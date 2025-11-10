Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Азиатская серая жаба в тропиках Мадагаскара
Азиатская серая жаба в тропиках Мадагаскара
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 23:30

В Африке нашли жаб, игнорирующих воду: вместо икры они рожают крошечных копий самих себя

Трейн: описаны три новых вида рода Nectophrynoides с живорождением в Восточной дуге Танзании

Мир земноводных стал богаче сразу на три уникальных вида. Исследовательская группа под руководством учёных Копенгагенского университета описала три новых вида древесных жаб рода Nectophrynoides, обитающих в горах Восточной дуги Танзании. Результаты опубликованы в журнале Vertebrate Zoology и уже вызвали большой интерес у биологов: эти лягушки не откладывают икру, а рождают полностью сформированных детёнышей.

Новое слово в биологии земноводных

До последнего времени в род Nectophrynoides, относящийся к семейству настоящих жаб (Bufonidae), входило 13 признанных видов. Все они эндемичны для влажных лесов и лугов Танзании. В отличие от большинства земноводных, представители рода демонстрируют живорождение — редчайшую стратегию размножения среди лягушек.

"Три новых вида лягушек относятся к необычной группе африканских жаб рода Nectophrynoides", — сообщил Кристиан Трейн из Копенгагенского университета.

Учёные отмечают, что эти древесные жабы являются одними из немногих амфибий в мире, способных к внутреннему оплодотворению и вынашиванию потомства внутри тела самки. Вместо головастиков рождаются крошечные, но полностью сформированные лягушата.

Как размножаются живородящие жабы

"Общеизвестно, что лягушки вырастают из головастиков — это одна из классических парадигм метаморфоза в биологии", — пояснил Марк Д. Шерц из Датского музея естественной истории.

Процесс у Nectophrynoides исключителен: оплодотворение происходит внутри самки, после чего эмбрионы развиваются в матке, питаясь питательными веществами от матери. В итоге на свет появляются миниатюрные копии взрослых особей — длиной всего несколько миллиметров, но уже готовые к самостоятельной жизни.

"Живорождение — исключительно редкое явление среди лягушек и жаб, его практикуют менее 1% видов", — добавил Х. Кристоф Лидтке из Испанского национального исследовательского совета.

Новые виды из гор Восточной дуги

Авторы проанализировали 257 музейных и полевых образцов, относящихся к живородящему комплексу Nectophrynoides. Генетические и морфологические различия позволили выделить три новых вида:

  1. Nectophrynoides luhomeroensis — из гор Лухомеро, обитающий во влажных тропических лесах.

  2. Nectophrynoides uhehe — встречается в более прохладных и тенистых районах Ухехе.

  3. Nectophrynoides saliensis — характеризуется компактным телосложением и ярким окрасом.

Почему эти находки важны

Новые данные усиливают понимание эволюционной пластичности земноводных, показывая, насколько разнообразными могут быть их стратегии размножения. С другой стороны, открытие подчёркивает хрупкость этих экосистем. Все виды Nectophrynoides имеют узкий ареал обитания и зависят от стабильного климата горных лесов. Любые изменения — вырубка, засуха, потепление — могут привести к их исчезновению.

"Особенности размножения и биологии этих буфонид указывают на потенциальную потерю функциональности в случае вымирания этих видов", — говорится в отчёте учёных.

Таблица "Сравнение живородящих видов лягушек"

Регион Род / Вид Способ размножения Особенности
Восточная Африка Nectophrynoides spp. Внутреннее оплодотворение, живорождение Самки рождают миниатюрных жаб
Южная Америка Eleutherodactylus jasperi Живорождение Эмбрионы развиваются в яйцеводе
Юго-Восточная Азия Limnonectes larvaepartus Рождение головастиков Единственный известный вид с такой стратегией

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все лягушки откладывают икру.
    Последствие: недооценка разнообразия биологических стратегий.
    Альтернатива: учитывать эволюционные адаптации и локальные условия среды.

  • Ошибка: игнорировать горные экосистемы Африки.
    Последствие: потеря редчайших эндемичных видов.
    Альтернатива: усиление природоохранных программ и мониторинга биоразнообразия.

  • Ошибка: полагать, что живорождение делает вид устойчивым.
    Последствие: неправильная оценка угроз для популяции.
    Альтернатива: исследовать энергозатраты и уязвимость таких видов при изменении климата.

А что если живорождение — будущее эволюции?

Если подобные механизмы обеспечивают выживание в сложных условиях, не исключено, что живорождение станет более распространённой стратегией среди земноводных. Это может быть ответом на климатические изменения, когда водоёмы становятся нестабильными, и откладывание икры становится рискованным.

Для палеонтологов и эволюционистов Nectophrynoides теперь — модельный род, который помогает понять, как независимые линии животных могут приходить к одинаковым адаптациям.

