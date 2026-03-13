Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шнурки на кроссовках
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:49

От мини-футбола до трейловых забегов: проекты из Владимирской области, которые объединяют поколения и туристов

Владимирская область подала необычные спортивные проекты на VI сезон всероссийского конкурса "Ты в игре". Уже поступило свыше тысячи заявок со всей страны, из них больше 60 — из городов "Золотого кольца". Эти инициативы сочетают спорт с туризмом и историей края. Приём заявок идёт до 31 марта.

Проекты из Владимирской области

Команда "Коферан" из Владимира вышла в номинацию "Точка старта". Участники устраивают бесплатные групповые пробежки по историческому центру города. После финиша собираются за кофе, чтобы пообщаться без гаджетов и зарядиться энергией от бега.

Бег здесь не просто тренировка — он вплетается в ритм старого города, где каждый шаг будит эндорфины и открывает новые виды на золотые купола. Организаторы ставят цель приобщить людей к активной жизни в дружеской компании. Такие встречи помогают забыть о экранах и почувствовать вкус настоящего движения.

"Спортивные проекты вроде этих оживают улицы регионов и притягивают туристов. Они развивают инфраструктуру, создавая локации, где история встречается с движением тела. В Владимирской области такие инициативы укрепляют связь жителей с территорией, повышая интерес к здоровью и локальным маршрутам. Победы в конкурсах дают импульс для масштабирования идей."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

В Суздале запустили трейловый забег "Лесной масштаб". Бегут по лесным тропам, открывая для спортсменов свежие туристические точки. Проект добавляет на карты новые маршруты для любителей природы и выносливости.

Номинации и призы

Конкурс объединяет пять главных номинаций: "Точка старта", "Масштаб", "Дети в спорте", "Трансформация в спорте" и "Безграничные возможности". Победители в каждой берут по 500 тысяч рублей на развитие. Гран-при достаётся 1 миллиону рублей.

Партнёры добавили три свои категории: "Корпоративный спорт", "Спортивный туризм" и "Медиа". Здесь разыгрывают не деньги, а ценные подарки от спонсоров. Такие опции расширяют конкурс, задевая разные слои общества.

Проект "Путь к успеху" из Владимирской области фокусируется на мини-футболе для детей. Инициатива привлекает малышей к игре с ранних лет, закладывая базу для здоровых привычек. Родители отмечают, как это меняет подрастающее поколение.

Забеги и командные игры стимулируют выработку серотонина, укрепляя социальные связи. В регионах вроде Владимирской области спорт становится мостом между поколениями и туристами.

Как подать заявку

Приём заявок открыт до 31 марта. Нужно выбрать подходящую номинацию и описать проект чётко. Жюри оценит оригинальность и влияние на местных жителей.

Уже свыше тысячи идей из всех уголков страны ждут вердикта. Проекты из "Золотого кольца" выделяются тем, что мешают спорт с туризмом. Это создаёт точки притяжения на картах активного отдыха.

Участие бесплатно, а выигрыш даёт реальные ресурсы для запуска. Владимирская область показывает пример, как локальные идеи выходят на федеральный уровень. Следующий сезон обещает ещё больше свежих маршрутов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

