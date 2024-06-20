Холдинг VK вкладывает значительные средства в разработку платформы для онлайн-репетиторства, которая станет аналогом популярного сервиса Google Classroom.
По данным источников, новый сервис, получивший название VK Tutoria, будет основан на базе уже существующих сервисов Mail.ru, таких как "доска" для совместной работы, календарь, заметки и облачное хранилище.
В него также будут интегрированы популярные приложения VK - "Мессенджер" и "Звонки". Сервис будет ориентирован на репетиторов, учащихся, их родителей, а также на тренеров, психологов и других специалистов, оказывающих подобные услуги.
Пользователи VK Tutoria смогут организовывать занятия, контролировать расписание, общаться с учениками и их родителями, а также делиться файлами с домашними заданиями.
Стартовые инвестиции в проект оцениваются в сумму от 200 до 300 миллионов рублей. Монетизация сервиса будет осуществляться за счет подписок.
В портфеле VK уже есть несколько сервисов дистанционного образования, приобретенных в результате слияний и поглощений.
В феврале 2023 года холдинг стал единоличным владельцем образовательной платформы "Учи.ру", а в 2020 году приобрел 55,28% акций образовательного холдинга Skillbox.
Помимо этого, VK активно развивает платформу "Тетрика" для онлайн-подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам.
Спрос на онлайн-образование сохраняется высоким даже после пандемии, что обусловлено популярностью изучения иностранных языков, необходимостью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Главным риском для нового проекта является дефицит репетиторов.
Эксперты отмечают, что на рынке уже наблюдается нехватка преподавателей для индивидуальных занятий по популярным дисциплинам.
В этом случае VK Tutoria придется конкурировать с сервисами, предлагающими вакансии репетиторам, такими как "Репетитор.ру", "Профи" и "Авито".
Фото: From Wikimedia Commons/ mos.ru, Евгений Самарин
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