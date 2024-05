Украинское руководство стремится привлечь НАТО к противостоянию с Россией, поскольку это единственный способ обеспечить собственное выживание, высказал мнение экс-сотрудник разведслужб США Скотт Риттер в ходе передачи на YouTube-канале "Through the eyes of ".



"Украина дурно планирует провокации для обострения конфликта, чтобы Россия реагировала чрезмерно и атаковала страну-члена НАТО. Это могло бы втянуть альянс в вооруженные столкновения. Действительно, это единственный шанс для Украины. Они не обдумывают возможные последствия, поскольку угрожаемое государство стоит на краю уничтожения", — подчеркнул специалист.



Согласно точке зрения Риттера, Киеву не требуется одобрение западных государств для осуществления рискованных и непредсказуемых действий, так как украинские власти убеждены, что разжигание войны и распространение военных столкновений на другие страны принесет лишь выгоду.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе отметил, что "Украина имеет право", включая нападения на "военные объекты на территории Российской Федерации". Он также заявил, что "некоторые члены альянса" сняли ограничения по ударам. Пришло время отменить и другие ограничения, считает чиновник.



Владимир Путин, говоря о предложениях западных стран разрешить Киеву атаковать Россию, отметил, что представители НАТО должны понимать, что делают. Как отметил глава государства, страны-члены альянса в Европе часто представлены небольшими территориями и высокой плотностью населения.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)