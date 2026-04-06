Православные верующие Владивостока готовятся к празднованию Светлой Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля. Городская администрация и представители духовенства подготовили обширную программу, включающую крестный ход, масштабные концерты и традиционные обряды освящения куличей. В центральной части города в воскресенье запланированы временные ограничения движения транспорта, направленные на обеспечение безопасности участников торжественных мероприятий.

Культурная программа и крестный ход

Праздничные мероприятия стартуют 12 апреля в 14:00 с крестного хода. Колонна верующих проследует от Покровского кафедрального собора к Спасо-Преображенскому собору, объединяя центральные улицы города в едином шествии.

Сразу после завершения шествия, в 14:30, митрополит Владивостокский и Приморский Павел обратится к прихожанам с поздравительным словом. Это событие станет центральной духовной частью дня, задающей тон всему празднику.

В 15:00 на главной площади Владивостока начнется концертная программа. Организаторы обещают творческие номера, а также традиционные угощения и раздачу крашеных яиц для всех присутствующих.

"Организация таких масштабных событий требует слаженной работы всех городских служб для создания комфортной среды. Пасхальные мероприятия традиционно становятся точкой притяжения горожан, позволяя укрепить культурные и социальные связи. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель чувствовал сопричастность к празднику в безопасных и торжественных условиях. Крайне важно, чтобы в дни таких значимых событий городская инфраструктура функционировала с учетом массовых гуляний". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Ограничение движения и логистика

Для обеспечения безопасности участников крестного хода в центральном районе вводится временный запрет на движение всех видов транспорта. Дороги перекроют в интервале с 14:00 до 16:00, что стоит учитывать автомобилистам при планировании маршрутов.

Особое внимание уделят парковочному пространству. Въезд и стоянка будут запрещены на участке улицы Светланской от Алеутской до Уборевича, а также на отрезке Океанского проспекта от Светланской до Октябрьской.

Городские власти рекомендуют объезжать закрытые участки по улицам Алеутской, Светланской, Семеновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной и Уборевича. Регулирование потоков будет осуществляться сотрудниками дорожных служб на местах.

Освящение куличей и праздничные локации

Возможность освятить праздничные корзинки у горожан появится сразу после завершения крестного хода рядом со Спасо-Преображенским собором. В течение 11 апреля и первой половины 12 апреля обряд освящения будет проводиться во всех действующих храмах Владивостока.

Для участия в церемонии верующим рекомендуется подготовить стандартный набор: кулич, крашеные яйца, творожную пасху и свечу. Специалисты советуют прибывать к храмам заранее, так как поток людей в праздничные часы традиционно высок.

После церковных служб горожане традиционно проводят время в городских парках и на площадках. Популярными местами для семейных прогулок остаются Покровский парк и Набережная Цесаревича, где создается особая атмосфера весеннего праздника.