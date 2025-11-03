Почему в ноябре даже кофе не спасает: осенняя депрессия подкрадывается незаметно

Осень — время, когда у многих снижается настроение, появляется усталость и апатия. Меньше солнца, больше пасмурных дней, короткий световой день — всё это влияет на гормональный баланс и уровень энергии. Врач-эндокринолог Наталья Ковалева в беседе с "Здоровье31" рассказала, какие витамины помогают справиться с сезонным упадком сил и почему важно не только правильно питаться, но и менять образ жизни.

"С наступлением коротких и пасмурных дней организму особенно не хватает витамина D, который укрепляет иммунитет и поддерживает кости", — пояснила врач-эндокринолог Наталья Ковалева.

Почему осенью организм "сдает"

С приходом холодов мы меньше бываем на солнце, меньше двигаемся и чаще проводим время в помещениях. Всё это снижает выработку серотонина — гормона радости, а также витамина D, который синтезируется под воздействием ультрафиолета. В результате снижается настроение, появляются сонливость, раздражительность и частые простуды.

Эндокринологи отмечают (✓ проверено), что именно в октябре-ноябре уровень витамина D у большинства людей падает почти вдвое по сравнению с летним периодом.

Витамины для энергии и настроения

Витамин D — защита от уныния

Он не только укрепляет кости, но и регулирует работу нервной системы, влияет на концентрацию внимания и уровень энергии. Витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, скумбрия, сельдь), яичных желтках, сливочном масле и молочных продуктах. Однако зимой этих источников недостаточно, поэтому врач рекомендует принимать витамин D в виде добавок по назначению специалиста.

Витамин C — иммунитет и бодрость

"Витамин C улучшает настроение и помогает противостоять простудам — его много в цитрусовых, киви, облепихе, сладком перце и зеленых овощах", — добавила Ковалева.

Этот витамин активно участвует в синтезе серотонина и помогает бороться с вирусами. Осенью стоит включать в рацион свежие фрукты и ягоды, а также делать тёплые напитки с лимоном и шиповником.

Витамины группы B — устойчивость к стрессу

Витамины B1, B6 и B12 поддерживают работу нервной системы, участвуют в обмене веществ и помогают бороться с тревожностью. Их источники — мясо, печень, яйца, орехи, молочные продукты и цельнозерновые каши.

При дефиците витаминов группы B может появляться раздражительность, бессонница и ощущение "эмоционального выгорания".

Витамин A — поддержка зрения и тонуса

Он отвечает за остроту зрения и состояние слизистых оболочек. Осенью особенно полезны морковь, брокколи, хурма, шпинат и тыква — они содержат бета-каротин, который превращается в активный витамин A (✓ проверено).

Таблица "Сравнение"

Витамин Основное действие Источники Признаки нехватки D Иммунитет, настроение, кости Рыба, яйца, добавки Сонливость, апатия C Защита от простуд, бодрость Цитрусовые, киви, облепиха Слабость, тусклая кожа B-группа Нервная система, обмен веществ Мясо, орехи, крупы Раздражительность, усталость A Зрение, кожа, тонус Морковь, брокколи, хурма Сухость кожи, ухудшение зрения

Советы шаг за шагом

Добавьте сезонные продукты. Ешьте овощи и фрукты с высоким содержанием витаминов — свёклу, морковь, яблоки, цитрусы. Пейте витамины по показаниям. Сдайте анализы и обсудите с врачом дозировку D и группы B. Не забывайте о движении. Даже короткая прогулка на свежем воздухе помогает выработке серотонина. Следите за сном. Осенью организму нужно не меньше 7-8 часов сна. Общайтесь и расслабляйтесь. Поддержка близких и эмоциональное равновесие важнее любого суперфуда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться только добавками.

Последствие: дефицит других питательных веществ.

Альтернатива: сочетать добавки с полноценным питанием.

Ошибка: поздние ночные посиделки и гаджеты перед сном.

Последствие: снижение выработки мелатонина.

Альтернатива: режим сна и тёмная комната.

Ошибка: избегать прогулок из-за погоды.

Последствие: нехватка кислорода и солнечного света.

Альтернатива: короткие, но регулярные прогулки в светлое время дня.

А что если нет времени на витамины?

Даже без добавок можно поддержать организм: включить в рацион рыбу 2-3 раза в неделю, завтракать овсянкой с орехами, пить чай с лимоном и шиповником. Простые привычки часто оказываются эффективнее дорогостоящих комплексов.

Таблица "Плюсы и минусы"

Способ восполнения витаминов Плюсы Минусы Правильное питание Естественный и безопасный способ Требует регулярности Биодобавки Удобно и точно по дозировке Возможен переизбыток Солярий и ультрафиолет Быстрый способ активировать витамин D Риск для кожи при злоупотреблении

FAQ

Как понять, что не хватает витамина D?

Частая усталость, сонливость, ломота в мышцах и плохое настроение — основные признаки.

Можно ли восполнить витамины только едой?

Частично да, но в пасмурный сезон часто требуется дополнительный приём D и B12.

Что безопаснее — мультивитамины или отдельные препараты?

Лучше подбирать индивидуально после анализа крови, чтобы избежать передозировки.

Мифы и правда