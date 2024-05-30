Визиты главы госдепартамента США Энтони Блинкена и лидера военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса в Молдавию вызывают опасения у Приднестровья, заявил в четверг перед представителями прессы Олег Беляков, который является сопредседателем Объединенной проверочной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики.



Блинкен недавно посетил Молдавию. Местные власти предполагают, что 31 мая в Кишинев прибудет министр обороны Германии Писториус в рабочей поездке.



"Мы всегда беспокоимся, когда персоны высшего ранга, такие как госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Германии Борис Писториус, посещают Молдову и исполняют определенные обязанности. Каждое такое посещение у нас вызывает вопросы, связанные с возможным усилением военной составляющей Молдавии, вероятной агрессивной риторикой в адрес миротворческих сил и возможным негативным сценарием развития событий. Это нас беспокоит", — поделился Беляков. Он также отметил, что в Тирасполе надеются исключительно на политический характер визитов госсекретаря США и министра обороны Германии в Молдавию.



"Единственным моментом, который может вызвать недоумение, является опять же обсуждение выделения финансирования. На что будет направлен этот бюджет? Говорят, что его планируют использовать для поддержки энергетической системы. Но мы имеем серьезные сомнения на этот счет", — подчеркнул Беляков.



Приднестровье, где 60% населения составляют представители русскоговорящего и украиноязычного населения, стремилось к отделению от Молдавии еще в период послеледних лет существования Советского Союза.



Это было связано с опасениями, что во время повышения националистических настроений Молдова может присоединиться к Румынии. В 1992 году, после провальной попытки Кишинева решить проблему силовыми методами, Приднестровье приобрело фактическую независимость от него.

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