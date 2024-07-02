Врач-терапевт и гематолог Наталия Андреева в беседе с NewsInfo.Ru обсудила прием витаминных добавок. Она порекомендовала принимать витамины раздельно и подчеркнула важность индивидуального подхода к потребностям организма.

"Надо понимать, какая у человека проблема, и в той плоскости двигаться," — отметила эксперт.

Иногда витамины группы В могут быть не показаны, а микроэлементов достаточно в организме.

При выборе витаминов Андреева посоветовала проконсультироваться с врачом, если такая возможность есть. В случае самостоятельного выбора, стоит уделить внимание жирорастворимым витаминам: А, Е и С, которые важны для иммунной системы.

Что касается омега-3 и витамина Д, здесь требуется осторожность. Витамин Д рекомендуется употреблять с осторожностью, а полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3, полезны в более зрелом возрасте.

Недостатки витаминных комплексов

Андреева отметила, что витаминные комплексы могут не всегда хорошо сочетаться друг с другом и подходят не всем. Например, витамины группы В могут быть нежелательны при наличии определенных заболеваний, таких как узлы на щитовидке или миоматозные узлы у женщин.

Натуральные витамины против синтетических

Несмотря на распространенное мнение о вреде синтетических витаминов для печени, Андреева считает, что витаминные комплексы безопасны, так как они содержатся в микродозах и проверены. Натуральные источники витаминов, такие как овощи и фрукты, также важны, но в современных условиях их качество и содержание микроэлементов могут быть непредсказуемыми.

В итоге, для людей до 30 лет витаминные комплексы можно рекомендовать без особых опасений. После этого возраста необходим индивидуальный подход.

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