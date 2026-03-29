Международный аэропорт Владивостока с 29 марта 2026 года официально перешел на летнее расписание, существенно расширив географию полетов и увеличив частоту вылетов. Изменения коснулись как международных направлений, так и внутренних авиалиний, включая внутрикраевые маршруты. Ежедневное количество прямых перелетов в Москву теперь достигает шести, а общее число рейсов по популярным зарубежным и российским направлениям значительно возросло.

Международное сообщение и новые маршруты

Основным вектором развития стала работа с китайским рынком, где суммарный объем перевозок превысил 50 рейсов еженедельно. Пекинское направление достигло рекордных показателей: количество вылетов увеличено до 28 раз в неделю. На этих маршрутах задействованы как крупнейшие авиакомпании региона, так и зарубежные перевозчики, обеспечивающие регулярное сообщение с Пекином, Шанхаем, Харбином, Далянем и Саньей.

Знаковым событием летнего сезона стал запуск прямого сообщения с Вьетнамом по новому маршруту во Владивосток — Дананг, выполняемому авиакомпанией Vietjet Air с технической остановкой в Ханое. Помимо этого, сохраняются стабильные рейсы в Камрань и на Пхукет. Авиаперевозчик S7 Airlines возобновил полеты в Бангкок, увеличив частоту вылетов в столицу Таиланда до пяти в неделю, что расширяет возможности для туристов.

Продолжается укрепление связей со странами Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В Ташкент перелеты осуществляют две авиакомпании, а полеты в Пхеньян остаются в регулярном графике Air Koryo. Планы развития включают запуск новых маршрутов в города Циньхуандао и Бэйдайхэ, а также возобновление рейсов по направлениям Ичан и Яньтай.

"Расширение маршрутной сети международного аэропорта Владивостока отражает системную работу по развитию транспортного хаба. Увеличение частоты рейсов в города Китая и открытие новых направлений в Юго-Восточную Азию позитивно сказываются на деловой активности и туристическом потоке всего дальневосточного региона. Управленческие решения по привлечению новых перевозчиков позволяют поддерживать высокую связность территорий. Мы видим, как летнее расписание создает необходимые условия для роста экономики и доступности поездок для граждан". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Развитие внутренних направлений

Внутренние перевозки также претерпели заметную трансформацию, ориентированную на потребности пассажиров в стабильном авиасообщении. Ежедневное расписание в Москву теперь включает до шести рейсов от авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Дополнительно с начала июня открывается прямое сообщение с Санкт-Петербургом, полеты по которому будут выполняться трижды в неделю.

Региональная сеть внутри Дальнего Востока активно поддерживается авиакомпанией "Аврора", которая возобновила рейсы в Магадан, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Анадырь и Итуруп. Параллельно с этим перевозчик "ИрАэро" вернул в сетку маршрут до Нерюнгри через Благовещенск. Эти меры способствуют укреплению связей между субъектами округа и улучшают транспортную логистику.

Авиакомпания S7 Airlines существенно повысила интенсивность полетов по популярным региональным точкам. В Южно-Сахалинск частота вылетов увеличена до девяти раз в неделю, в Якутск — до семи, а в Петропавловск-Камчатский — до трех. Также "Россия" перешла на ежедневный режим полетов в Хабаровск, дополняя уже существующие рейсы в Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск.

Транспортная доступность и расширение логистики

Общая стратегия аэропорта направлена на диверсификацию направлений, что позволяет пассажирам выбирать наиболее удобные стыковки и временные слоты. Рост конкуренции среди перевозчиков на популярных направлениях, таких как Шанхай, способствует оптимизации стоимости билетов, что делает полеты более доступными для широких слоев населения. Летнее расписание учитывает пиковый спрос на отпуска и деловые визиты.

Инфраструктура аэропорта адаптирована под обслуживание увеличившегося количества рейсов, включая обработку как международного, так и внутреннего потока пассажиров. Слаженная работа служб позволяет реализовывать такие сложные логистические схемы, как новые рейсы в Китай с возможностью транзита в Гуанчжоу. Это превращает Владивосток во все более важный узел для международных перемещений.

Запуск новых весенне-летних программ полетов подтверждает рост значимости авиаузла не только для Приморья, но и для всего сектора дальневосточных перевозок. Понимание специфики сезонности позволяет авиакомпаниям гибко менять частоту вылетов, обеспечивая максимальную заполняемость бортов и минимизируя время ожидания для путешественников, планирующих поездки в летний период.