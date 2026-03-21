Наследство и ипотека
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 1:38

Пентхаус мечты за гранью реальности: накопить на жильё во Владивостоке не получится и за век

Жителям Владивостока потребуется от 125 до 262 лет, чтобы приобрести недвижимость из списка пяти самых дорогих предложений на локальном рынке. Аналитики подсчитали сроки накопления, основываясь на средней зарплате в 120 тысяч рублей и возможности сберегать каждый месяц ровно половину этой суммы. Расчет не учитывает ипотечные программы, так как банки редко одобряют кредиты на столь крупные суммы, составляющие сотни миллионов рублей. Данные актуальны по состоянию на 20 марта 2026 года и демонстрируют значительный разрыв между доходами населения и стоимостью премиальных жилых площадей.

Математика недоступного жилья

Основным индикатором в исследовании стал ежемесячный отложенный платеж в размере 60 тысяч рублей. При таких условиях даже покупка недвижимости, открывающей пятерку рейтинга, превращается в задачу на несколько поколений. Финансовая модель предполагает полное отсутствие инфляции и стабильность доходов, что в рыночных реалиях является скорее теоретическим допущением.

Использование ипотечного плеча для таких объектов практически исключено из-за политики банковских организаций, ограничивающих максимальные суммы кредитования. В результате покупателю приходится полагаться исключительно на накопления, лишая себя доступа к современным инструментам финансирования покупки.

Инвестиционная привлекательность подобных объектов остается дискуссионной, учитывая колоссальные сроки окупаемости через самостоятельные сбережения. Очевидно, что целевая аудитория данного сегмента жилья не опирается на стандартную зарплату, а использует иные рычаги формирования капитала.

ТОП-5 самых дорогих объектов

Пятое место досталось четырехкомнатной квартире площадью 145,5 квадратных метров в жилом комплексе с архитектурой от специалистов из Гонконга. Объект на улице Арсеньева, предлагаемый за 90 миллионов рублей вместе с чистовой отделкой, потребует 125 лет накоплений. Следом идет пентхаус на Морской 1-й улице: при цене 125 миллионов рублей за пространство в 310 "квадратов" срок ожидания вырастает до 174 лет.

Тройку лидеров открывает лот на Станюковича — пятикомнатная квартира с частичной готовностью отделки (30%). За 168 миллионов рублей покупатель получает 270,4 квадратных метра жилья, накопить на которые при текущих вводных получится за 233 года. Вторую позицию занимает семикомнатная квартира на Фонтанной, где отделка выполнена с использованием итальянских материалов, при этом техника и кухня в стоимость 185 миллионов рублей не включены.

"Подобные рейтинги наглядно демонстрируют диспропорцию между сегментом элитного жилья и общим уровнем доходов в муниципальных образованиях. Мы видим, что стоимость премиальной недвижимости формируется исходя из уникальности локации и архитектурных решений, а не из способности среднего класса её приобрести. Для развития территорий важно понимать, на какой потребительский сектор ориентируются застройщики при планировании таких проектов. Это создает определенный социальный разрыв в структуре жилого фонда города"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Возглавляет список самых дорогих предложений квартира на улице Станюковича, расположенная на первой морской линии. Объект площадью 287,2 квадратных метра без чистовой отделки и мебели оценен в 189 миллионов рублей. Финальный срок накопления при откладывании 60 тысяч в месяц достигает исторического максимума рейтинга — 262 года.

Контекст текущего рынка

Владивостока остается регионом с одним из самых высоких уровней цен на недвижимость в стране. Высокая стоимость обусловлена дефицитом площадок под застройку, особенностями рельефа и значительным спросом на жилье с панорамным видом на море. Подобные факторы автоматически переводят данные объекты в категорию инвестиционных активов, доступных узкому кругу лиц.

Анализ показывает, что разрыв между сегментом "бизнес-класса" и "премиального жилья" продолжает увеличиваться. В то время как стандартные квартиры дорожают под влиянием рыночных циклов, уникальное жилье демонстрирует гораздо более высокие темпы роста цен. Это делает самостоятельные накопления практически невозможным путем приобретения недвижимости подобного класса.

Основным выводом остается факт невозможности приобретения "элитного квадрата" исключительно доходами от трудовой деятельности. Аналитическая выборка PRIMPRESS подчеркивает пропасть между ценовой политикой застройщиков элитного сектора и финансовыми возможностями населения, что формирует специфический облик первичного рынка недвижимости во Владивостоке.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

