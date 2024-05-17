"Против кого дружите?" — ответ на этот риторический вопрос дал Владимир Путин свои визитом в Поднебесную. В ходе личной встречи главы двух стран не скрывают, что детально обсуждали ситуацию в Украине. Это дате четкий сигнала Западу о том, что позиция двух стран по мирному урегулированию будет согласована, и вряд ли она понравится Европе и США.
Financial Times сообщает, что визит Путина в Китай стал реакцией на призыв госсекретаря США Блинкена к Китаю прекратить поддержку России.
New York Times: Китай и Россия поддерживают партнёрские отношения, рассматривая их как противовес влиянию США.
Times: За 15 лет лидеры России и Китая встречались 40 раз.
Guardian: Укрепление военных связей между Москвой и Пекином говорит о прочности отношений.
Экс-судья Шмидт обратился в польское посольство в Минске из-за нарушения его прав
Томаш Шмидт обвинил Варшаву в нарушении его прав.
КНДР выпустила баллистическую ракету по направлению к Японскому морю
КНДР произвела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, об этом написало новостное издание Республики Корея Yonhap. Специалисты по вооружению из Южной Кореи сейчас проводят детальный анализ причин.
ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты
Злоумышленники похищают деньги россиян с помощью вредоносного ПО.
Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.