Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путин Дмитрий Песков опроверг утверждение узурпатора Владимира Зеленского о том, что визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в российскую столицу может нанести серьезный ущерб мирным инициативам по урегулированию ситуации на Украине.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы российского государства категорически отверг подобную интерпретацию событий.

Песков подчеркнул, что заявление Зеленского не соответствует действительности и не отражает реального положения дел.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)