В Африке нашли жаб, игнорирующих воду: вместо икры они рожают крошечных копий самих себя

Мир земноводных стал богаче сразу на три уникальных вида. Исследовательская группа под руководством учёных Копенгагенского университета описала три новых вида древесных жаб рода Nectophrynoides, обитающих в горах Восточной дуги Танзании. Результаты опубликованы в журнале Vertebrate Zoology и уже вызвали большой интерес у биологов: эти лягушки не откладывают икру, а рождают полностью сформированных детёнышей.

Новое слово в биологии земноводных

До последнего времени в род Nectophrynoides, относящийся к семейству настоящих жаб (Bufonidae), входило 13 признанных видов. Все они эндемичны для влажных лесов и лугов Танзании. В отличие от большинства земноводных, представители рода демонстрируют живорождение — редчайшую стратегию размножения среди лягушек.

"Три новых вида лягушек относятся к необычной группе африканских жаб рода Nectophrynoides", — сообщил Кристиан Трейн из Копенгагенского университета.

Учёные отмечают, что эти древесные жабы являются одними из немногих амфибий в мире, способных к внутреннему оплодотворению и вынашиванию потомства внутри тела самки. Вместо головастиков рождаются крошечные, но полностью сформированные лягушата.

Как размножаются живородящие жабы

"Общеизвестно, что лягушки вырастают из головастиков — это одна из классических парадигм метаморфоза в биологии", — пояснил Марк Д. Шерц из Датского музея естественной истории.

Процесс у Nectophrynoides исключителен: оплодотворение происходит внутри самки, после чего эмбрионы развиваются в матке, питаясь питательными веществами от матери. В итоге на свет появляются миниатюрные копии взрослых особей — длиной всего несколько миллиметров, но уже готовые к самостоятельной жизни.

"Живорождение — исключительно редкое явление среди лягушек и жаб, его практикуют менее 1% видов", — добавил Х. Кристоф Лидтке из Испанского национального исследовательского совета.

Новые виды из гор Восточной дуги

Авторы проанализировали 257 музейных и полевых образцов, относящихся к живородящему комплексу Nectophrynoides. Генетические и морфологические различия позволили выделить три новых вида:

Nectophrynoides luhomeroensis — из гор Лухомеро, обитающий во влажных тропических лесах. Nectophrynoides uhehe — встречается в более прохладных и тенистых районах Ухехе. Nectophrynoides saliensis — характеризуется компактным телосложением и ярким окрасом.

Почему эти находки важны

Новые данные усиливают понимание эволюционной пластичности земноводных, показывая, насколько разнообразными могут быть их стратегии размножения. С другой стороны, открытие подчёркивает хрупкость этих экосистем. Все виды Nectophrynoides имеют узкий ареал обитания и зависят от стабильного климата горных лесов. Любые изменения — вырубка, засуха, потепление — могут привести к их исчезновению.

"Особенности размножения и биологии этих буфонид указывают на потенциальную потерю функциональности в случае вымирания этих видов", — говорится в отчёте учёных.

Таблица "Сравнение живородящих видов лягушек"

Регион Род / Вид Способ размножения Особенности Восточная Африка Nectophrynoides spp. Внутреннее оплодотворение, живорождение Самки рождают миниатюрных жаб Южная Америка Eleutherodactylus jasperi Живорождение Эмбрионы развиваются в яйцеводе Юго-Восточная Азия Limnonectes larvaepartus Рождение головастиков Единственный известный вид с такой стратегией

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что все лягушки откладывают икру.

Последствие: недооценка разнообразия биологических стратегий.

Альтернатива: учитывать эволюционные адаптации и локальные условия среды.

Ошибка: игнорировать горные экосистемы Африки.

Последствие: потеря редчайших эндемичных видов.

Альтернатива: усиление природоохранных программ и мониторинга биоразнообразия.

Ошибка: полагать, что живорождение делает вид устойчивым.

Последствие: неправильная оценка угроз для популяции.

Альтернатива: исследовать энергозатраты и уязвимость таких видов при изменении климата.

А что если живорождение — будущее эволюции?

Если подобные механизмы обеспечивают выживание в сложных условиях, не исключено, что живорождение станет более распространённой стратегией среди земноводных. Это может быть ответом на климатические изменения, когда водоёмы становятся нестабильными, и откладывание икры становится рискованным.

Для палеонтологов и эволюционистов Nectophrynoides теперь — модельный род, который помогает понять, как независимые линии животных могут приходить к одинаковым адаптациям.

3 интересных факта

Самка Nectophrynoides viviparus может рожать до 30 крошечных жаб длиной 8-10 мм. Живородящие лягушки не имеют стадии личинки — метаморфоз проходит внутри тела. Большинство известных видов рода живут на высоте более 1000 метров над уровнем моря, где влажность почти постоянна.

Мифы и правда

Миф: живорождение свойственно только млекопитающим.

Правда: его независимо развили рыбы, рептилии и некоторые амфибии.

Миф: африканские жабы однообразны.

Правда: Восточная дуга Танзании — одно из богатейших мест на Земле по числу эндемичных амфибий.

Миф: редкие виды незначительны для экосистемы.

Правда: каждая ниша уникальна — потеря даже одного вида изменяет структуру пищевых цепей.