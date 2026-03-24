Справедливый размен государственной земли: во Владивостоке появились выплаты для многодетных

Во Владивостоке многодетные семьи, претендующие на бесплатные земельные участки, теперь могут выбрать денежную компенсацию. Согласно краевому закону, размер выплаты составляет один миллион 82 тысячи рублей. Средства разрешено использовать для покупки недвижимости, приобретения земли или расчетов по ипотечным кредитам. Новая мера поддержки действует в городе с июля 2023 года и призвана упростить процесс улучшения жилищных условий для льготных категорий граждан.

Условия использования средств

Право на выплату имеют семьи, которые уже включены в официальный реестр на получение земельного участка по краевому закону номер 837. Полученный от города капитал можно направить на приобретение жилого помещения или земельного надела. Также закон допускает использование денег в качестве первоначального взноса по ипотеке либо для досрочного погашения уже существующего долга.

Важным преимуществом программы является возможность компенсации расходов, понесенных семьей ранее. Это делает выплату гибким инструментом для тех, кто уже начал самостоятельно решать квартирный вопрос, не дожидаясь распределения государственной земли. Сумма в один миллион 82 тысячи рублей фиксирована и не подлежит индексации или изменению после одобрения заявления.

Средства поступают целевым образом, что исключает возможность их использования на личные нужды, не связанные с недвижимостью. Администрация Владивостока строго контролирует соблюдение условий договора, при котором многодетные родители обязаны подтвердить целевое назначение каждого потраченного рубля.

Как подать документы

Для оформления выплаты заявителям необходимо обратиться в администрацию города, расположенную на Океанском проспекте, 7. Прием документов организован через единое окно, что сокращает время ожидания и исключает необходимость посещения нескольких кабинетов. Сотрудники ведомства проверяют полноту пакета бумаг и соответствие семьи критериям льготной категории.

Срок рассмотрения заявки составляет 27 календарных дней. Если решение по вопросу оказывается положительным, муниципальные службы приступают к процедуре перечисления средств. Деньги зачисляются на счет заявителя в десятидневный срок после завершения всех бюрократических согласований.

При возникновении вопросов граждане могут получить подробную консультацию у специалистов профильного управления. Для связи выделены контактные номера телефонов: 8 (423) 252-73-36 и 252-71-90. Операторы уточнят перечень необходимых справок и помогут разобраться в статусе конкретной заявки.

Мнение эксперта

На сегодняшний день внедрение денежных сертификатов вместо выдачи участков выглядит как логичный шаг в сторону рационализации управления ресурсами. Проблема нехватки пригодной для строительства городской земли существует, и альтернативная выплата помогает семьям гораздо оперативнее закрыть вопрос с жильем.