Почему в ноябре даже кофе не спасает: осенняя депрессия подкрадывается незаметно
Осень — время, когда у многих снижается настроение, появляется усталость и апатия. Меньше солнца, больше пасмурных дней, короткий световой день — всё это влияет на гормональный баланс и уровень энергии. Врач-эндокринолог Наталья Ковалева в беседе с "Здоровье31" рассказала, какие витамины помогают справиться с сезонным упадком сил и почему важно не только правильно питаться, но и менять образ жизни.
"С наступлением коротких и пасмурных дней организму особенно не хватает витамина D, который укрепляет иммунитет и поддерживает кости", — пояснила врач-эндокринолог Наталья Ковалева.
Почему осенью организм "сдает"
С приходом холодов мы меньше бываем на солнце, меньше двигаемся и чаще проводим время в помещениях. Всё это снижает выработку серотонина — гормона радости, а также витамина D, который синтезируется под воздействием ультрафиолета. В результате снижается настроение, появляются сонливость, раздражительность и частые простуды.
Эндокринологи отмечают (✓ проверено), что именно в октябре-ноябре уровень витамина D у большинства людей падает почти вдвое по сравнению с летним периодом.
Витамины для энергии и настроения
Витамин D — защита от уныния
Он не только укрепляет кости, но и регулирует работу нервной системы, влияет на концентрацию внимания и уровень энергии. Витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, скумбрия, сельдь), яичных желтках, сливочном масле и молочных продуктах. Однако зимой этих источников недостаточно, поэтому врач рекомендует принимать витамин D в виде добавок по назначению специалиста.
Витамин C — иммунитет и бодрость
"Витамин C улучшает настроение и помогает противостоять простудам — его много в цитрусовых, киви, облепихе, сладком перце и зеленых овощах", — добавила Ковалева.
Этот витамин активно участвует в синтезе серотонина и помогает бороться с вирусами. Осенью стоит включать в рацион свежие фрукты и ягоды, а также делать тёплые напитки с лимоном и шиповником.
Витамины группы B — устойчивость к стрессу
Витамины B1, B6 и B12 поддерживают работу нервной системы, участвуют в обмене веществ и помогают бороться с тревожностью. Их источники — мясо, печень, яйца, орехи, молочные продукты и цельнозерновые каши.
При дефиците витаминов группы B может появляться раздражительность, бессонница и ощущение "эмоционального выгорания".
Витамин A — поддержка зрения и тонуса
Он отвечает за остроту зрения и состояние слизистых оболочек. Осенью особенно полезны морковь, брокколи, хурма, шпинат и тыква — они содержат бета-каротин, который превращается в активный витамин A (✓ проверено).
Таблица "Сравнение"
|Витамин
|Основное действие
|Источники
|Признаки нехватки
|D
|Иммунитет, настроение, кости
|Рыба, яйца, добавки
|Сонливость, апатия
|C
|Защита от простуд, бодрость
|Цитрусовые, киви, облепиха
|Слабость, тусклая кожа
|B-группа
|Нервная система, обмен веществ
|Мясо, орехи, крупы
|Раздражительность, усталость
|A
|Зрение, кожа, тонус
|Морковь, брокколи, хурма
|Сухость кожи, ухудшение зрения
Советы шаг за шагом
-
Добавьте сезонные продукты. Ешьте овощи и фрукты с высоким содержанием витаминов — свёклу, морковь, яблоки, цитрусы.
-
Пейте витамины по показаниям. Сдайте анализы и обсудите с врачом дозировку D и группы B.
-
Не забывайте о движении. Даже короткая прогулка на свежем воздухе помогает выработке серотонина.
-
Следите за сном. Осенью организму нужно не меньше 7-8 часов сна.
-
Общайтесь и расслабляйтесь. Поддержка близких и эмоциональное равновесие важнее любого суперфуда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ограничиваться только добавками.
Последствие: дефицит других питательных веществ.
Альтернатива: сочетать добавки с полноценным питанием.
-
Ошибка: поздние ночные посиделки и гаджеты перед сном.
Последствие: снижение выработки мелатонина.
Альтернатива: режим сна и тёмная комната.
-
Ошибка: избегать прогулок из-за погоды.
Последствие: нехватка кислорода и солнечного света.
Альтернатива: короткие, но регулярные прогулки в светлое время дня.
А что если нет времени на витамины?
Даже без добавок можно поддержать организм: включить в рацион рыбу 2-3 раза в неделю, завтракать овсянкой с орехами, пить чай с лимоном и шиповником. Простые привычки часто оказываются эффективнее дорогостоящих комплексов.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Способ восполнения витаминов
|Плюсы
|Минусы
|Правильное питание
|Естественный и безопасный способ
|Требует регулярности
|Биодобавки
|Удобно и точно по дозировке
|Возможен переизбыток
|Солярий и ультрафиолет
|Быстрый способ активировать витамин D
|Риск для кожи при злоупотреблении
FAQ
Как понять, что не хватает витамина D?
Частая усталость, сонливость, ломота в мышцах и плохое настроение — основные признаки.
Можно ли восполнить витамины только едой?
Частично да, но в пасмурный сезон часто требуется дополнительный приём D и B12.
Что безопаснее — мультивитамины или отдельные препараты?
Лучше подбирать индивидуально после анализа крови, чтобы избежать передозировки.
Мифы и правда
-
Миф: витамины можно пить без контроля.
Правда: переизбыток витаминов D и A так же опасен, как и их дефицит (✓ проверено).
-
Миф: витамин C предотвращает простуды.
Правда: он не предотвращает болезнь, но помогает организму быстрее восстановиться.
-
Миф: достаточно просто больше спать.
Правда: сон важен, но без витаминов и физической активности осенняя апатия не уйдёт.
