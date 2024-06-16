Лето - пора сбора урожая. Как правильно сохранить ягоды, не потеряв их полезные свойства, рассказала Наталья Балашова, врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.
- Заморозка. Как только мы ягоды начали варить, витамин C пропадает, он очень нестойкий. В заморозке содержание витамина C намного больше.
По ее словам, витамин С достаточно не стойкий, а нагревание приводит к его разрушению. К тому же в варенье идет большое количество сахара, что тоже не полезно. При заморозке получается более здоровый продукт.
- Витамин C начинает теряться при хранении, в том числе. Но если мы еще и нагрели, то он еще больше теряется. В заморозке витамин C сохраняется, да, тоже есть потери, но они не такие значительные, - сообщила эксперт.
Микроэлементы же при варке сохраняют свои свойства: это касается калия и других составляющих. Однако в любом случае, заморозка более здоровый способ хранения ягод.
- На сегодняшний день заморозка и высушивание с дегидратацией - это самые здоровые, самые лучшие способы заготовки и сохранения продуктов. Больше всего остается полезных всех компонентов, больше всего остается витаминов, - подчеркнула эксперт.
Фото: commons.wikimedia.org/Служба охраны рыбы и дикой природы США (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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