюдается при выезде из 71-го микрорайона, где транспортные заторы становятся следствием хаотичной парковки. Количество нарушителей здесь зачастую превышает технические возможности эвакуационных бригад, что затрудняет проезд в часы пик. Городские власти продолжают мониторить ситуацию на сложных участках дорожной сети.