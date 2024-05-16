Военно-космические силы России аннигилировали три укрытия повстанцев, покинувших зону Эт-Танф и скрывавшихся в отдаленных гористых районах Хомса и Дейр-эз-Зора в Сирии.



Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Попов.

Силами ВКС РФ было уничтожено три места базирования повстанцев, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор.

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