Круизный лайнер
Круизный лайнер
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:26

Шик, плавучий отель и никакого Запада: Россия запускает первый лайнер за 60 лет

Круизный лайнер "Владимир Жириновский" прибыл в Санкт-Петербург для достройки

Круизный лайнер "Владимир Жириновский" прибыл в Санкт-Петербург для завершающего этапа достройки и уже в 2026 году выйдет на маршруты по России, сообщает Ura.ru. Судно, находящееся на мощностях Балтийского завода Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), готово почти на 90% и станет уникальным проектом в истории отечественного судостроения.

"Судно находится на Балтийском заводе ОСК и готово почти на 90 процентов", — уточнили в источнике.

Новый символ речного флота

Первоначально лайнер должен был носить имя Петра Великого, однако впоследствии заказчик принял решение назвать его в честь российского политика Владимира Жириновского. Запуск судна приурочен к 80-летию со дня его рождения, которое отметят в 2026 году.

Лайнер станет первым круизным судном такого класса, построенным в России за последние 60 лет. Это событие эксперты называют знаковым для всей отечественной отрасли: раньше суда подобного уровня закупались за рубежом или достраивались из импортных корпусов.

Технические характеристики

По предварительным данным, "Владимир Жириновский" будет представлять собой четырёхпалубный круизный лайнер нового поколения, рассчитанный на дальние маршруты по внутренним водным путям России — от Санкт-Петербурга до Астрахани и Сочи.

Основные параметры судна:

  • длина — около 140 метров;

  • водоизмещение — более 6 тысяч тонн;

  • количество пассажиров — до 300 человек;

  • экипаж — около 100 человек;

  • автономность плавания — до 20 суток.

На борту разместят рестораны, спа-зоны, фитнес-центр, конференц-зал, детские площадки и каюты уровня "люкс". Интерьеры планируется оформить в современном стиле с элементами классики, а основные помещения — назвать в честь российских городов и выдающихся деятелей.

Судостроение возвращается на высокий уровень

Создание лайнера стало частью программы возрождения отечественного пассажирского флота, инициированной правительством России. Строительство ведётся в кооперации с несколькими предприятиями — среди них нижегородская "Красное Сормово" и санкт-петербургская ОСК, которые обеспечивают поставку двигателей, корпусных деталей и электронных систем.

Эксперты отмечают, что проект демонстрирует технологическую независимость отрасли: большая часть оборудования произведена в России или на предприятиях стран ЕАЭС.

"Такое судно строится в нашей стране впервые за шесть десятилетий, и его появление — свидетельство возрождения круизного флота России", — отметили в судостроительной отрасли.

Туристические маршруты

После ввода в эксплуатацию "Владимир Жириновский" будет курсировать по крупнейшим речным маршрутам России, соединяющим Балтику, Волгу и Чёрное море. Среди возможных направлений:

  • Санкт-Петербург — Москва — Казань — Нижний Новгород,

  • Ростов-на-Дону — Астрахань,

  • внутренние круизы по Ладожскому и Онежскому озёрам.

Предполагается, что лайнер будет использоваться не только для отдыха, но и для деловых мероприятий, конференций и тематических экспедиций.

Советы путешественникам: как попасть на первый рейс

  1. Следить за анонсами круизных операторов. Продажи билетов начнутся за полгода до запуска.

  2. Забронировать заранее. Первый сезон может пройти под девизом юбилея Жириновского, и спрос ожидается высокий.

  3. Выбирать длительные маршруты. Они позволят оценить комфорт лайнера и сервис нового поколения.

  4. Проверить визовые требования для иностранных направлений. Некоторые круизы могут включать заходы в иностранные порты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать быстрых морских путешествий.
Последствие: разочарование — лайнер рассчитан на медленные речные круизы, а не на океан.
Альтернатива: выбирать маршруты по внутренним водным системам России.

Ошибка: бронировать тур через посредников.
Последствие: переплата или риск мошенничества.
Альтернатива: покупать путёвку напрямую у официального туроператора.

Ошибка: не учитывать сезонность.
Последствие: ограниченные маршруты в осенне-зимний период.
Альтернатива: планировать поездку с мая по сентябрь, когда расписание максимально насыщенное.

А что если проект станет началом новой эпохи?

Отраслевые эксперты считают, что "Владимир Жириновский" может стать первым в серии современных лайнеров, которые возродят интерес россиян к внутреннему круизному туризму. В ближайшие годы ОСК планирует запустить ещё несколько судов аналогичного класса.

Такие проекты позволяют не только развивать судостроение, но и укрепляют туристическую инфраструктуру регионов, создавая рабочие места и стимулируя развитие портов.

Плюсы и минусы отечественного круизного лайнера

Плюсы Минусы
Современное российское производство Высокая стоимость проекта
Комфорт и технологичность на уровне мировых стандартов Длительные сроки достройки
Развитие внутреннего туризма Ограниченные маршруты по сезонам
Символическая связь с историей и культурой Потребность в дорогом обслуживании

Часто задаваемые вопросы

Когда лайнер выйдет в первый рейс?
Планируется в 2026 году, к 80-летию Владимира Жириновского.

Где будет базироваться судно?
Основная точка стоянки — Санкт-Петербург, но маршруты охватят всю Волго-Балтийскую систему.

Можно ли будет попасть на экскурсию до запуска?
Да, после завершения достройки Балтийский завод традиционно проводит дни открытых дверей.

Какая категория кают предусмотрена?
От стандартных до люксовых, включая апартаменты с балконами и панорамными окнами.

Будут ли на борту развлечения?
Да — театральные программы, кинотеатр, рестораны, SPA и прогулочные палубы.

Мифы и правда

Миф: лайнер переименовали по политическим причинам.
Правда: решение связано с юбилеем Жириновского и его вкладом в развитие парламентаризма в России.

Миф: судно полностью иностранного производства.
Правда: более 80% комплектующих произведено в России.

Миф: это морское судно.
Правда: лайнер предназначен для речных и прибрежных маршрутов.

Исторический контекст

Последний крупный отечественный лайнер такого уровня строился ещё в 1960-х годах на волне развития советского речного туризма. После распада СССР строительство судов подобного класса практически прекратилось.

