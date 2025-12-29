Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анталия, Турция
Анталия, Турция
© commons.wikimedia.org by Bestalex is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:38

Визитная карточка во тьме: что происходит с вечерней Анталией накануне праздников

Набережная Коньяалты в Анталии осталась без освещения в туристический сезон — ТурПром

Знаменитая набережная Коньяалты в Анталии неожиданно оказалась погружена во тьму в разгар туристического сезона. Отсутствие освещения вызвало волну недовольства как среди местных жителей, так и среди туристов, привыкших к вечерним прогулкам у моря. Проблема особенно заметна накануне новогодних праздников, когда город традиционно становится центром притяжения гостей. Об этом сообщает ТурПром.

Набережная без света и растущее недовольство

Пляж Коньяалты давно считается одной из визитных карточек Анталии и ежедневно привлекает тысячи людей. Однако в последние недели пешеходные дорожки вдоль моря остаются практически полностью неосвещёнными. По вечерам отдыхающим приходится ориентироваться лишь на свет витрин и наружное освещение кафе, расположенных вдоль побережья.

Местные жители отмечают, что передвижение пешком или на велосипеде стало небезопасным. Отсутствие фонарей создаёт риск падений и травм, а сама атмосфера вечернего променада утрачивает привычный комфорт.

"Мы не видим, что нас ждёт впереди в нашем собственном городе", — говорят жители Анталии, опрошенные ТурПромом.

Опасения за безопасность в туристическом центре

Ситуация вызывает особую тревогу из-за того, что речь идёт о центральной и престижной части курорта. По словам горожан, зимой прогулки и так становятся реже из-за прохладной погоды, а в темноте выходить к морю многие просто опасаются.

"Если бы не свет кафе, мы бы споткнулись и упали. Мы беспокоимся о своей безопасности", — отмечают местные жители.

Фактически прибрежная дорога освещается лишь частными заведениями, что не может заменить полноценное муниципальное освещение. Это, по мнению горожан, недопустимо для туристической столицы страны.

Призыв к властям и ожидание решений

Жители Анталии обращаются к муниципалитету и электрораспределительной компании с требованием срочно восстановить освещение. Ситуацию они называют "зрелищем, недостойным Анталии", подчёркивая, что речь идёт не только об удобстве, но и о безопасности.

ТурПром также указывает, что в преддверии Нового года набережная традиционно становится местом массовых прогулок. При благоприятной погоде здесь ожидалось особенно многолюдно, однако отсутствие света может вынудить туристов отказаться от вечерних выходов и проводить время исключительно в отелях.

Погода располагает к прогулкам, но условия — нет

Между тем погодные условия в праздничные дни обещают быть комфортными. В Анталии 31 декабря прогнозируется около +15 градусов, 1 января — до +14 и солнечная погода. В новогоднюю ночь температура воздуха ожидается на уровне +8 градусов, без осадков. Всё это делает проблему освещения особенно заметной на фоне благоприятного климата.

Новогодние планы отелей Анталии

Несмотря на ситуацию на набережной, курорт активно готовится к встрече Нового 2026 года. Отели Анталии анонсировали масштабные праздничные программы с участием звёзд турецкой и российской эстрады, яркими шоу и специальными мероприятиями для семей с детьми.

ТурПром сообщает, что в праздничные дни выступят Озджан Дениз, Эбру Гюндеш, Дженк Эрен, Кандан Эрчетин, Беркай, Мурат Далкилыч и Дерья Бедаваджи. Стоимость новогодних пакетов остаётся высокой: цена одной ночи в двухместном номере начинается примерно от 25 тысяч турецких лир.

Новый год выпадает на середину недели, поэтому большинство отелей предлагают заезды на 3-4 ночи с включёнными гала-ужинами, концертами и детскими программами. Таким образом, даже на фоне проблем с городским освещением Анталия рассчитывает сохранить статус одного из самых популярных зимних курортов.

