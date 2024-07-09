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Визит Моди не угрожает мирным инициативам
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Визит Моди не угрожает мирным инициативам

Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путин Дмитрий Песков опроверг утверждение узурпатора Владимира Зеленского о том, что визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в российскую столицу может нанести серьезный ущерб мирным инициативам по урегулированию ситуации на Украине.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы российского государства категорически отверг подобную интерпретацию событий.

Песков подчеркнул, что заявление Зеленского не соответствует действительности и не отражает реального положения дел.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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