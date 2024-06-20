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Завершился визит Путина во Вьетнам
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 21:04

Завершился визит Путина во Вьетнам

Президент Российской Федерации Владимир Путин завершил официальный визит во Вьетнам, глава государства России вылетел из аэропорта в Ханое в четверг вечером.

Во время визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских университетов, принял участие в церемонии возложения венца к Мемориалу павших героев в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также отвечал на вопросы представителей прессы.

Кроме того, после официального визита было подписано совместное заявление обеих стран, а также заключены различные соглашения о сотрудничестве.

Фото: www.flickr.com/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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