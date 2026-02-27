Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 18:20

Витамины из аптеки не заменят разнообразное питание: как избежать ненужной нагрузки на организм

Витаминные комплексы поддерживают организм, но не способны полноценно заменить разнообразное питание, особенно с точки зрения биохимии усвоения нутриентов. При сбалансированном рационе свежие овощи, фрукты и продукты обеспечивают суточную норму витаминов, минимизируя риски дефицита без аптечных добавок. Клинический фармаколог Андрей Кондрахин подчеркнул, что искусственные препараты стоит применять только при подтвержденной нехватке. Об этом сообщает EcoSever.

Эксперт разъяснил механизм действия витаминов в организме: биохимически они действуют как коферменты в метаболизме, но избыток выводится почками, создавая ненужную нагрузку. По его словам, при заболеваниях или дефиците требуются лечебные дозы для восстановления баланса.

"Если еда сбалансированная, овощи, фрукты еда свежая, то потребность в витаминах удовлетворяется. Для суточной нормы, в принципе, достаточно. Если заболели, нехватка какого-то витамина, то витамин нужен как лекарство. Здесь приходится лечебные дозы использовать", — отметил Андрей Кондрахин.

Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук, предупредил, что бесконтрольный прием аптечных комплексов бессмысленен, поскольку лишние витамины нагружают почечную систему. Как отметил специалист, лучше использовать их курсами — после болезней или при интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузках. Такой подход соответствует антропологическим адаптациям человеческого организма к естественным источникам питания.

Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.
