Эти машины исчезнут с рынка с 1 декабря — и вот почему их раскупают тоннами

В октябре 2025 года через Владивостокскую таможню прошёл рекордный поток автомобилей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), физические лица ввезли в Россию 38 520 машин - как новых, так и подержанных. Это на 31,9% больше, чем в октябре прошлого года, и на 24,3% выше, чем в сентябре 2025-го.

"По состоянию на 31 октября 2025 года оформлено свыше 273,9 тыс. автомобилей для физлиц. Этот показатель превысил общий результат за весь 2024 год", — отмечают в ФТС.

Массовый ввоз: кто и что везёт

Главный источник импортируемых машин — Япония. Именно оттуда продолжают поступать популярные праворульные автомобили, отличающиеся надёжностью и высоким оснащением. Среди них — Toyota, Honda, Nissan и Subaru.

Однако в октябре заметно вырос и поток машин из Южной Кореи, в основном кроссоверов и седанов Hyundai и Kia. На рынке наблюдается своеобразный "эффект последнего шанса": многие автовладельцы стараются успеть ввезти машину до изменения системы расчёта утилизационного сбора.

Почему импорт вырос именно сейчас

Основная причина резкого увеличения поставок — ожидаемое повышение утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью от 160 л. с. и выше. Изначально повышение планировалось с 1 ноября, но позже его перенесли на 1 декабря.

Это дало покупателям и дилерам дополнительный месяц, чтобы оформить поставки по прежним тарифам. По сути, октябрь стал "горячим сезоном" для импорта, когда каждая неделя имела значение.

Многие компании и частные лица буквально "завалили" таможню заявками, что и привело к рекордному показателю.

Сравнение показателей

Период Количество автомобилей Рост к предыдущему периоду Октябрь 2024 29 200 - Сентябрь 2025 30 980 - Октябрь 2025 38 520 +31,9% к октябрю 2024 / +24,3% к сентябрю 2025

Такие темпы свидетельствуют не только о высоком спросе, но и о сохранении интереса к импортным праворульным машинам, несмотря на их подорожание и сложности с сертификацией.

Как изменится рынок после 1 декабря

После вступления новых ставок в силу, стоимость автомобилей с мощными двигателями может вырасти на 15-30%. Это коснётся в первую очередь внедорожников и минивэнов, популярных среди покупателей с Дальнего Востока.

Многие аналитики ожидают, что уже в декабре поток импорта сократится минимум на треть. При этом ввоз недорогих моделей с моторами до 1,6 литра, скорее всего, останется стабильным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку мощного автомобиля до конца года.

Последствие: рост цены из-за повышенного утилизационного сбора.

Альтернатива: оформить покупку до 1 декабря или выбрать модель с двигателем до 160 л. с.

Ошибка: не учитывать расходы на растаможку и сертификацию.

Последствие: неожиданные дополнительные траты.

Альтернатива: заранее рассчитать все сборы и оформить услуги брокера.

А что если новые ставки перенесут снова?

Такой сценарий маловероятен. ФТС и Минпромторг уже подтвердили готовность перейти на новую систему с декабря. Однако, если изменения вновь отложат, это может вызвать новый всплеск импорта в декабре и перегрузить логистику портов Владивостока и Находки.

Плюсы и минусы роста импорта

Плюсы Минусы Увеличение доступности иномарок Рост нагрузки на таможенные службы Расширение выбора автомобилей Вероятность повышения цен из-за пошлин Сохранение конкурентной среды Давление на внутреннее производство Рост региональной торговли Задержки в оформлении и доставке

FAQ

Почему импорт идёт именно через Владивосток?

Это крупнейший автомобильный порт России с отлаженной инфраструктурой и опытом растаможки праворульных машин.

Какие марки ввозят чаще всего?

Toyota, Nissan, Honda, Subaru, а также Hyundai и Kia из Южной Кореи.

Когда новые тарифы вступят в силу?

1 декабря 2025 года. После этой даты пошлины для мощных авто значительно вырастут.

Мифы и правда

Миф: праворульные автомобили скоро запретят.

Правда: запрета нет и не планируется, но требования к сертификации стали строже.

Миф: выгодно ввозить только старые машины.

Правда: новые и малолитражные авто также пользуются спросом — они проще в обслуживании и дешевле в растаможке.

Миф: рекорд связан с ослаблением рубля.

Правда: решающим фактором стало ожидание роста утилизационного сбора.

Три интересных факта

Через Владивосток проходит более 60% всего автомобильного импорта России. Средний возраст ввозимых машин из Японии — около 6 лет. Более 70% покупателей оформляют авто через брокеров, экономя до недели времени.

Исторический контекст

Импорт автомобилей через Владивосток стал массовым ещё в 1990-х. С тех пор порт остаётся главным "входом" японских и корейских машин в Россию. В разные годы государство пыталось ограничивать этот поток, но интерес к праворульным авто неизменно возвращается. Новый рекорд октября 2025 года стал очередным подтверждением этой закономерности.