Российская торговая сеть "ВкусВилл" остановила продажу салата с тунцом, а также убрала из всех своих магазинов данный товар в связи с недавней ситуацией с ботулизмом. О произошедшем информировали РИА Новости в пресс-службе организации.

Недавно в Telegram-канале столичного главка СК РФ было написано об оформлении уголовного дела о предоставлении услуг, которые представляют опасность потребителям. Такое решение было принято в связи с массовой интоксикацией продукцией, после чего люди попали в медицинские учреждения в тяжком состоянии.

После случаев с отравлениями в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявили, что отныне запрещено выпускать некоторые пищевые продукты. В этот список вошёл грузинский салат лобио, состоящий преимущественно из красной, а иногда из белой или зеленой фасоли, который изготовляется сервисом "Локалкитчен". Не стал исключением и салат с тунцом, фасолью и яблоком, производителем которого является ООО "Гастропорт", а продаётся он в "ВкусВилл", который позиционирует себя как сеть полезной продукции. Таким образом, ведомство порекомендовало покупателям не использовать уже приобретённый нежелательный товар.

Должностные лица, уполномоченные выполнять предварительное следствие по уголовному делу, уже проверили места производства пищевой продукции. На данный момент рассматривается деятельность организаций, которые изготовляли и доставляли товары в торговые точки для конечного покупателя.

В организации полезных продуктов для здорового питания "ВкусВилл" заявили, что подобных негативных жалоб в их сторону не приходило. Также они добавили, что салат лобио от производителя "Локалкитчен" у них не продавался.

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