Рентген
Рентген
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:27

Шоппинг с пользой: во Владивостоке открывают пункт экспресс-диагностики прямо в торговом центре

Во Владивостоке стартует социальный проект "Дыши свободно", направленный на профилактику туберкулеза и раннее выявление легочных заболеваний. С 27 по 29 марта 2026 года в торговом центре "Калина Молл" будет работать мобильный комплекс для проведения флюорографии. Жители и гости города смогут пройти обследование бесплатно и без предварительной записи, выделив время на визит к медикам во время шоппинга. Для прохождения процедуры необходимо иметь при себе оригинал паспорта.

Доступность медицинской диагностики

Инициатива краевых медиков ориентирована на максимальное упрощение доступа к диагностике для горожан. Зачастую ритм жизни мегаполиса не оставляет времени на посещение поликлиник, поэтому выезд специалистов в популярные места притяжения становится эффективным решением. Такой формат работы уже зарекомендовал себя как способ охватить обследованиями тех, кто откладывал визит к врачу из-за бюрократических сложностей или нехватки времени.

Мобильные комплексы позволяют проводить скрининг в комфортных условиях без необходимости стоять в очередях. Врачи Приморского краевого противотуберкулезного диспансера будут готовы принять желающих в течение трех дней. Это дает возможность каждому посетителю торгового комплекса уделить внимание своему здоровью в любой момент с одиннадцати утра до пяти вечера.

Для организаторов доступность таких мероприятий напрямую конвертируется в здоровье нации. Ранняя диагностика позволяет выявлять скрытые угрозы на этапе, когда лечение проходит быстро и с высокой долей успеха. Превращение медицины из формальной процедуры в часть повседневной жизни значительно повышает ответственность людей за свое состояние.

Организационные детали акции

Прием граждан будет осуществляться специалистами противотуберкулезного диспансера без предварительной записи. Главным требованием к участникам остается наличие оригинала документа, удостоверяющего личность, — паспорта. Это необходимо для корректного ведения документации и регистрации результатов обследования в медицинской базе.

Точная локация кабинета внутри здания торгового центра пока остается предметом обсуждения, однако организаторы гарантируют легкий доступ к медицинской точке. Традиционно подобные площадки размещаются в зонах с интенсивным трафиком, например, вблизи гардеробных или главных атриумов. Информация о навигации будет доступна на месте непосредственно в дни проведения мероприятия.

"Выездные формы работы в общественных пространствах показывают высокую востребованность среди населения. Горожане гораздо охотнее проходят обследования, когда услуга максимально приближена к привычным маршрутам передвижения. Подобные инициативы позволяют значительно увеличить охват населения диспансеризацией без нагрузки на стационарные лечебные учреждения. Для нашего региона такие мероприятия являются инструментом качественного контроля эпидемиологической ситуации".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Важность профилактических мер

Специалисты единодушны: регулярное прохождение флюорографии является самой надежной страховкой от позднего выявления патологий легких. Туберкулез часто протекает бессимптомно на ранних стадиях, поэтому диагностика должна стать привычной нормой, а не разовым актом. Врачи рекомендуют не пренебрегать этой возможностью, даже если самочувствие не вызывает опасений.

Развитие мобильной медицины в регионах позволяет оперативно реагировать на потребности общества. Статистика прошлых лет доказывает: подобные акции привлекают людей разных возрастных групп, включая молодежь и работающее население. Такая активность способствует формированию культуры осознанного отношения к личному здоровью в условиях большого города.

По завершении трехдневного марафона медики подведут первичные итоги акции. В случае высокой вовлеченности горожан опыт могут транслировать на другие крупные торговые площадки Приморского края. Своевременный контроль состояния дыхательной системы сегодня — это основа безопасности общества завтра.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

