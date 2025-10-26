Недосып, ломкость ногтей и апатия — всё из-за одного витамина, которого не хватает почти всем

В последние годы россияне всё чаще покупают витамин D, и это вполне объяснимо: его дефицит стал почти массовым явлением. Врач Александра Филева в интервью РИАМО рассказала, что даже регулярные прогулки и сбалансированное питание не позволяют восполнить недостаток этого важного нутриента.

"Витамин D играет важную роль в укреплении иммунитета и помогает организму сопротивляться простудным заболеваниям, поддерживает функциональность мышц, сердечно-сосудистой системы", — отметила врач Александра Филева.

Почему витамин D так важен

Этот витамин участвует в десятках процессов в организме — от усвоения кальция и фосфора до регулирования работы иммунной и эндокринной систем. Он помогает поддерживать крепкие кости, здоровые мышцы и стабильное давление, а также защищает от инфекций и хронических заболеваний.

При его дефиците снижается выработка защитных белков, ухудшается обмен веществ и повышается риск воспалений. Недостаток витамина D часто проявляется усталостью, сонливостью, ломкостью ногтей, выпадением волос и депрессивными состояниями.

Почему россиянам не хватает витамина D

"В России сложно получить достаточное количество витамина ввиду малого количества солнечного света для его синтеза", — добавила врач Александра Филева.

Главный источник витамина D — солнечный свет, под воздействием которого он синтезируется в коже. Но в России климатические условия не позволяют вырабатывать нужное количество: с октября по апрель угол падения солнечных лучей слишком низок, особенно в северных регионах.

Кроме того, современный образ жизни — работа в помещениях, редкие прогулки и использование солнцезащитных средств — дополнительно снижает естественный синтез витамина.

Сравнение источников витамина D