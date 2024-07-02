Врач-терапевт и гематолог Наталия Андреева в беседе с NewsInfo.Ru обсудила прием витаминных добавок. Она порекомендовала принимать витамины раздельно и подчеркнула важность индивидуального подхода к потребностям организма.
"Надо понимать, какая у человека проблема, и в той плоскости двигаться," — отметила эксперт.
Иногда витамины группы В могут быть не показаны, а микроэлементов достаточно в организме.
При выборе витаминов Андреева посоветовала проконсультироваться с врачом, если такая возможность есть. В случае самостоятельного выбора, стоит уделить внимание жирорастворимым витаминам: А, Е и С, которые важны для иммунной системы.
Что касается омега-3 и витамина Д, здесь требуется осторожность. Витамин Д рекомендуется употреблять с осторожностью, а полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3, полезны в более зрелом возрасте.
Недостатки витаминных комплексов
Андреева отметила, что витаминные комплексы могут не всегда хорошо сочетаться друг с другом и подходят не всем. Например, витамины группы В могут быть нежелательны при наличии определенных заболеваний, таких как узлы на щитовидке или миоматозные узлы у женщин.
Натуральные витамины против синтетических
Несмотря на распространенное мнение о вреде синтетических витаминов для печени, Андреева считает, что витаминные комплексы безопасны, так как они содержатся в микродозах и проверены. Натуральные источники витаминов, такие как овощи и фрукты, также важны, но в современных условиях их качество и содержание микроэлементов могут быть непредсказуемыми.
В итоге, для людей до 30 лет витаминные комплексы можно рекомендовать без особых опасений. После этого возраста необходим индивидуальный подход.
Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Греции из-за пожаров на островах Кос, Хиос, Крит и Лесбос эвакуированы сотни туристов
В Греции из-за лесных пожаров на островах Кос, Хиос, Крит и Лесбос эвакуированы 10 тыс. человек, включая сотни туристов.
Лукашенко: оппоненты Белоруссии собираются сделать невозможным сопротивление страны
Неприятели Белоруссии намерены растянуть её армию по границе и ввязать в конфликты, дабы невероятно сильно обострить ситуацию в регионе. Об этом информировал первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его слова приводит РИА Новости.
В Канаде выяснили, что австралийские креветки уязвимы к пеплу от лесных пожаров
Австралийские пресноводные креветки Macrobrachium australiense оказались особенно уязвимы к пеплу от лесных пожаров, в отличие от раков Cherax destructor, которые могут выдержать большие его количества.
Астроном Кошман: 5 июля Земля достигнет своей афелийной точки
Астрономический эксперт и руководитель методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман поделилась, что в пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля будет находиться на максимальном удалении от Солнца в этом году — 52 094 000 километров.