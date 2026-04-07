Международный аэропорт Владивосток в весенне-летнем сезоне значительно расширил сетку полетов, увеличив количество международных и внутренних рейсов. Главные изменения коснулись китайского направления, где частота вылетов превысила 50 рейсов в неделю, а также возобновления авиасообщения по ряду региональных и зарубежных маршрутов. Обновленное расписание предполагает рост интенсивности полетов как для крупных федеральных перевозчиков, так и для иностранных авиакомпаний.

Экспансия в Китай: рост частоты и новые направления

Ключевым фокусом текущего сезона стало рекордное развитие сообщения с Пекином, где общее число вылетов достигло 28 раз в неделю. Плотный график обеспечен совместными усилиями Air China, выполняющей два ежедневных рейса, и China United Airlines, чьи самолеты летают в столицу Китая каждый день. Традиционную поддержку маршруту оказывают компании "Аврора", S7 Airlines и Hainan Airlines.

Харбинское направление также показывает положительную динамику: частота полетов выросла до девяти вылетов в неделю благодаря усилиям компаний "Россия", "Аврора", Chengdu Airlines и China Southern Airlines. Последняя внедряет комбинированные логистические цепочки, предлагая путешественникам маршрут с дозаправкой, позволяющий добраться до Гуанчжоу.

Параллельно восстанавливается прямое авиасообщение с Далянем, которое будет обслуживать Hainan Airlines. В начальной фазе полеты будут осуществляться дважды в неделю, с последующим увеличением до четырех рейсов. Общая интенсивность полетов во все китайские города теперь превышает 50 еженедельных вылетов.

"Развитие региональной сети аэропортов и расширение доступности международных хабов напрямую отражаются на качестве городской среды и инвестиционной привлекательности территорий. Увеличение частоты прямых рейсов по традиционным направлениям, особенно в страны Восточной Азии, открывает новые возможности для деловых и туристических контактов. Важно поддерживать такой темп, чтобы транспортная инфраструктура соответствовала запросам жителей и бизнеса в долгосрочной перспективе". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Юго-Восточная Азия и возобновление курортных маршрутов

Программа полетов на юг стала разнообразнее: авиакомпания Vietjet Air впервые открывает для жителей Владивостока направление в Дананг, используя Ханой в качестве пункта технической остановки. Кроме того, стабильный спрос на Вьетнам и Таиланд подтверждается продолжением выполнения рейсов в Камрань и на Пхукет силами "Аэрофлота" и других перевозчиков.

Знаковым событием летнего сезона стало возвращение S7 Airlines на линию до Бангкока, которая не функционировала с 2019 года. Теперь пассажиры могут выбирать один из пяти еженедельных вариантов перелета в столицу Таиланда. Сохраняются и другие популярные направления: полеты в Ташкент и Пхеньян продолжаются в штатном режиме.

Авиакомпания "Якутия" активно развивает сеть маршрутов, связывающих российский Дальний Восток с китайскими курортными городами. В планах перевозчика запуск рейса в Циньхуандао, а также восстановление активности на линии до Яньтая, дополняющее уже существующие перелеты в Ичан и Санью.

Внутренние линии: Петербург, Сахалин и региональная авиация

Внутренняя маршрутная сеть пополнилась долгожданным возобновлением связи с Нерюнгри, которую будет обеспечивать "ИрАэро" с промежуточной посадкой в Благовещенске. В столичном направлении сохраняется высокая частота: "Аэрофлот" и "Россия" выполняют до шести рейсов в сутки в Москву. В июне также вернется прямое сообщение с Санкт-Петербургом с частотой три раза в неделю.

Региональные перевозки внутри Дальнего Востока демонстрируют рост объемов. "Россия" консолидирует трафик в Хабаровск, переведя его в ежедневный статус, а "Аврора" продолжает реализацию программы полетов в Анадырь, Магадан, Николаевск-на-Амуре, Итуруп и Советскую Гавань. Эти рейсы обеспечивают необходимую связность удаленных территорий с краевым центром.

S7 Airlines наращивает присутствие в ключевых точках региона, увеличивая количество вылетов в Южно-Сахалинск, Якутск и Петропавловск-Камчатский. Подобная интенсивность движения значительно превосходит показатели летнего сезона 2025 года, обеспечивая дополнительные возможности для внутренних перемещений пассажиров.