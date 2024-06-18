При выборе накопительного вклада в банке нужно обращать внимание на ставку процентов и то, как часто они приходят, рассказал NewsInfo.Ru профессор факультета "Финансовое и банковское дело" РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Перед выбором нужно сравнить ставки разных банков: заведомо невыгодны те, что ниже рыночных — например 15%, в то время как у других 17-18%, пояснил эксперт.

"Один раз в месяц у вас накопления должны увеличиться, если вы не снимаете вклад. Во-первых, нужно обратить внимание на проценты, как они начисляются. Есть простые проценты, а есть сложные (вклады с капитализацией — прим. ред.). Сложные имеют период: месяц, квартал или год. Нужно смотреть, чтобы был месяц", — посоветовал профессор.

Также имеет значение, разводит ли банк счета процентов и самого вклада, отметил Юденков.

"Допустим, вы хотите снимать проценты, а вклад при этом остается. Проценты

тогда не накапливаются, то есть не приходят проценты на проценты, но, по крайней мере, вы имеете какой-то ежемесячный доход. Это второе", — пояснил он.

Наконец, перед открытием вклада нужно узнать, входит ли банк в систему страхования вкладов, добавил профессор. Это защищает вкладчика от потери денег, если с банком что-то случится. Если банк в неё не входит, то в случае банкротства финансового учреждения вкладчику вернут максимум 1,4 млн рублей, даже если он вложил больше, предупредил Юденков.

Кредиты сейчас брать невыгодно из-за высоких ставок — они превышают 21%, добавил эксперт. На данный момент выгоднее класть деньги на депозиты, отметил он.

"Изменится обстановка, Центральный банк понизит ключевую ставку — выгодно будет брать кредиты", — рассказал профессор.

Оформление вкладов на сегодняшний день остаётся самым выгодным способом вложения денег, констатировал Юденков. Как вариант, можно вложиться в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) и ценные бумаги компании, которой человек доверяет, добавил он.

"В принципе, люди зарабатывают на ценных бумагах 20-25% годовых. Если очень хочется вложиться, то еще можно покупать золотые монеты в Сбербанке. Но это уже для внуков", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее экономист предостерёг россиян от вложения денег в криптовалюты и предметы коллекционирования.

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