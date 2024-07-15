Исследователи из Национального института здравоохранения США (NIH) провели обширное исследование, чтобы выяснить, как прием поливитаминов влияет на продолжительность жизни. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Мультивитамины и продолжительность жизни

На основе данных трех крупных исследований, охватывающих более 390 тысяч взрослых здоровых людей, ученые NIH проанализировали влияние поливитаминов на смертность за период в двадцать лет.

Испытуемые были разделены на три группы: не принимающие поливитамины, принимающие их периодически и принимающие их ежедневно. Вывод оказался неожиданным: регулярный прием поливитаминов не продлевает жизнь и не снижает риск возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний или атеросклероза. Более того, у тех, кто принимал поливитамины, риск смерти был несколько выше, чем у тех, кто их не употреблял вовсе.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что поливитамины чаще принимают люди с уже имеющимися проблемами со здоровьем. Исследователи подчеркивают, что продлить жизнь могут правильные пищевые привычки, а не витамины. В регионах с высокой продолжительностью жизни люди едят много овощей, фруктов и бобовых. Например, исследование 2023 года показало, что переход на более здоровую диету может продлить жизнь на 10 лет.

Польза витаминов в особых случаях

Однако ученые отмечают, что прием определенных витаминов может быть полезен для людей с конкретными заболеваниями или для беременных. Например:

Бета-каротин, витамины С и Е и цинк замедляют прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна.

Мультивитамины могут помочь пациентам после бариатрической операции.

Фолиевая кислота во время беременности помогает предотвратить серьезные врожденные дефекты.

При этом исследователи предупреждают, что биодобавки и витамины могут быть вредными в чрезмерных дозах или при одновременном приеме с другими препаратами. Например, бета-каротин увеличивает риск рака легких у курильщиков, витамин К может снижать эффективность кроворазжижающих препаратов, а кальций и цинк препятствуют всасыванию антибиотиков.

Новые рекомендации по витамину D

Мировое эндокринологическое сообщество выпустило новые рекомендации по приему витамина D, которые отличаются от принятых в 2011 году. Ранее врачи рекомендовали его прием при уровне 30 нг/мл и ниже.

Спустя 13 лет было признано, что это решение было основано на ограниченных данных и недостаточном количестве исследований. Тогда учитывалось только влияние витамина D на кости, без учета сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В результате нормы по витамину D были пересмотрены.

NIH является частью Министерства здравоохранения и социальных служб США и национальным агентством медицинских исследований.

Фото: Freepik.