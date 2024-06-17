Врач Людмила Фролова из клиники Lahta Clinic указала на важность витаминов А, В7 и С для здоровья и роста волос. Выпадение волос может быть вызвано дефицитом витаминов, минералов и питательных веществ, сообщает Газета.Ру.
Витамин А способствует увлажнению кожи головы за счет выработки кожного жира и содержится в моркови, тыкве, шпинате. Витамин С необходим для синтеза коллагена, а В7 укрепляет волосы и ногти и находится в яйцах, миндале, сладком картофеле.
Также Фролова подчеркнула важность минералов, таких как цинк и железо, и достаточного употребления белков и Омега-3 жирных кислот для поддержания здоровья волос. Включение в рацион мойвы, богатой всеми необходимыми витаминами и минералами, может помочь улучшить состояние волос.
Фото: commons.wikimedia.org/Kritzolina (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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