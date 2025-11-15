Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
автомобили разных цветов
автомобили разных цветов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 11:16

Эти машины исчезнут с рынка с 1 декабря — и вот почему их раскупают тоннами

Через Владивостокскую таможню ввезли 38 520 авто — данные ФТС

В октябре 2025 года через Владивостокскую таможню прошёл рекордный поток автомобилей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), физические лица ввезли в Россию 38 520 машин - как новых, так и подержанных. Это на 31,9% больше, чем в октябре прошлого года, и на 24,3% выше, чем в сентябре 2025-го.

"По состоянию на 31 октября 2025 года оформлено свыше 273,9 тыс. автомобилей для физлиц. Этот показатель превысил общий результат за весь 2024 год", — отмечают в ФТС.

Массовый ввоз: кто и что везёт

Главный источник импортируемых машин — Япония. Именно оттуда продолжают поступать популярные праворульные автомобили, отличающиеся надёжностью и высоким оснащением. Среди них — Toyota, Honda, Nissan и Subaru.

Однако в октябре заметно вырос и поток машин из Южной Кореи, в основном кроссоверов и седанов Hyundai и Kia. На рынке наблюдается своеобразный "эффект последнего шанса": многие автовладельцы стараются успеть ввезти машину до изменения системы расчёта утилизационного сбора.

Почему импорт вырос именно сейчас

Основная причина резкого увеличения поставок — ожидаемое повышение утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью от 160 л. с. и выше. Изначально повышение планировалось с 1 ноября, но позже его перенесли на 1 декабря.

Это дало покупателям и дилерам дополнительный месяц, чтобы оформить поставки по прежним тарифам. По сути, октябрь стал "горячим сезоном" для импорта, когда каждая неделя имела значение.

Многие компании и частные лица буквально "завалили" таможню заявками, что и привело к рекордному показателю.

Сравнение показателей

Период Количество автомобилей Рост к предыдущему периоду
Октябрь 2024 29 200 -
Сентябрь 2025 30 980 -
Октябрь 2025 38 520 +31,9% к октябрю 2024 / +24,3% к сентябрю 2025

Такие темпы свидетельствуют не только о высоком спросе, но и о сохранении интереса к импортным праворульным машинам, несмотря на их подорожание и сложности с сертификацией.

Как изменится рынок после 1 декабря

После вступления новых ставок в силу, стоимость автомобилей с мощными двигателями может вырасти на 15-30%. Это коснётся в первую очередь внедорожников и минивэнов, популярных среди покупателей с Дальнего Востока.

Многие аналитики ожидают, что уже в декабре поток импорта сократится минимум на треть. При этом ввоз недорогих моделей с моторами до 1,6 литра, скорее всего, останется стабильным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать покупку мощного автомобиля до конца года.
    Последствие: рост цены из-за повышенного утилизационного сбора.
    Альтернатива: оформить покупку до 1 декабря или выбрать модель с двигателем до 160 л. с.

  • Ошибка: не учитывать расходы на растаможку и сертификацию.
    Последствие: неожиданные дополнительные траты.
    Альтернатива: заранее рассчитать все сборы и оформить услуги брокера.

А что если новые ставки перенесут снова?

Такой сценарий маловероятен. ФТС и Минпромторг уже подтвердили готовность перейти на новую систему с декабря. Однако, если изменения вновь отложат, это может вызвать новый всплеск импорта в декабре и перегрузить логистику портов Владивостока и Находки.

Плюсы и минусы роста импорта

Плюсы Минусы
Увеличение доступности иномарок Рост нагрузки на таможенные службы
Расширение выбора автомобилей Вероятность повышения цен из-за пошлин
Сохранение конкурентной среды Давление на внутреннее производство
Рост региональной торговли Задержки в оформлении и доставке

FAQ

Почему импорт идёт именно через Владивосток?
Это крупнейший автомобильный порт России с отлаженной инфраструктурой и опытом растаможки праворульных машин.

Какие марки ввозят чаще всего?
Toyota, Nissan, Honda, Subaru, а также Hyundai и Kia из Южной Кореи.

Когда новые тарифы вступят в силу?
1 декабря 2025 года. После этой даты пошлины для мощных авто значительно вырастут.

Мифы и правда

  • Миф: праворульные автомобили скоро запретят.
    Правда: запрета нет и не планируется, но требования к сертификации стали строже.

  • Миф: выгодно ввозить только старые машины.
    Правда: новые и малолитражные авто также пользуются спросом — они проще в обслуживании и дешевле в растаможке.

