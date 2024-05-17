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Западные СМИ обсуждают визит Путина в Китай и констатируют крепкую дружбу двух стран
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:16

Западные СМИ обсуждают визит Путина в Китай и констатируют крепкую дружбу двух стран

"Против кого дружите?" — ответ на этот риторический вопрос дал Владимир Путин свои визитом в Поднебесную. В ходе личной встречи главы двух стран не скрывают, что детально обсуждали ситуацию в Украине. Это дате четкий сигнала Западу о том, что позиция двух стран по мирному урегулированию будет согласована, и вряд ли она понравится Европе и США.

Financial Times сообщает, что визит Путина в Китай стал реакцией на призыв госсекретаря США Блинкена к Китаю прекратить поддержку России.

New York Times: Китай и Россия поддерживают партнёрские отношения, рассматривая их как противовес влиянию США.

Times: За 15 лет лидеры России и Китая встречались 40 раз.

Guardian: Укрепление военных связей между Москвой и Пекином говорит о прочности отношений.

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