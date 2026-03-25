Певица Татьяна Куртукова
© commons.wikimedia.org by LeoAlexF is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:23

Музыкальный десант высадится в Казани: организаторы раскрыли список первых звезд для VK Fest

Организаторы фестиваля VK Fest раскрыли имена артистов, которые выступят в Казани 7 июня 2026 года. В число хедлайнеров вошли Zivert и Татьяна Куртукова. Также на сцене появятся группа "Сироткин", Ришат Тухватуллин и исполнительница Дора. Площадкой для проведения масштабного опен-эйра вновь станет территория возле Центра семьи "Казан". Полный список участников организаторы обещают расширить в ближайшее время.

Актуальная программа и хедлайнеры

Первая волна анонса артистов для казанского этапа фестиваля демонстрирует привычное жанровое разнообразие. Помимо заявленных топовых исполнителей, организаторы делают акцент на поддержке локальной сцены и представителей различных музыкальных направлений.

По словам руководителя VK Fest Зои Новиковой, подготовка к мероприятию ведется с учетом интересов широкой аудитории. В планах оргкомитета — приглашение как федеральных звезд первой величины, так и артистов, популярных на региональном уровне.

"Фестивали подобного масштаба становятся важными центрами притяжения для городской молодежи и туристов. Организация крупных площадок требует не только качественного выбора хедлайнеров, но и серьезной проработки всей городской логистики. Интеграция артистов разных жанров позволяет охватить максимально широкие возрастные категории жителей. Такие события задают планку для всей индустрии культурных мероприятий в российских регионах".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Инфраструктура и семейный формат

Территория у Центра семьи "Казан" во время проведения фестиваля трансформируется в мультиформатное пространство. Программа включает не только музыкальные сеты на нескольких сценах, но и полноценный досуговый сектор для семей с детьми.

Гостям предложат разнообразные активности: от спортивных площадок до творческих зон и мастер-классов. Блогеры традиционно станут участниками автограф-сессий, что является обязательной частью программы для взаимодействия с цифровой аудиторией.

Розыгрыши призов и конкурсы дополнят сетку активностей, превращая событие в полноценный городской праздник. Инфраструктура площадки продумана таким образом, чтобы распределить потоки зрителей между тематическими зонами и избежать лишнего скопления людей.

Опыт предыдущего сезона

Казань впервые приняла VK Fest в 2025 году, и этот опыт был признан успешным. Цифры говорят сами за себя: все 20 тысяч билетов разошлись за два дня до официальной даты проведения мероприятия.

Учитывая высокий прошлогодний спрос, организаторы стремятся повторить успех, сохраняя формат "фестиваля для всей семьи". Популярность площадки у Чаши остается одним из ключевых факторов проведения масштабных летних мероприятий.

Дальнейшее расширение списка участников должно подогреть интерес аудитории перед началом сезона. Организаторы подчеркивают: каждый зритель найдет то, что ему по душе, ориентируясь на широкую палитру заявленных талантов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Технологии против реальности: какой сектор экономики диктует правила выживания в Чувашии вчера в 14:54

В регионах наблюдается заметный дисбаланс в доходах населения, вызванный структурной перестройкой экономики и острым дефицитом квалифицированного персонала.

Читать полностью » Без лишних бумаг и ожиданий: в Чувашии изменили порядок начисления выплат ветеранам аварии вчера в 14:53

Сотни жителей республики продолжают находиться под защитой государства спустя десятилетия после завершения опасных работ на атомной станции.

Читать полностью » Деньги на старт: ульяновское ноу-хау помогает сотням семей обрести источник дохода вчера в 14:48

Сотни городских семей уже воспользовались обновленным механизмом финансовой помощи для старта своего дела и укрепления материального благополучия.

Читать полностью » Доступного жилья почти нет: в Казани предложение по семейной ипотеке рухнуло до рекордных процентов вчера в 14:45

Ситуация на рынке жилья России обостряется: растёт нехватка квартир для семейной ипотеки. Что стоит за сокращением.

Читать полностью » Тайны под ногами: археологи вскрыли древний некрополь в самом сердце Нижегородского кремля вчера в 14:18

Земля в историческом центре города преподнесла исследователям неожиданный сюрприз, скрывая под слоями почвы свидетельства жизни и смерти далеких веков.

Читать полностью » Столица перемен: регион на Волге внезапно подвинул признанных фаворитов в борьбе за туриста 23.03.2026 в 14:59

Российские путешественники массово сменили привычные маршруты, обеспечив одному из регионов колоссальный приток гостей и первое место в федеральном рейтинге.

Читать полностью » Имя на карте города: в Уфе решают, стоит ли увековечить память известного политика в Романовке 23.03.2026 в 14:49

В столице Башкортостана запустили процесс определения названия для новой транспортной артерии, строящейся на окраине города в рамках расширения инфраструктуры.

Читать полностью » Золотая лихорадка в Татарстане: регион установил рекорд по темпам роста официальных зарплат 23.03.2026 в 14:46

Регион оказался в эпицентре финансовых перемен, показав динамику, которую не удалось повторить ни одному другому субъекту страны в текущем году.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Нештатный ночлег: пассажиры самолета до Петербурга оценили уровень сервиса в транзитной зоне
СЗФО
В ожидании тепла: причины, по которым в Петербурге не спешат отключать центральное отопление
ЦФО
Весна наступает больно: таяние снега в Тверской области поставило дорожные службы в тупик
ПФО
Не просто покатушки по асфальту: Уфа официально признана столицей безопасности на микротранспорте
СЗФО
Россия открывается с новой стороны: в эти города тянет жителей Петербурга, уставших от серого неба
ПФО
За кулисами шумных ресторанов: в Уфе определят тех, чей труд достоин высшей профессиональной награды
ПФО
Ставка продавцов на гибкость: как Казань стала одним из лидеров по снижению цен на жильё
ЦФО
Учеба нового формата: в Рязанской области развернули масштабную стройку образовательных центров
