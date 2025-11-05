Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мясная нарезка
© Freepik by Designed by Freepik
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 19:58

Телятина встречает тунца: история блюда, которое покорило Италию и весь мир

Телятина под тунцовым соусом вошла в классику итальянской кухни — данные историков гастрономии

Вителло тоннато — одно из тех блюд, где простота встречается с изысканностью. В его основе — телятина и тунец, а сочетание этих, казалось бы, далеких друг от друга ингредиентов создаёт совершенно особый вкус. Итальянцы называют его "vitello tonnato", что буквально означает "телятина под тунцовым соусом". Когда этот дуэт впервые появился на столах северной Италии, мало кто мог предположить, что со временем он станет гастрономическим символом страны.

История блюда и спор о происхождении

Традиционно вителло тоннато относят к кухне региона Пьемонт, знаменитого своими насыщенными соусами и мясными блюдами. Однако право первенства до сих пор оспаривают Венето, Ломбардия и Эмилия-Романья. Существует версия, что изначально мясо мариновали в белом вине с добавлением специй и бульона, а затем покрывали пикантным соусом из тунца и анчоусов.

Интересно, что слово "тоннато" можно трактовать как "приготовленный по-рыбному", ведь нежная текстура телятины действительно напоминает тунец. Для блюда используют исключительно молодое мясо — заднюю часть или вырезку, чтобы сохранить его мягкость.

Как всё начиналось: классика от Пеллегрино Артузи

Впервые рецепт вителло тоннато был опубликован в 1830 году в книге Пеллегрино Артузи "Наука на кухне и искусство хорошо питаться". Кулинарный мэтр предлагал варить мясо на слабом огне, а затем подавать его с воздушным соусом из тунца, анчоусов, каперсов и оливкового масла.

Секрет Артузи был прост: телятину нужно тщательно очистить от пленок и лишнего жира, отварить в ароматном бульоне с луком, морковью, сельдереем и гвоздикой, а потом дать ей "отдохнуть". Соус готовится из тунца, анчоусов, масла и лимонного сока — взбивается до гладкой текстуры. Готовое мясо нарезают тонкими ломтиками и обильно поливают этой смесью. Классика, проверенная временем.

"Вителло тоннато следует оставить в соусе на сутки — тогда вкус станет по-настоящему глубоким", — отметил кулинар Пеллегрино Артузи.

Современные вариации: не только телятина

Сегодня итальянцы и гастрономы по всему миру адаптировали рецепт под свой вкус. Основу закуски можно приготовить из разных видов мяса — говядины, свинины, курицы, индейки, а в Аргентине даже из отварного говяжьего языка. А для тех, кто не употребляет мясо, придумали альтернативу: вегетарианский вариант с запечёнными артишоками, болгарским перцем или цикорией.

Толщина нарезки тоже варьируется — от прозрачных ломтиков, сквозь которые просвечивает соус, до плотных кусочков, поданных как полноценное блюдо.

Вителло тоннато с запечённой говядиной

Чтобы повторить этот рецепт дома, достаточно духовки и блендера. Говядину натирают солью и перцем, обвязывают нитью и запекают при 200°C около 10 минут. После выключают духовку и оставляют мясо "дойти" до готовности. Соус готовят из консервированного тунца, анчоусов, каперсов и майонеза — получается насыщенный и бархатистый вкус. При подаче блюдо украшают рукколой и помидорами черри.

Индейка под соусом тоннато

Филе бедра индейки приправляют тимьяном и розмарином, маринуют пару часов, заворачивают в фольгу и запекают до готовности. Соус — из тунца, анчоусов, желтков, дижонской горчицы и оливкового масла. Его густота зависит от количества масла, которое добавляют тонкой струйкой при взбивании. На стол подают с руколой и стружкой пармезана. Получается легкий, но сытный ужин.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор мяса. Лучше брать молодую телятину или говяжью вырезку — она нежнее и легче пропитывается соусом.

  2. Тепловая обработка. Если хотите, чтобы мясо оставалось сочным, варите его на минимальном огне или готовьте в режиме су-вид.

  3. Соус. Не жалейте оливкового масла — именно оно делает консистенцию шелковистой. Для пикантности добавьте немного лимонного сока и горчицы.

  4. Охлаждение. Обязательно дайте готовому блюду настояться в холодильнике не меньше 2-3 часов.

  5. Подача. Телятина с тунцом отлично сочетается с салатной зеленью, бальзамическим соусом и каперсами.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: использовать слишком жирное мясо.
    Последствие: соус теряет баланс, становится тяжёлым.
    Альтернатива: выбрать постную телятину или грудку индейки.

  • Ошибка: брать консервированного тунца в рассоле.
    Последствие: вкус получится пресным.
    Альтернатива: использовать тунца в масле или добавить немного анчоусов для насыщенности.

  • Ошибка: резать мясо горячим.
    Последствие: кусочки распадаются и теряют форму.
    Альтернатива: дождаться полного остывания и использовать острый нож.

А что если…

Если вы не любите рыбу, замените тунца на отварные желтки с пармезаном и лимонным соком — получится кремовый соус с лёгкой кислинкой. А для летней версии блюда попробуйте добавить свежие огурцы или томаты в заправку. Так закуска станет легче, но не менее ароматной.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Уникальное сочетание вкусов Требует времени для подготовки
Можно приготовить заранее Нужен блендер или кухонный процессор
Подходит для праздничного стола Высокая калорийность при использовании майонеза
Универсальный соус Неподходит для веганов

FAQ

Как выбрать тунца для соуса?
Лучше использовать консервированного тунца в оливковом масле — он более ароматный и нежный.

Можно ли заменить майонез?
Да, можно приготовить соус на основе йогурта и желтков, получится более лёгкий вариант.

Сколько хранится вителло тоннато?
Блюдо можно хранить в холодильнике до 48 часов, но подавать лучше в течение суток — тогда вкус особенно выразителен.

Мифы и правда о вителло тоннато

  • Миф: соус всегда делают с майонезом.
    Правда: изначально майонез не использовался — только тунец, анчоусы и масло.

  • Миф: это блюдо подают только на праздники.
    Правда: в Италии его готовят и как закуску, и как лёгкий ужин.

  • Миф: готовить сложно.
    Правда: технология проста, главное — терпение и хорошие ингредиенты.

Интересные факты

  1. В Аргентине вителло тоннато стал традиционным новогодним блюдом.

  2. В некоторых итальянских ресторанах его подают как тартар — с сырым мясом, но с тем же тунцовым соусом.

  3. В Италии существует даже "вителло тоннато-пицца" — вариация с тем же соусом, подаваемая на тонком тесте.

Исторический контекст

XIX век стал для итальянской кухни эпохой экспериментов. Тогда же появились и первые сборники рецептов, в которых блюда описывались не просто как еда, а как часть культуры. Пеллегрино Артузи, публикуя свой рецепт, фактически заложил основу современной гастрономической традиции Италии.