3 интересных факта

  1. Самка Nectophrynoides viviparus может рожать до 30 крошечных жаб длиной 8-10 мм.

  2. Живородящие лягушки не имеют стадии личинки — метаморфоз проходит внутри тела.

  3. Большинство известных видов рода живут на высоте более 1000 метров над уровнем моря, где влажность почти постоянна.

Мифы и правда

Миф: живорождение свойственно только млекопитающим.
Правда: его независимо развили рыбы, рептилии и некоторые амфибии.

Миф: африканские жабы однообразны.
Правда: Восточная дуга Танзании — одно из богатейших мест на Земле по числу эндемичных амфибий.

Миф: редкие виды незначительны для экосистемы.
Правда: каждая ниша уникальна — потеря даже одного вида изменяет структуру пищевых цепей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ван: фитолиты в желудке Sinopterus atavismus указывают на травоядность птерозавров сегодня в 22:25
Гастролиты и фитолиты: новое доказательство, что некоторые птерозавры питались как коровы в небе

Китайские и бразильские палеонтологи нашли фитолиты в желудке птерозавра — первое доказательство того, что древние летающие ящеры могли быть травоядными.

Читать полностью » Паландри: кодекс Хагенеса в переплёте из тюленьей кожи может быть старейшей книгой Норвегии сегодня в 21:22
Норвегия хранила тайну 800 лет: тюленья кожа скрывает древнейшую книгу страны

В Норвегии нашли древний песенник в переплёте из тюленьей кожи. Учёные считают, что это может быть старейшая книга страны, созданная простым местным мастером.

Читать полностью » Образ жизни влияет на продолжительность жизни на 60% через теломеры и стресс сегодня в 20:18
Близнецы с одинаковыми генами, но разным возрастом: стресс делает теломеры короче — как это остановить

Учёные объяснили, почему клетки не могут жить вечно: теломеры сокращаются, но на процесс можно повлиять — от антиоксидантов до контроля стресса.

Читать полностью » Коннелли: желтопёрый ноти строит гнёзда на дне моря Уэдделла в Антарктиде сегодня в 19:20
Приплыли — не приплыли? Рыбы Антарктиды строят гнёзда лучше, чем люди

Учёные обнаружили подо льдами Антарктиды целые "города" из рыбьих гнёзд — тысячи желтопёрых ноти строят подводные колонии для защиты потомства.

Читать полностью » Astronomer's Telegram: комета 3I/ATLAS изменяет цвет из-за химических реакций на поверхности сегодня в 18:16
Учёные наконец поймали сигнал: межзвёздный объект показал свою истинную сущность

Астрофизики впервые засекли радиосигнал от древней межзвёздной кометы 3I/ATLAS — объекта, старше Солнца и движущегося навстречу нашей системе.

Читать полностью » JAMA: несоответствие уровней креатинина и цистатина С сигнализирует о почечной недостаточности сегодня в 17:12
Креатинин врет, а цистатин С говорит правду: как разница в анализах выдаст скрытые проблемы с почками

Учёные выяснили, что разница между креатинином и цистатином С в крови может указывать на скрытые проблемы с почками и сердцем задолго до симптомов.

Читать полностью » Голани: миниатюрный храм бронзового века обнаружен археологами у Мегиддо в Израиле сегодня в 16:02
Если бы бараны могли говорить: чайник из прошлого раскрывает секреты ханаанской культуры

В Израиле археологи нашли миниатюрный храм, винный пресс и чайник в форме барана — артефакты, раскрывающие тайны древнего Ханаана.

Читать полностью » Миссия Евклид обновляет последовательность Хаббла и раскрывает эволюцию галактик — данные Женевского университета сегодня в 15:16
Галактики, карлики и слияния: что миссия Евклид открывает о том, как работает Вселенная

Космическая миссия "Евклид" раскрывает новые горизонты в понимании эволюции галактик и их взаимодействий. Она помогает создать уникальную картину развития Вселенной.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Хотел снять дом под Новый год, а остался без вариантов: вот где ещё можно "урвать" квартирку в праздники
Спорт и фитнес
Думала, что смогу питаться как фитнес-модель — а в итоге набрала 8 килограммов
ПФО
Власти Нижегородской области приняли меры после жалоб местных жителей на нелегальную свалку
Красота и здоровье
Перестала красить волосы и делать хвост — и вдруг густота вернулась: что я поняла спустя 3 месяца
Садоводство
Думала, это анекдот, но лук в колготках правда хранится лучше, чем в мешке
Питомцы
Вывел собаку на мороз — и сразу пожалела: теперь всегда делаю так перед прогулкой
Авто и мото
С прицепом едем быстрее: водители теряют права из-за этой ошибки — теперь всегда проверяю скорость
Красота и здоровье
Мишель С. Грин: покраснение кожи — это может быть реакцией на стресс или раздражение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet