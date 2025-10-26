Недосып, ломкость ногтей и апатия — всё из-за одного витамина, которого не хватает почти всем
В последние годы россияне всё чаще покупают витамин D, и это вполне объяснимо: его дефицит стал почти массовым явлением. Врач Александра Филева в интервью РИАМО рассказала, что даже регулярные прогулки и сбалансированное питание не позволяют восполнить недостаток этого важного нутриента.
"Витамин D играет важную роль в укреплении иммунитета и помогает организму сопротивляться простудным заболеваниям, поддерживает функциональность мышц, сердечно-сосудистой системы", — отметила врач Александра Филева.
Почему витамин D так важен
Этот витамин участвует в десятках процессов в организме — от усвоения кальция и фосфора до регулирования работы иммунной и эндокринной систем. Он помогает поддерживать крепкие кости, здоровые мышцы и стабильное давление, а также защищает от инфекций и хронических заболеваний.
При его дефиците снижается выработка защитных белков, ухудшается обмен веществ и повышается риск воспалений. Недостаток витамина D часто проявляется усталостью, сонливостью, ломкостью ногтей, выпадением волос и депрессивными состояниями.
Почему россиянам не хватает витамина D
"В России сложно получить достаточное количество витамина ввиду малого количества солнечного света для его синтеза", — добавила врач Александра Филева.
Главный источник витамина D — солнечный свет, под воздействием которого он синтезируется в коже. Но в России климатические условия не позволяют вырабатывать нужное количество: с октября по апрель угол падения солнечных лучей слишком низок, особенно в северных регионах.
Кроме того, современный образ жизни — работа в помещениях, редкие прогулки и использование солнцезащитных средств — дополнительно снижает естественный синтез витамина.
Сравнение источников витамина D
|Источник
|Количество витамина D (мкг на 100 г)
|Примечание
|Лосось
|15-20
|Самый богатый природный источник
|Сельдь
|10-15
|Подходит для регулярного рациона
|Яичный желток
|2-3
|Усваивается только с жирами
|Грибы (шампиньоны, шиитаке)
|1-2
|Растительный источник
|Солнце
|до 80 % дневной нормы
|Зависит от сезона и времени суток
Как восполнить дефицит
-
Добавки витамина D. Оптимальный способ поддерживать уровень нутриента в холодное время года.
-
Жирная рыба. Лосось, скумбрия, тунец и сардины — природные источники.
-
Яйца и сливочное масло. Дополняют рацион небольшими дозами витамина.
-
Обогащённые продукты. Некоторые молочные и растительные напитки содержат добавленный витамин D.
-
Умеренное пребывание на солнце. Достаточно 15-20 минут на открытом воздухе в ясный день.
Перед приёмом добавок важно сдать анализ крови на уровень 25(OH)D, чтобы определить необходимую дозировку и избежать передозировки, которая может быть не менее вредна, чем дефицит.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: принимать витамин D без анализов.
Последствие: риск гиперкальциемии и нарушения функции почек.
Альтернатива: определить дозу по результатам обследования.
-
Ошибка: полагаться только на солнце.
Последствие: нехватка витамина в осенне-зимний период.
Альтернатива: комбинировать солнечные ванны с добавками и продуктами.
-
Ошибка: думать, что витамин D нужен только детям.
Последствие: у взрослых повышается риск остеопороза и слабости мышц.
Альтернатива: поддерживать уровень витамина в любом возрасте.
А что если избыток витамина D?
Передозировка возможна при бесконтрольном приёме добавок. Она вызывает тошноту, боли в животе, повышенное давление и отложение кальция в почках. Поэтому важно соблюдать назначенные дозировки и не принимать витамин D постоянно без медицинского контроля.
Мифы и правда
-
Миф: витамин D можно получить только из солнца.
Правда: часть потребности восполняется из пищи и добавок.
-
Миф: приём витамина D повышает вес.
Правда: наоборот, он помогает регулировать обмен веществ.
-
Миф: летом дефицит невозможен.
Правда: синтез зависит от географии и времени пребывания на солнце.
Исторический контекст
Витамин D впервые был открыт в начале XX века, когда врачи искали причину массового рахита у детей. Позже выяснилось, что солнечный свет стимулирует его синтез, а рыбий жир помогает компенсировать нехватку. Сегодня витамин D считается одним из ключевых нутриентов для здоровья костей, сердца и мозга.
