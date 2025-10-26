Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Витамины
Витамины
© freepik.com is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:43

Недосып, ломкость ногтей и апатия — всё из-за одного витамина, которого не хватает почти всем

Врач Филева предупредила, что даже солнечный свет не обеспечивает норму витамина D в России

В последние годы россияне всё чаще покупают витамин D, и это вполне объяснимо: его дефицит стал почти массовым явлением. Врач Александра Филева в интервью РИАМО рассказала, что даже регулярные прогулки и сбалансированное питание не позволяют восполнить недостаток этого важного нутриента.

"Витамин D играет важную роль в укреплении иммунитета и помогает организму сопротивляться простудным заболеваниям, поддерживает функциональность мышц, сердечно-сосудистой системы", — отметила врач Александра Филева.

Почему витамин D так важен

Этот витамин участвует в десятках процессов в организме — от усвоения кальция и фосфора до регулирования работы иммунной и эндокринной систем. Он помогает поддерживать крепкие кости, здоровые мышцы и стабильное давление, а также защищает от инфекций и хронических заболеваний.

При его дефиците снижается выработка защитных белков, ухудшается обмен веществ и повышается риск воспалений. Недостаток витамина D часто проявляется усталостью, сонливостью, ломкостью ногтей, выпадением волос и депрессивными состояниями.

Почему россиянам не хватает витамина D

"В России сложно получить достаточное количество витамина ввиду малого количества солнечного света для его синтеза", — добавила врач Александра Филева.

Главный источник витамина D — солнечный свет, под воздействием которого он синтезируется в коже. Но в России климатические условия не позволяют вырабатывать нужное количество: с октября по апрель угол падения солнечных лучей слишком низок, особенно в северных регионах.

Кроме того, современный образ жизни — работа в помещениях, редкие прогулки и использование солнцезащитных средств — дополнительно снижает естественный синтез витамина.

Сравнение источников витамина D

Источник Количество витамина D (мкг на 100 г) Примечание
Лосось 15-20 Самый богатый природный источник
Сельдь 10-15 Подходит для регулярного рациона
Яичный желток 2-3 Усваивается только с жирами
Грибы (шампиньоны, шиитаке) 1-2 Растительный источник
Солнце до 80 % дневной нормы Зависит от сезона и времени суток

Как восполнить дефицит

  1. Добавки витамина D. Оптимальный способ поддерживать уровень нутриента в холодное время года.

  2. Жирная рыба. Лосось, скумбрия, тунец и сардины — природные источники.

  3. Яйца и сливочное масло. Дополняют рацион небольшими дозами витамина.

  4. Обогащённые продукты. Некоторые молочные и растительные напитки содержат добавленный витамин D.

  5. Умеренное пребывание на солнце. Достаточно 15-20 минут на открытом воздухе в ясный день.

Перед приёмом добавок важно сдать анализ крови на уровень 25(OH)D, чтобы определить необходимую дозировку и избежать передозировки, которая может быть не менее вредна, чем дефицит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать витамин D без анализов.
    Последствие: риск гиперкальциемии и нарушения функции почек.
    Альтернатива: определить дозу по результатам обследования.

  • Ошибка: полагаться только на солнце.
    Последствие: нехватка витамина в осенне-зимний период.
    Альтернатива: комбинировать солнечные ванны с добавками и продуктами.

  • Ошибка: думать, что витамин D нужен только детям.
    Последствие: у взрослых повышается риск остеопороза и слабости мышц.
    Альтернатива: поддерживать уровень витамина в любом возрасте.

А что если избыток витамина D?

Передозировка возможна при бесконтрольном приёме добавок. Она вызывает тошноту, боли в животе, повышенное давление и отложение кальция в почках. Поэтому важно соблюдать назначенные дозировки и не принимать витамин D постоянно без медицинского контроля.

Мифы и правда

  • Миф: витамин D можно получить только из солнца.
    Правда: часть потребности восполняется из пищи и добавок.

  • Миф: приём витамина D повышает вес.
    Правда: наоборот, он помогает регулировать обмен веществ.

  • Миф: летом дефицит невозможен.
    Правда: синтез зависит от географии и времени пребывания на солнце.

Исторический контекст

Витамин D впервые был открыт в начале XX века, когда врачи искали причину массового рахита у детей. Позже выяснилось, что солнечный свет стимулирует его синтез, а рыбий жир помогает компенсировать нехватку. Сегодня витамин D считается одним из ключевых нутриентов для здоровья костей, сердца и мозга.