  • Миф: рекорд связан с ослаблением рубля.
    Правда: решающим фактором стало ожидание роста утилизационного сбора.

Три интересных факта

  1. Через Владивосток проходит более 60% всего автомобильного импорта России.

  2. Средний возраст ввозимых машин из Японии — около 6 лет.

  3. Более 70% покупателей оформляют авто через брокеров, экономя до недели времени.

Исторический контекст

Импорт автомобилей через Владивосток стал массовым ещё в 1990-х. С тех пор порт остаётся главным "входом" японских и корейских машин в Россию. В разные годы государство пыталось ограничивать этот поток, но интерес к праворульным авто неизменно возвращается. Новый рекорд октября 2025 года стал очередным подтверждением этой закономерности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нагар на свечах может привести к повреждению катализатора — автоэксперт сегодня в 6:22
Смешал топливо и воздух — понял, что не так с двигателем по цвету нагара

Автоэксперт рассказал, что цвет нагара на свечах зажигания может рассказать о вашем двигателе и какие меры нужно принять для предотвращения серьезных поломок.

Читать полностью » Высокий крутящий момент улучшает динамику и тяговые способности авто — инженеры сегодня в 6:15
Машина, которая "тянет" сама: как крутящий момент решает всё на старте

Крутящий момент выходит на первый план: эксперты объясняют, как он влияет на ускорение, тягу и поведение автомобиля в реальных условиях.

Читать полностью » Внедорожники УАЗ Патриот и Chevrolet Niva начинают ржаветь через 3 года — автоэксперт сегодня в 5:22
Ржавеют быстрее, чем едут: топ-6 внедорожников с проблемами кузова

Почему внедорожники, такие как SsangYong Rexton и Nissan Pathfinder, могут поддаться ржавчине? Узнайте, как сохранить кузов вашего автомобиля от коррозии.

Читать полностью » Очистка салона и мелкий ремонт увеличивают цену подержанного автомобиля — автоспециалист сегодня в 5:06
Пробег и косметика решают всё: простой трюк, который поднимает цену авто

Эффективные шаги по подготовке автомобиля к продаже помогут получить максимальную цену при минимальных затратах и усилиях.

Читать полностью » Таксисты устраняют запахи с помощью вентиляции и уксуса — автоэксперт сегодня в 4:32
Меняю фильтр и угольные пакеты — запах в салоне автомобиля сразу свежим

Откройте для себя простые и эффективные методы поддержания свежести в салоне вашего автомобиля, которые используют профессиональные таксисты.

Читать полностью » Износ вариатора CVT ускоряется при редкой замене жидкости и агрессивной езде — эксперт по трансмиссиям сегодня в 4:07
Буксовал с тяжелым прицепом, пока не узнал этот простой лайфхак для CVT

Какие ошибки владельцев вариатора сокращают срок службы трансмиссии и как продлить ресурс CVT, сохраняя плавность хода и экономию топлива.

Читать полностью » Смешивание моторных масел разной вязкости вызывает образование осадка и шлама — эксперты сегодня в 3:53
Залил не то моторное масло — и двигатель повёл себя странно: причина оказалась шокирующей

Что происходит с двигателем, если объединить моторные масла разных брендов и вязкостей, и есть ли способ сделать такую экстренную доливку безопасной?

Читать полностью » Обычная вода ускоряет износ щёток стеклоочистителей — автомеханик сегодня в 3:22
Залил в бачок водопроводную воду — через месяц машина едва завелась

Обычная водопроводная вода в бачке стеклоочистителя может вызвать серьёзные проблемы. Теперь вы сможете понять, как выбрать подходящее средство и почему это так важно.

Читать полностью »

Новости
Еда
Горбуша с лимоном в фольге сохраняет нежность при запекании — повар
Красота и здоровье
Терапевт Сабухи Самедова: трещины и бороздки на языке могут быть признаком дефицита витаминов
Дом
Как отличить холл от фойе и вестибюля: 3 понятия, которые часто путают даже профессионалы
Спорт и фитнес
Кардио и силовые тренировки — идеальная комбинация для потери веса
Авто и мото
Продажи Lada Iskra выросли до рекордных объёмов — агентство "Автостат"
Наука
Анализ окаменелостей показал особенности строения древнего динозавра — исследователи
Туризм
Финики и восточные сладости остаются самыми популярными сувенирами из Дубая
Питомцы
Кошкам не нужны иммунные стимуляторы, важен правильный уход — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet