Музыкальный десант высадится в Казани: организаторы раскрыли список первых звезд для VK Fest

Организаторы фестиваля VK Fest раскрыли имена артистов, которые выступят в Казани 7 июня 2026 года. В число хедлайнеров вошли Zivert и Татьяна Куртукова. Также на сцене появятся группа "Сироткин", Ришат Тухватуллин и исполнительница Дора. Площадкой для проведения масштабного опен-эйра вновь станет территория возле Центра семьи "Казан". Полный список участников организаторы обещают расширить в ближайшее время.

Актуальная программа и хедлайнеры

Первая волна анонса артистов для казанского этапа фестиваля демонстрирует привычное жанровое разнообразие. Помимо заявленных топовых исполнителей, организаторы делают акцент на поддержке локальной сцены и представителей различных музыкальных направлений.

По словам руководителя VK Fest Зои Новиковой, подготовка к мероприятию ведется с учетом интересов широкой аудитории. В планах оргкомитета — приглашение как федеральных звезд первой величины, так и артистов, популярных на региональном уровне.

"Фестивали подобного масштаба становятся важными центрами притяжения для городской молодежи и туристов. Организация крупных площадок требует не только качественного выбора хедлайнеров, но и серьезной проработки всей городской логистики. Интеграция артистов разных жанров позволяет охватить максимально широкие возрастные категории жителей. Такие события задают планку для всей индустрии культурных мероприятий в российских регионах". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Инфраструктура и семейный формат

Территория у Центра семьи "Казан" во время проведения фестиваля трансформируется в мультиформатное пространство. Программа включает не только музыкальные сеты на нескольких сценах, но и полноценный досуговый сектор для семей с детьми.

Гостям предложат разнообразные активности: от спортивных площадок до творческих зон и мастер-классов. Блогеры традиционно станут участниками автограф-сессий, что является обязательной частью программы для взаимодействия с цифровой аудиторией.

Розыгрыши призов и конкурсы дополнят сетку активностей, превращая событие в полноценный городской праздник. Инфраструктура площадки продумана таким образом, чтобы распределить потоки зрителей между тематическими зонами и избежать лишнего скопления людей.

Опыт предыдущего сезона

Казань впервые приняла VK Fest в 2025 году, и этот опыт был признан успешным. Цифры говорят сами за себя: все 20 тысяч билетов разошлись за два дня до официальной даты проведения мероприятия.

Учитывая высокий прошлогодний спрос, организаторы стремятся повторить успех, сохраняя формат "фестиваля для всей семьи". Популярность площадки у Чаши остается одним из ключевых факторов проведения масштабных летних мероприятий.

Дальнейшее расширение списка участников должно подогреть интерес аудитории перед началом сезона. Организаторы подчеркивают: каждый зритель найдет то, что ему по душе, ориентируясь на широкую палитру заявленных талантов.