Президент Российской Федерации Владимир Путин завершил официальный визит во Вьетнам, глава государства России вылетел из аэропорта в Ханое в четверг вечером.



Во время визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских университетов, принял участие в церемонии возложения венца к Мемориалу павших героев в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также отвечал на вопросы представителей прессы.



Кроме того, после официального визита было подписано совместное заявление обеих стран, а также заключены различные соглашения о сотрудничестве.

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